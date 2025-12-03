เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องดูดฝุ่นจากคาร์เชอร์ ผสมผสานการออกแบบเข้ากับพลังดูดสูงสุด ให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบัน เพื่อความคล่องตัว ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในคอนโดเล็กๆ หรือบ้านเป็นหลัง หรือหากผู้มีภาวะเป็นโรคภูมิแพ้ คาร์เชอร์ก็มีเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการให้เลือกหลากหลายกว่า
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
VC 4i Cordless
VCS 3 Cordless
สามารถดูดฝุ่นใต้โต๊ะ เก้าอี้ เตียง เฟอร์นิเจอร์ ต่างได้ง่าย
นอนราบได้ 180° เพื่อทำความสะอาดด้านล่าง สามารถใช้เครื่องในแนวนอนได้ไรข้อจำกัด
น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ
ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย เบามือมาก ใช้งานได้ยาวนาน ไม่เกิดความเมื่อยล้า
สะดวกและมือไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรกโดยตรง
ออกแบบถังเก็บฝุ่นให้สามารถเททิ้งฝุ่นได้ง่ายแค่กดเพียงปุ่มเดียว
ตัวเครื่องมาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
หัวดูดพื้น หัวดูดแหลมพร้อมขนแปรง หัวหน้าแคบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ พร้อมขาตั้งเครื่อง
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและสะดวกในการจัดเก็บทั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์ หยิบใช้ง่ายและป้องกันการสูญหาย
แท่นวางเครื่องพร้อมเครื่องชาร์จแบบตั้งพื้น เป็นทั้งขาตั้งเครื่องและจุดเก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆไว้ในจุดเดียวกันพร้อมกับการชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วย
การกรองแบบมัลติไซโคลน ประสิทธิภาพไม่ลดลงหลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน
ได้แรงดูดทีแรงต่อเนื่อง ทรงพลัง สามารถดูดจับสิ่งสกปรกได้ทุกชนิด ทั้งฝุ่น เส้นผม เศษขยะ และสิ่งสกปรกหยาบ ต่างๆได้ง่าย
เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น
VC 3
เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ไม่ใช้ถุงเก็บฝุ่น ไม่สูญเสียกำลังในการดูด: เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) เป็นเครื่องดูดฝุ่นมัลติไซโคลน สีขาว มาพร้อมถังเก็บฝุ่นแบบใสถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
Multi-cyclone technology
ไม่สูญเสียกำลังในการดูด ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องใช้ถุงกรอง ถังเก็บสิ่งสกปรกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
เสียงรบกวนน้อย
ไม่สร้างความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน ใช้งานสะดวก
ไส้กรอง HEPA 13
ดูดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างๆ ได้ 99.95% ปกป้องสุขภาพ สภาพแวดล้อมภายในบ้านน่าอยู่มากขึ้น
เครื่องดูดฝุ่นระบบกรองด้วยน้ำ
เครื่องดูดฝุ่นระบบกรองด้วยน้ำ
เครื่องดูดฝุ่นระบบกรองด้วยน้ำ ใช้ประโยชน์จากพลังธรรมชาติของน้ำที่หมุนวนอยู่ภายในตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะผ่านเข้าไปในน้ำที่หมุนวน ทำให้สิ่งสกปรกถูกกรองออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ทำให้พื้นสะอาด แต่ยังช่วยฟอกให้อากาศที่ผ่านออกจากเครื่องดูดฝุ่นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถกรองฝุ่นได้ละเอียด 99.99%* ทำให้ได้ทั้งความสะอาดและอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เท่านั้นแต่เหมาะและดีที่สุดสำหรับทุกคน
กรองด้วยพลังน้ำ
ระบบกรองด้วยน้ำไม่เพียงแต่ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่ขับออกมาจะสะอาดบริสุทธิ์ แต่ยังทำให้กำจัดเศษผงออกได้ง่ายดายต่อไส้กรอง กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
เคลื่อนที่สะดวก จัดเก็บง่าย
เคลื่อนที่สะดวก จัดเก็บง่าย
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นได้ง่ายและสะดวก ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น
ไส้กรองถอดล้างได้
ไส้กรองถอดล้างได้เพื่อแรงดูดที่สม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานได้ยาวขึ้น อีกทั้งการดูดฝุ่นที่มั่นใจได้ว่าจะได้ทั้งความสะอาดและอากาศที่บริสุทธิ์
สายไฟจัดเก็บอัตโนมัติ
ง่ายและสะดวกด้วยการจัดเก็บสายไฟได้อัตโนมัติ
จัดเก็บได้แบบแนวตั้ง
จัดเก็บได้ในแนวตั้ง เพื่อการประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น