ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

ให้คุณได้ WOW กับพื้นของคุณอีกครั้ง

คุณต้องการทำความสะอาดพื้นให้รวดเร็วและสะดวกขึ้นใช่ไหม? หรือคุณอยากทำความสะอาดพื้นทั้งหมดให้เสร็จในครั้งเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นก่อน? เรามีทางเลือกที่น่าประทับใจสำหรับทุกงานของคุณ – และคุณเลือกได้ หากคุณกำลังมองหาสินค้าที่ใช้งานง่ายและน้ำหนักเบา รุ่น FC 2-4 ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ แต่หากคุณต้องการรุ่นที่มีฟังก์ชันหลากหลายและทันสมัยกว่า FC 8 มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่ดูดีและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

ข้อได้เปรียบที่ทำให้แตกต่าง

เทคโนโลยีการรีดน้ำที่ได้รับสิทธิบัตร

ลูกกลิ้งของไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher จะได้รับน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่น้ำสกปรกจะถูกรีดออกและเก็บไว้ในถัง

ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของเราไม่มีพัดลมดูดฝุ่น ทำให้มีขนาดบางมาก ใช้งานสะดวก และเสียงเบา การขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้งกลางช่วยให้การทำความสะอาดขอบพื้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

Floor Cleaner patented scraping technology

ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถึง 20%

พื้นของคุณคือเวทีของคุณ เครื่องทำความสะอาดพื้นของเราทำให้พื้นของคุณเงางาม – ทำความสะอาดได้ลึกถึง 20% มากกว่าการใช้ม็อบ และใช้แรงน้อยกว่ามาก* แทนที่จะถูคราบสกปรกไปมาบนพื้น ลูกกลิ้งที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติและมีฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเองจะดูดซับคราบสกปรกแล้วนำส่งน้ำสกปรกไปเก็บในถังแยกต่างหาก นอกจากนี้ ไม้ถูพื้นไฟฟ้าทิ้งความชื้นที่เหลือบนพื้นน้อยมาก ทำให้สามารถใช้งานพื้นได้ภายในเวลาเพียง 2 นาที การทำความสะอาดที่ละเอียดสามารถขจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ถึง 99.9% จากพื้นแข็งทุกชนิดในบ้าน**

Cleaning results achieved by floor cleaners

ประหยัดเวลาถูพื้นได้ครึ่งหนึ่ง**

ด้วยเทคโนโลยีการรีดน้ำที่ได้รับสิทธิบัตร คุณสามารถทำความสะอาดพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าแบบรวมทุกฟังก์ชันของเรา เพียงขั้นตอนเดียวก็สามารถเช็ดและเก็บคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกได้ทุกประเภท แม้ในมุมและขอบพื้นก็ทำได้อย่างที่คุณคาดหวัง นอกจากนี้ ขนสัตว์และเส้นผมก็สามารถถูกเก็บได้ง่ายๆ ด้วยแปรงเก็บเส้นผมที่ติดมากับเครื่อง

Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

โหมดการทำความสะอาดที่ปรับได้ตามประเภทพื้นและคราบสกปรก

ในรุ่น FC 4-4 และ FC 7 การหมุนของลูกกลิ้งและการไหลของน้ำสามารถปรับได้ตามระดับความสกปรกและประเภทของพื้น (โหมด 1 สำหรับพื้นไม้, โหมด 2 สำหรับพื้นหิน) รุ่น FC 7 ยังมีโหมดเพิ่มพลัง (boost mode) สำหรับคราบสกปรกที่ฝังลึก

ในรุ่น FC 8 การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันช่วยให้คุณสามารถเลือกจากสิบโหมดการทำความสะอาดที่ปรับแต่งมาเพื่อพื้นแต่ละประเภทและถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าโหมดทำความสะอาดที่ปรับแต่งเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

Cleaning level for the floor cleaner

'ระบบแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ สำหรับการใช้งานที่ยาวนานตามต้องการ

มอบอิสระในการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นสูงสุด พร้อมระยะเวลาในการใช้งานที่สามารถขยายได้ตามต้องการ ด้วยแบตเตอรี่ 4 V Kärcher Battery Power ที่ถอดเปลี่ยนได้ สำหรับรุ่น FC 4-4 และ FC 2-4 แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีความทนทานและพลังสูงนี้ยังสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ในตระกูล 4 V Kärcher Battery Power ได้อีกด้วย

Floor cleaner with exchangeable battery
FC 2 4 Living room

ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%

การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าจาก Kärcher ช่วยขจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ถึง 99.9% จากพื้นแข็งทุกประเภทในบ้าน****

Floor cleaner with self-cleaning function

การทำความสะอาดพื้นโดยไม่ต้องออกแรง

ไม่ต้องขัดพื้นด้วยมืออีกต่อไป ไม่ต้องปวดหัวกับการบิดผ้าถูพื้นอีก เพราะคราบสกปรกจะถูกขจัดออกจากลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเอง ไม่ต้องลากถังน้ำไปมาอีกแล้ว เพราะถังน้ำสะอาดและน้ำสกปรกแยกออกจากกันและสามารถถอดออกได้ง่าย

Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท

ความชื้นที่เหลือบนพื้นต่ำมาก ทำให้ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด (หิน, กระเบื้อง, พื้นไม้, ลามิเนต, ไวนิล) พื้นสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทำความสะอาด การดูแลพื้นอย่างสมบูรณ์แบบควบคู่กับสารทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลจาก Kärcher

Floor cleaner for edge cleaning

การทำความสะอาดขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ

การขับเคลื่อนลูกกลิ้งกลางในรุ่น FC 8, FC 7, และ FC 4-4 ช่วยให้การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

Floor cleaner with washable rollers

ลูกกลิ้งที่ถอดและทำความสะอาดได้

ลูกกลิ้งทำความสะอาดคุณภาพสูงสามารถถอดออกและติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปซักในเครื่องได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 °C

Floor cleaner with fresh water tank

ประหยัดน้ำได้ถึง 90%*

เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยม็อบและถังน้ำแบบดั้งเดิม***

Standalone floor cleaner

ตั้งได้เอง

เหมาะสุดๆ สำหรับการพักระหว่างทำความสะอาด – ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของเราสามารถตั้งอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพิง

Self-cleaning floor cleaner

โหมดทำความสะอาดตัวเอง

โหมดทำความสะอาดตัวเองในรุ่น FC 8, FC 7 และ FC 4-4 ช่วยทำความสะอาดท่อและลูกกลิ้งได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที

Floor Cleaner pioneer

Pioneer in the area floor cleaner

With the patented wiping technology, Kärcher was one of the first brands worldwide to launch a device for 2-in-1 cleaning (coarse dirt pick-up and mopping in one step) and thus established a new product category.

นำความ WOW กลับสู่คุณ

พื้นอาจแข็งแกร่ง แต่การทำความสะอาดไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้น ไม้ถูพื้นไฟฟ้าทำให้พื้นสะอาดขึ้นได้ง่ายๆ ทั้งในรูปแบบไม้ถูพื้นไฟฟ้าอเนกประสงค์หรือรุ่นน้ำหนักเบาที่ใช้แบตเตอรี่

FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 230 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่

  • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
  • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
  • ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 60 นาที
  • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาดมาตรฐาน + โหมดเพิ่มพลัง + เพิ่มโหมดการทำความสะอาดเพิ่มเติมได้ผ่านแอป
  • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
  • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 4 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
  • ทำงานได้ราบรื่นเป็นพิเศษด้วยลูกกลิ้งหมุนสวนทาง
  • เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง 4 ตัว
  • หัวทำความสะอาดพร้อมไฟ LED ในตัว
  • หน้าจอ LCD ที่ดูดีและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
  • โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

FC 7 CORDLESS

 

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 175 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่

  • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
  • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
  • ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 45 นาที
  • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาด + โหมดเพิ่มพลัง
  • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
  • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 4 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
  • ทำงานได้ราบรื่นเป็นพิเศษด้วยลูกกลิ้งหมุนสวนทาง
  • เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง 4 ตัว
  • โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที

 

FC 4-4 floor cleaner

FC 4-4 BATTERY SET

 

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 90 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่

  • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
  • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
  • ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 30 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่
  • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาด
  • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
  • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
  • รวมแบตเตอรี่ 4 V ถอดเปลี่ยนได้ 2 ก้อน
  • โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
FC 2-4 floor cleaner

FC 2-4 BATTERY SET

 

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 70 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่

  • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
  • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
  • ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 20 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่
  • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด
  • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 1 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด + แบตเตอรี่ 4 V ถอดเปลี่ยนได้

 

ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริม

 

ด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้สำหรับไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ การทำความสะอาดและการดูแลบ้านจึงเข้ากับพื้นได้ทุกประเภทอย่างลงตัว เช่น ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ เหมาะมากสำหรับการดูแลพื้นทั่วไป ผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นไม้และหินอ่อน หรื่ออื่น ๆ อีกมากมาย

แปรงลูกกลิ้งที่ทำจากไมโครไฟเบอร์สึต่าง ๆ ให้คุณเลือกใช้งานสำหรับบพื้นที่หลากหลาย เช่น ลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับการใช้งานในห้องน้ำ ลูกกลิ้งสีเทาสำหรับห้องนั่งเล่น เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ค้นหาเครื่องทำความสะอาดพื้นที่เหมาะสมสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

FC 2-4 Battery Set:
เครื่องทำความสะอาดพื้น FC 2-4 มีน้ำหนักเบาเพียง 2.2 กิโลกรัม และมาพร้อมฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติ เพียงดึงด้ามจับย้อนกลับเพื่อเปิดเครื่อง แล้วทำความสะอาดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกได้อย่างสะดวกในขั้นตอนเดียว

FC 4-4 Battery Set:
ด้วยระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง 30 นาที สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 90 ตารางเมตรอย่างง่ายดาย ปริมาณน้ำสามารถปรับให้เหมาะสมกับชนิดของพื้นได้ด้วยสองโหมดทำความสะอาด และยังทำความสะอาดขอบพื้นได้อย่างไร้ปัญหา

FC 7 Cordless:
สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 175 ตารางเมตร แนะนำ FC 7 ที่มีระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ 45 นาทีและลูกกลิ้ง 4 ตัว เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยังมีโหมดเพิ่มพลังเพื่อจัดการกับคราบสกปรกที่ฝังแน่น

FC 8 Smart Signature Line:
เครื่องทำความสะอาด FC 8 มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่สวยงาม แสดงคำแนะนำให้คุณทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อกับแอปเพื่อโอนโหมดทำความสะอาดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับพื้นแต่ละประเภท หรือสร้างโหมดการทำความสะอาดของคุณเอง รุ่นนี้ทำความสะอาดได้ถึง 230 ตารางเมตร ด้วยการใช้งานแบตเตอรี่ 60 นาที

EWM 2 Electric Mop:
เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับการถูพื้นโดยไม่ต้องเก็บคราบสกปรกใหญ่ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่โดยไม่ยุ่งยาก

 

คุณสามารถใช้สารทำความสะอาดต่อไปนี้กับเครื่องทำความสะอาดพื้น:

สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ RM 536 รหัสสินค้า 6.295-944.0
สารทำความสะอาดพื้นหิน RM 537 รหัสสินค้า 6.295-943.0
สารดูแลพื้นไม้เคลือบ RM 534 รหัสสินค้า 6.295-941.0
สารดูแลพื้นไม้ที่ผ่านการขี้ผึ้ง/น้ำมัน RM 535 รหัสสินค้า 6.295-942.0
สารทำความสะอาดพื้นธรรมชาติ RM 538N รหัสสินค้า 6.296-286.0

ควรใช้สารทำความสะอาดจาก Kärcher เท่านั้น และเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด ควรใช้ปริมาณสารทำความสะอาดตามที่กำหนด

การใช้สารทำความสะอาดจากแบรนด์อื่นอาจทำให้เครื่องเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การใช้สารทำความสะอาดจากผู้ผลิตรายอื่นหรือการใช้สารทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป และอาจทำให้เครื่องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติก่อนที่ถังน้ำสกปรกจะเต็ม

ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ของเครื่องทำความสะอาดพื้นสามารถซักได้ในเครื่องซักผ้าถึง 60 °C โดยใช้สารทำความสะอาดชนิดน้ำ สำคัญ: ห้ามใช้สารปรับผ้านุ่ม

ควรเปลี่ยนลูกกลิ้งทุก 6 ถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน

เครื่องทำความสะอาดพื้นของเราไม่มีพัดลมดูดฝุ่น ทำให้เงียบเป็นพิเศษ

ระดับเสียงของเครื่องทำความสะอาดพื้น:

FC 2-4: 55 dB(A)
FC 4-4: 57 dB(A)
FC 7: 59 dB(A)
FC 8: 59 dB(A)

การขับเคลื่อนของลูกกลิ้งไม่ได้อยู่ที่ด้านข้างของหัวทำความสะอาด แต่จะอยู่ตรงกลางระหว่างลูกกลิ้งทั้งสอง ทำให้เส้นทางการทำความสะอาดถูกขัดจังหวะด้วยแถบแคบๆ แต่ก็ยังสามารถทำความสะอาดมุมและขอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เทน้ำสกปรกออกและใส่ถังน้ำสกปรกกลับเข้าไปใหม่
-วางเครื่องไว้ในสถานีทำความสะอาด
-เติมน้ำสะอาดในถังน้ำ (โดยไม่เติมสารทำความสะอาด)
-FC 8: ไปที่เมนู "Device cleaning"
-FC 7 และ FC 4-4: กดปุ่มเปิด/ปิด + ปุ่มปรับระดับการทำความสะอาดค้างไว้ 3 วินาที
-FC 2-4: ไม่มีฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติ

กระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 110 วินาที (สำหรับ FC 8 และ FC 7) หรือ 90 วินาที (สำหรับ FC 4-4)

การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยเครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher ช่วยกำจัดแบคทีเรียในบ้านได้ถึง 99.9% จากพื้นผิวแข็งทั่วไปในบ้านทุกประเภท

ไม่ได้ FP 303 ไม่เหมาะสมสำหรับการทาน้ำมันพื้นไม้ เนื่องจากความเร็วรอบหมุนของเครื่องสูงเกินไป

คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน

เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher สามารถใช้กับพื้นแข็งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไม้ หิน หรือพลาสติก ลูกกลิ้งไม่ทำให้พื้นผิวเกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายใดๆ โดยไม่ควรปล่อยเครื่องค้างอยู่ในจุดเดียว ควรขยับเครื่องไปมาตลอดเวลา

-สำหรับการทำความสะอาดพื้นไม้เคลือบ (เช่น พาร์เกต์, ลามิเนต) ใช้สารทำความสะอาด RM 534 (รหัสสินค้า 6.295-941.0)
-สำหรับการทำความสะอาดพื้นไม้ที่ทาน้ำมัน/ขี้ผึ้ง ใช้สารทำความสะอาด RM 535 (รหัสสินค้า 6.295-942.0)
-สำหรับการทำความสะอาดพื้นหิน ใช้สารทำความสะอาด RM 537 (รหัสสินค้า 6.295-943.0)

เพื่อให้ได้ผลการทำความสะอาดที่ดีจากเครื่องทำความสะอาดพื้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

-ซักลูกกลิ้งในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 °C ก่อนการใช้งานครั้งแรกและเมื่อมีการสกปรก
-หากลูกกลิ้งแห้งเกินไป คุณสามารถทำให้ลูกกลิ้งชุ่มน้ำได้โดยการเปิดใช้งานโหมดบูสต์ (ใช้ได้เฉพาะกับ FC 2-4 และ FC 4-4) ขยับเครื่องไปมาจนกว่าลูกกลิ้งจะชุ่มน้ำเพียงพอ
-ทำความสะอาดพื้นหลายๆ ครั้งโดยไม่ใช้สารทำความสะอาด เพื่อขจัดสารตกค้างจากสารทำความสะอาดเก่า
-ใช้สารทำความสะอาด Kärcher เท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปริมาณที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำบนขวดสารทำความสะอาด การใช้สารทำความสะอาดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่ดี
-ดำเนินการทำความสะอาดเครื่อง (เฉพาะ FC 8, FC 7 และ FC 4-4)
ทำความสะอาดหวีเก็บผมอย่างสม่ำเสมอ

การเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อจับที่จับให้สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร โดยมีขอบเขตความสูงระหว่าง 65 ถึง 90 เซนติเมตร

ขณะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า สิ่งสกปรกบนพื้นจะถูกทำให้ชื้นก่อน ส่วนใหญ่ของสิ่งสกปรกจะถูกเก็บได้ในขณะถอยหลัง การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังช้าๆ จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เนื่องจากช่วยให้เครื่องมีเวลาในการเก็บสิ่งสกปรกอย่างทั่วถึง

ที่ชาร์จ 4 V Battery Power ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ 2.5 Ah ให้เต็ม
ส่วนที่ชาร์จเร็ว 4 V Duo Battery Power สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 2.5 Ah ได้ถึงสองลูกในเวลาเพียง 70 นาที

เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงตามแบตเตอรี่ที่มีความจุเหลือน้อยที่สุดเสมอ

ได้ เครื่องหนึ่งสามารถลงทะเบียนได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับหลายบุคคล

แอป Kärcher Home & Garden มีฟังก์ชันหลักๆ ดังนี้:

-โอนโหมดทำความสะอาดที่แนะนำโดย Kärcher สำหรับพื้นแต่ละประเภทไปยังอุปกรณ์
-การตั้งค่าโหมดทำความสะอาดที่ปรับแต่งเอง
-คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการประกอบ, การเริ่มใช้งานครั้งแรก, การใช้งานและการทำความสะอาดเครื่อง
-เคล็ดลับและคำแนะนำ
-คำถามที่พบบ่อย พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาที่ละเอียด
-การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตระบบและวิธีการอัปเดต
-การเชื่อมต่อกับ Kärcher Service Center
-สถิติการใช้งาน
-การตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น เวลาโหมดบูสต์
-การเตือนให้เปลี่ยนลูกกลิ้ง
-การเชื่อมต่อกับ Kärcher online shop เช่น สำหรับการซื้ออะไหล่สำรอง

อุปกรณ์และแอปต้องเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth เพื่อการตั้งค่าต่างๆ ที่ปรับแต่งผ่านแอป เช่น:

การโอนโหมดทำความสะอาดจากแอปไปยังอุปกรณ์
ระยะเวลาของฟังก์ชันบูสต์หรือการชุบน้ำล่วงหน้า

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกตัดเมื่ออุปกรณ์ถูกปิด แต่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ตามต้องการผ่านแอป

การบำรุงรักษา

ไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันจากเครื่องทำความสะอาดพื้น เนื่องจากตะกรันจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 °C เท่านั้น นอกจากนี้ กรดจากน้ำยาขจัดตะกรันอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

หากเครื่องทำความสะอาดพื้นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างการทำความสะอาด คุณสามารถทำตามนี้ได้:

-ล้างลูกกลิ้งในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 °C (สำคัญ: ห้ามใช้ผงนุ่มผ้า)
-ใช้น้ำสะอาดใหม่ทุกครั้งและไม่ควรปล่อยให้น้ำค้างอยู่ในถังหลังจากเสร็จการทำความสะอาด
-ล้างถังน้ำสกปรกและถังน้ำสะอาดให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง
-ทำความสะอาดช่องเข้าและฟิลเตอร์ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
-คราบของน้ำยาทำความสะอาดเก่าที่หลุดออกจากพื้นระหว่างการทำความสะอาดอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

การแก้ไขปัญหา

หากเครื่องทำความสะอาดพื้นมีเสียงดังเมื่อเปิดเครื่อง อาจเป็นเพราะลูกกลิ้งแห้งเกินไปหรือมีการบิดเบี้ยว

หากลูกกลิ้งแห้งเกินไป ให้เปิดโหมดบูสต์ (เฉพาะใน FC 8 และ FC 7) และขยับเครื่องไปมา จนกว่าลูกกลิ้งจะชุ่มน้ำเพียงพอ หรือสามารถชุบน้ำลูกกลิ้งใต้ก๊อกน้ำได้

เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกกลิ้งบิดเบี้ยว ควรเก็บเครื่องไว้ในสถานีที่จัดเตรียมไว้ให้ และไม่ควรเก็บเครื่องไว้บนพื้นโดยตรง

-ชาร์จแบตเตอรี่
-ถอดสายชาร์จออก เพราะเครื่องไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเสียบสายชาร์จอยู่

เครื่อง FC 7 อาจร้อนเกินไปในกรณีที่อุณหภูมิสูง, ใช้งานกับลูกกลิ้งแห้ง หรือใช้งานบนพรม

ให้ปล่อยเครื่องให้เย็นลงประมาณ 2.5 ชั่วโมง
เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่เย็นลงแล้ว
สามารถชาร์จเครื่อง FC 7 ขณะกำลังเย็นลงได้

หากลูกกลิ้งหมุนไม่ได้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ลูกกลิ้งติดขัด ไม่ชุ่มน้ำ หรือมอเตอร์ติดขัด เช่น การกดดันที่มากเกินไปบนลูกกลิ้ง หรือการสัมผัสกับผนัง

หากมอเตอร์ติดขัด: ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากลูกกลิ้งติดขัด:

ถอดลูกกลิ้งออกและตรวจสอบว่ามีสิ่งใดติดขัดในลูกกลิ้งหรือไม่
ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งติดแน่นกับที่ยึดลูกกลิ้งหรือไม่
ตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวกรองขนในหัวเครื่องทำความสะอาดหรือไม่ ถ้ามีให้ทำความสะอาด
ตรวจสอบว่าตัวกรองขนถูกใส่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ ให้ถอดกรองออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
หากลูกกลิ้งไม่ชุ่มน้ำพอ:

ปิดเครื่อง ถอดตัวกรองขนออกแล้วเปิดเครื่องใหม่โดยไม่มีตัวกรองขน จากนั้นกดปุ่มบูสต์และขยับเครื่องไปมาจนกว่าลูกกลิ้งจะชุ่มน้ำเพียงพอ แล้วใส่ตัวกรองขนกลับเข้าไป
หรือถอดลูกกลิ้งออกและชุบน้ำใต้ก๊อกน้ำ

Graphic FC Error

เมื่อถังน้ำสกปรกของ FC 7 เกิน 200 มิลลิลิตร ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติจะทำงาน

การใช้สารทำความสะอาดจากผู้ผลิตอื่นหรือการใช้สารทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เครื่องปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ก่อนที่ถังน้ำสกปรกจะถึง 200 มิลลิลิตร ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ใช้เพียงแค่สารทำความสะอาดของ Kärcher และให้ใส่ใจในปริมาณการใช้งานที่ถูกต้อง

Illu FC
Floor cleaner floor nozzle

หากแสดงข้อความว่าถังน้ำสกปรกเต็มทั้งที่ถังยังว่าง อาจเป็นไปได้ว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับระดับน้ำสกปรกสกปรกอยู่ ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยผ้าชื้น

หากปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเรา หรือส่งเครื่องไปซ่อม

 

FC FAQs

หากแสดงข้อความว่าถังน้ำสกปรกเต็มทั้งที่ถังยังว่าง อาจเป็นไปได้ว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับระดับน้ำสกปรกสกปรกอยู่ ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยผ้าชื้น

หากปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเรา หรือส่งเครื่องไปซ่อม

Illu FC

หากเครื่องทำความสะอาดพื้นไม่สามารถเก็บสิ่งสกปรกได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • เติมน้ำในถังน้ำสะอาดและใส่กลับเข้าไปในอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังติดแน่นเรียบร้อยแล้ว
  • ใส่ถังน้ำสกปรกให้ถูกต้อง จนได้ยินเสียงคลิก และตรวจสอบว่าฝาถังน้ำสกปรกติดอยู่ในที่ที่ถูกต้อง (ต้องมีล็อคอยู่ในร่องที่ตรงกัน)
  • ใส่ฟิลเตอร์และลูกกลิ้งผมให้ถูกต้องในอุปกรณ์ ลูกกลิ้งต้องถูกขันแน่นในที่จับลูกกลิ้ง ทำความสะอาดลูกกลิ้งเมื่อสกปรก แล
  • เปลี่ยนเมื่อสึกหรอ
  • เปียกลูกกลิ้งโดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันบูสต์ (FC 7, FC 8) หรือนำไปแช่ใต้ก๊อกน้ำ ขยับอุปกรณ์ไปมา จนลูกกลิ้งเปียกพอสมควร
  • ทำความสะอาดฟิลเตอร์น้ำสะอาด โดยการถอดถังน้ำสะอาดและฟิลเตอร์น้ำสะอาดออกแล้วล้างฟิลเตอร์ใต้ก๊อกน้ำ

เครื่องทำความสะอาดพื้นของ Kärcher ถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้น (ไม่มีพัดลมดูด) และเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่มีความแตกต่างของระดับความสูงสูงสุดไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ขาเล็ก ๆ ขนาด 1 มิลลิเมตรบนถังน้ำสกปรกช่วยให้รักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างขอบทำความสะอาดที่เคลื่อนไหวและพื้น ซึ่งจำเป็นเพื่อให้เครื่องทำความสะอาดพื้นสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในการถูพื้นและเก็บสิ่งสกปรกหยาบ (2-in-1)

อย่างไรก็ตาม หากพื้นกระเบื้องมีความไม่เรียบมากโดยมีช่องว่างเกินกว่า 1 มิลลิเมตร อาจทำให้ขอบทำความสะอาดที่เคลื่อนไหวติดขัดและอาจเกิดความเสียหายได้

อาจเป็นไปได้ว่าเม็ดพลาสติกที่ด้านล่างของถังน้ำสกปรกได้รับความเสียหายหรือสึกหรอ หากเป็นเช่นนี้ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

  • ใส่ฟิลเตอร์ขนสัตว์ให้ถูกต้องในเครื่อง
  • เปลี่ยนลูกกลิ้งหากลูกกลิ้งมีการสึกหรอ
  • เทน้ำสกปรกในถังออกให้หมด
  • ดันถังน้ำสกปรกเข้าไปในเครื่องจนได้ยินเสียงคลิก ถังน้ำสกปรกต้องติดตั้งอย่างมั่นคงในเครื่อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลเตอร์ขนสัตว์ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
  • หากถังน้ำสกปรกมีความเสียหาย กรุณาติดต่อบริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาต

หากไม่มีน้ำในถังน้ำสกปรกหลังจากการทำความสะอาด อาจเป็นเพราะเครื่องตั้งค่าอยู่ในโหมดการทำความสะอาดที่ใช้น้ำเพียงเล็กน้อย ในกรณีนี้ น้ำจากถังน้ำสะอาดจะถูกใช้ในปริมาณที่น้อยมากจนเกือบทั้งหมดจะอยู่บนพื้น ทำให้มีน้ำเหลือสำหรับให้โรลเลอร์เก็บขึ้นมาเพียงน้อยมาก

อาจเป็นเพราะปลั๊กชาร์จหรือปลั๊กไฟไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบและเชื่อมต่อปลั๊กชาร์จหรือปลั๊กไฟให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์และแอปเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth หรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้จากการ์ดอุปกรณ์ FC 8 ในแอป โดยต้องเปิด Bluetooth ทั้งในอุปกรณ์และในแอปให้เรียบร้อย

เมื่อทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์หมายเลขอะไหล่และหมายเลขประจำเครื่องถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถหาหมายเลขเหล่านี้ได้ที่ใต้หัวเครื่องทำความสะอาด

อีกกรณีหนึ่งคือบริการลงทะเบียนในคลาวด์อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนั้น หากเป็นเช่นนี้ กรุณาลองใหม่ในภายหลัง

หรืออาจเป็นไปได้ว่าไม่สามารถยืนยันหมายเลขประจำเครื่องได้ หากเป็นเช่นนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

  • ทั้งสองอุปกรณ์ต้องเปิด Bluetooth ให้ทำงาน

  • อุปกรณ์และสมาร์ทโฟนต้องอยู่ในระยะที่ใกล้กัน

  • เมื่อเชื่อมต่อแอปและอุปกรณ์เป็นครั้งแรก กระบวนการเชื่อมต่อต้องเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนแล้วจึงทำในแอป คุณสามารถหาฟังก์ชันการจับคู่ในการตั้งค่าของอุปกรณ์



*เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher สามารถทำความสะอาดได้ดีขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับไม้ถูพื้นแบบดั้งเดิมในหมวด "การเช็ด" ซึ่งอ้างอิงจากผลทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด, การเก็บสิ่งสกปรก และการทำความสะอาดขอบ
** เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher สามารถช่วยลดเวลาการทำความสะอาดได้ถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถกำจัดสิ่งสกปรกจากพื้นแข็งในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนการถู

*** เมื่อทำความสะอาดพื้นขนาด 60 ตารางเมตร เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher ใช้น้ำเพียง 10% ของการใช้กับไม้ถูพื้นและถังน้ำ 5 ลิตรแบบดั้งเดิม

**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%