ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
ให้คุณได้ WOW กับพื้นของคุณอีกครั้ง
คุณต้องการทำความสะอาดพื้นให้รวดเร็วและสะดวกขึ้นใช่ไหม? หรือคุณอยากทำความสะอาดพื้นทั้งหมดให้เสร็จในครั้งเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นก่อน? เรามีทางเลือกที่น่าประทับใจสำหรับทุกงานของคุณ – และคุณเลือกได้ หากคุณกำลังมองหาสินค้าที่ใช้งานง่ายและน้ำหนักเบา รุ่น FC 2-4 ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ แต่หากคุณต้องการรุ่นที่มีฟังก์ชันหลากหลายและทันสมัยกว่า FC 8 มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่ดูดีและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ
ข้อได้เปรียบที่ทำให้แตกต่าง
เทคโนโลยีการรีดน้ำที่ได้รับสิทธิบัตร
ลูกกลิ้งของไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher จะได้รับน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่น้ำสกปรกจะถูกรีดออกและเก็บไว้ในถัง
ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของเราไม่มีพัดลมดูดฝุ่น ทำให้มีขนาดบางมาก ใช้งานสะดวก และเสียงเบา การขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้งกลางช่วยให้การทำความสะอาดขอบพื้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถึง 20%
พื้นของคุณคือเวทีของคุณ เครื่องทำความสะอาดพื้นของเราทำให้พื้นของคุณเงางาม – ทำความสะอาดได้ลึกถึง 20% มากกว่าการใช้ม็อบ และใช้แรงน้อยกว่ามาก* แทนที่จะถูคราบสกปรกไปมาบนพื้น ลูกกลิ้งที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติและมีฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเองจะดูดซับคราบสกปรกแล้วนำส่งน้ำสกปรกไปเก็บในถังแยกต่างหาก นอกจากนี้ ไม้ถูพื้นไฟฟ้าทิ้งความชื้นที่เหลือบนพื้นน้อยมาก ทำให้สามารถใช้งานพื้นได้ภายในเวลาเพียง 2 นาที การทำความสะอาดที่ละเอียดสามารถขจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ถึง 99.9% จากพื้นแข็งทุกชนิดในบ้าน**
ประหยัดเวลาถูพื้นได้ครึ่งหนึ่ง**
ด้วยเทคโนโลยีการรีดน้ำที่ได้รับสิทธิบัตร คุณสามารถทำความสะอาดพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าแบบรวมทุกฟังก์ชันของเรา เพียงขั้นตอนเดียวก็สามารถเช็ดและเก็บคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกได้ทุกประเภท แม้ในมุมและขอบพื้นก็ทำได้อย่างที่คุณคาดหวัง นอกจากนี้ ขนสัตว์และเส้นผมก็สามารถถูกเก็บได้ง่ายๆ ด้วยแปรงเก็บเส้นผมที่ติดมากับเครื่อง
โหมดการทำความสะอาดที่ปรับได้ตามประเภทพื้นและคราบสกปรก
ในรุ่น FC 4-4 และ FC 7 การหมุนของลูกกลิ้งและการไหลของน้ำสามารถปรับได้ตามระดับความสกปรกและประเภทของพื้น (โหมด 1 สำหรับพื้นไม้, โหมด 2 สำหรับพื้นหิน) รุ่น FC 7 ยังมีโหมดเพิ่มพลัง (boost mode) สำหรับคราบสกปรกที่ฝังลึก
ในรุ่น FC 8 การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันช่วยให้คุณสามารถเลือกจากสิบโหมดการทำความสะอาดที่ปรับแต่งมาเพื่อพื้นแต่ละประเภทและถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าโหมดทำความสะอาดที่ปรับแต่งเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
'ระบบแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ สำหรับการใช้งานที่ยาวนานตามต้องการ
มอบอิสระในการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นสูงสุด พร้อมระยะเวลาในการใช้งานที่สามารถขยายได้ตามต้องการ ด้วยแบตเตอรี่ 4 V Kärcher Battery Power ที่ถอดเปลี่ยนได้ สำหรับรุ่น FC 4-4 และ FC 2-4 แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีความทนทานและพลังสูงนี้ยังสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ในตระกูล 4 V Kärcher Battery Power ได้อีกด้วย
ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%
การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าจาก Kärcher ช่วยขจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ถึง 99.9% จากพื้นแข็งทุกประเภทในบ้าน****
การทำความสะอาดพื้นโดยไม่ต้องออกแรง
ไม่ต้องขัดพื้นด้วยมืออีกต่อไป ไม่ต้องปวดหัวกับการบิดผ้าถูพื้นอีก เพราะคราบสกปรกจะถูกขจัดออกจากลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเอง ไม่ต้องลากถังน้ำไปมาอีกแล้ว เพราะถังน้ำสะอาดและน้ำสกปรกแยกออกจากกันและสามารถถอดออกได้ง่าย
เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท
ความชื้นที่เหลือบนพื้นต่ำมาก ทำให้ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด (หิน, กระเบื้อง, พื้นไม้, ลามิเนต, ไวนิล) พื้นสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทำความสะอาด การดูแลพื้นอย่างสมบูรณ์แบบควบคู่กับสารทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลจาก Kärcher
การทำความสะอาดขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
การขับเคลื่อนลูกกลิ้งกลางในรุ่น FC 8, FC 7, และ FC 4-4 ช่วยให้การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ลูกกลิ้งที่ถอดและทำความสะอาดได้
ลูกกลิ้งทำความสะอาดคุณภาพสูงสามารถถอดออกและติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปซักในเครื่องได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 °C
ประหยัดน้ำได้ถึง 90%*
เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยม็อบและถังน้ำแบบดั้งเดิม***
ตั้งได้เอง
เหมาะสุดๆ สำหรับการพักระหว่างทำความสะอาด – ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของเราสามารถตั้งอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพิง
โหมดทำความสะอาดตัวเอง
โหมดทำความสะอาดตัวเองในรุ่น FC 8, FC 7 และ FC 4-4 ช่วยทำความสะอาดท่อและลูกกลิ้งได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
Pioneer in the area floor cleaner
With the patented wiping technology, Kärcher was one of the first brands worldwide to launch a device for 2-in-1 cleaning (coarse dirt pick-up and mopping in one step) and thus established a new product category.
นำความ WOW กลับสู่คุณ
พื้นอาจแข็งแกร่ง แต่การทำความสะอาดไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้น ไม้ถูพื้นไฟฟ้าทำให้พื้นสะอาดขึ้นได้ง่ายๆ ทั้งในรูปแบบไม้ถูพื้นไฟฟ้าอเนกประสงค์หรือรุ่นน้ำหนักเบาที่ใช้แบตเตอรี่
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 230 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
- เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
- ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 60 นาที
- เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาดมาตรฐาน + โหมดเพิ่มพลัง + เพิ่มโหมดการทำความสะอาดเพิ่มเติมได้ผ่านแอป
- การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
- ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 4 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
- ทำงานได้ราบรื่นเป็นพิเศษด้วยลูกกลิ้งหมุนสวนทาง
- เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง 4 ตัว
- หัวทำความสะอาดพร้อมไฟ LED ในตัว
- หน้าจอ LCD ที่ดูดีและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
- โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
FC 7 CORDLESS
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 175 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
- เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
- ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 45 นาที
- เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาด + โหมดเพิ่มพลัง
- การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
- ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 4 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
- ทำงานได้ราบรื่นเป็นพิเศษด้วยลูกกลิ้งหมุนสวนทาง
- เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง 4 ตัว
- โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
FC 4-4 BATTERY SET
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 90 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
- เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
- ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 30 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาด
- การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
- ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
- รวมแบตเตอรี่ 4 V ถอดเปลี่ยนได้ 2 ก้อน
- โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
FC 2-4 BATTERY SET
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 70 m² ต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
- เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
- ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 20 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด
- การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 1 ชิ้น + สารทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด + แบตเตอรี่ 4 V ถอดเปลี่ยนได้
ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริม
ด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้สำหรับไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ การทำความสะอาดและการดูแลบ้านจึงเข้ากับพื้นได้ทุกประเภทอย่างลงตัว เช่น ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ เหมาะมากสำหรับการดูแลพื้นทั่วไป ผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นไม้และหินอ่อน หรื่ออื่น ๆ อีกมากมาย
แปรงลูกกลิ้งที่ทำจากไมโครไฟเบอร์สึต่าง ๆ ให้คุณเลือกใช้งานสำหรับบพื้นที่หลากหลาย เช่น ลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับการใช้งานในห้องน้ำ ลูกกลิ้งสีเทาสำหรับห้องนั่งเล่น เป็นต้น
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน
การบำรุงรักษา
การแก้ไขปัญหา
*เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher สามารถทำความสะอาดได้ดีขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับไม้ถูพื้นแบบดั้งเดิมในหมวด "การเช็ด" ซึ่งอ้างอิงจากผลทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด, การเก็บสิ่งสกปรก และการทำความสะอาดขอบ
** เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher สามารถช่วยลดเวลาการทำความสะอาดได้ถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถกำจัดสิ่งสกปรกจากพื้นแข็งในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนการถู
*** เมื่อทำความสะอาดพื้นขนาด 60 ตารางเมตร เครื่องทำความสะอาดพื้น Kärcher ใช้น้ำเพียง 10% ของการใช้กับไม้ถูพื้นและถังน้ำ 5 ลิตรแบบดั้งเดิม
**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%