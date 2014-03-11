เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
คล่องตัวเหนือใครด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรมจากคาร์เชอร์ คาร์เชอร์คิดค้นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขึ้นในปี 1950 และพัฒนาระบบการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงมาโดยตลอด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้ทรัพยากรน้อยลง อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลง ในฐานะผู้นำตลาดโลก คาร์เชอร์พร้อมนำเสนอเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหลากหลายรุ่น ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการทั้งในด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและความคล่องตัว มีให้เลือกทั้งแบบใช้น้ำร้อนหรือน้ำธรรมดา ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน รวมถึงมีให้เลือกทั้งในรูปแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งอยู่กับที่
แบรนด์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดในโลก
Kärcher คว้าตำแหน่ง GUINNESS WORLD RECORDS™
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีความชื่อมโยงกับแบรนด์ Kärcher อย่างชัดเจนทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ Kärcher จึงได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ในฐานะแบรนด์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น
ทำความสะอาดประจำวันได้ทั้งเครื่องจักร ยานพาหนะ และอาคาร: ด้วยแรงดันและความจุน้ำที่สูง ช่วยให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นกำจัดคราบสกปรกที่หนักหน่วงได้อย่างสบาย เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ใช้แรงดันเท่าเดิมแต่สร้างความสะอาดได้มากกว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์จะทำให้คุณประทับใจด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานและเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด
ระบบทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงพิเศษ
เมื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไปไม่เพียงพออีกต่อไปเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษของเราก็มาเป็นของตัวเอง ด้วยแรงดันสูงพิเศษ (UHP) แม้สิ่งสกปรกและสารเคลือบที่ฝังแน่นที่สุดก็สามารถขจัดออกได้อย่างน่าเชื่อถือ
มากกว่าการประหยัดเวลา...นี่คือการพลิกโฉมวงการทำความสะอาด
eco!Booster ยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำความสะอาดด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 50%
โซลูชันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งที่มีขนาดใหญ่และทำจากวัสดุที่บอบบาง รวมถึงการขจัดคราบสกปรกระดับเบาถึงปานกลาง
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่สูงขึ้น 50%
eco!Booster สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ที่สูงขึ้นถึง 50% ช่วยประหยัดทั้งเวลา พลังงาน และน้ำของคุณ
น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรม
น้ำยาทำความสะอาดและดูแลพื้นผิวของคาร์เชอร์สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงงานหนักได้รับการออกแบบให้สามารถทำความสะอาดด้วยประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้พลังงานและเวลาน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดระดับมลพิษจากน้ำเสียที่มีสาเหตุมาจากคราบน้ำมันแร่ตกค้างได้ด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนผสมพิเศษของน้ำยาซึ่งสามารถกรองและคัดแยกออกได้โดยง่ายนั่นเอง
Kärcher iSolar ระบบทำความสะอาดสำหรับแผงโซลาร์เซลล์
คำแนะนำ:
การทำความสะอาดสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ สามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรมแบบน้ำร้อน-เย็น HDS 10/20-4 M เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
- ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและครอบคลุมพื้นที่สูงมาก
- แปรงขัดแบบจานกลมหมุนสวนทางกัน
- ก้านต่อปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำจากวัสดุผสมระหว่างคาร์บอนกับไฟเบอร์กลาส
- ยืดออกได้ 1.8 - 14 เมตร (ขึ้นอยู่กับก้านต่อปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงงานหนัก)