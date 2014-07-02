เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น - กำจัดคราบติดแน่นด้วยน้ำเย็น ทำความสะอาดประจำวันได้ทั้งเครื่องจักร ยานพาหนะ และอาคาร: ด้วยแรงดันและความจุน้ำที่สูง ช่วยให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นกำจัดคราบสกปรกที่หนักหน่วงได้อย่างสบาย เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
น้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง: อุปกรณ์ทำความสะอาดขนาดกะทัดรัดอเนกประสงค์นี้ สามารถทำความสะอาดลานหน้าอาคารและโรงซ่อมให้เสร็จได้ในพริบตา ด้วยแรงดันและอัตราการไหลที่ยอดเยี่ยม งานจึงเสร็จได้อย่างรวดเร็ว
ขนาดกลาง
ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างครบครัน พร้อมรับงานหนักอย่างต่อเนื่อง: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นขนาดกลาง สามารถทำความสะอาดเครื่องจักร ยานพาหนะ หรืออาคารสำนักงานได้อย่างรวดเร็วและไว้ใจได้
ขนาดใหญ่
ในธุรกิจด้านการก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรม และงานเทศบาล จำเป็นต้องใช้กำลังในการทำความสะอาดสูงสุด อุปกรณ์ทำความสะอาดรุ่นขนาดใหญ่จึงออกแบบแรงดัน อัตราการไหล และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับงานหนักได้อย่างสมดุล
รุ่นพิเศษ
ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบายบนพื้นผิวที่เคลื่อนย้ายลำบาก: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นพิเศษจากคาร์เชอร์ สามารถกำจัดสิ่งสกปรกฝังลึกในบริเวณที่เข้าถึงลำบากได้อย่างหมดจด
ขนาดพกพา
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่นพกพารุ่นใหม่จากคาร์เชอร์ น้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัด ขนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพาในทุกพื้นที่
เครื่องยนต์สันดาป
สำหรับในบริเวณที่ไม่มีแหล่งพลังงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมเครื่องยนต์สันดาปภายใน สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานใดๆ จากภายนอก และยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้น้ำมันไบโอดีเซลด้วย