เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น - กำจัดคราบติดแน่นด้วยน้ำเย็น ทำความสะอาดประจำวันได้ทั้งเครื่องจักร ยานพาหนะ และอาคาร: ด้วยแรงดันและความจุน้ำที่สูง ช่วยให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นกำจัดคราบสกปรกที่หนักหน่วงได้อย่างสบาย เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่

Kärcher ขนาดเล็ก

ขนาดเล็ก

น้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง: อุปกรณ์ทำความสะอาดขนาดกะทัดรัดอเนกประสงค์นี้ สามารถทำความสะอาดลานหน้าอาคารและโรงซ่อมให้เสร็จได้ในพริบตา ด้วยแรงดันและอัตราการไหลที่ยอดเยี่ยม งานจึงเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

Kärcher ขนาดกลาง

ขนาดกลาง

ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างครบครัน พร้อมรับงานหนักอย่างต่อเนื่อง: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นขนาดกลาง สามารถทำความสะอาดเครื่องจักร ยานพาหนะ หรืออาคารสำนักงานได้อย่างรวดเร็วและไว้ใจได้

Kärcher ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่

ในธุรกิจด้านการก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรม และงานเทศบาล จำเป็นต้องใช้กำลังในการทำความสะอาดสูงสุด อุปกรณ์ทำความสะอาดรุ่นขนาดใหญ่จึงออกแบบแรงดัน อัตราการไหล และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับงานหนักได้อย่างสมดุล

Kärcher รุ่นพิเศษ

รุ่นพิเศษ

ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบายบนพื้นผิวที่เคลื่อนย้ายลำบาก: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นพิเศษจากคาร์เชอร์ สามารถกำจัดสิ่งสกปรกฝังลึกในบริเวณที่เข้าถึงลำบากได้อย่างหมดจด

Kärcher ขนาดพกพา

ขนาดพกพา

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่นพกพารุ่นใหม่จากคาร์เชอร์ น้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัด ขนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพาในทุกพื้นที่

Kärcher ใช้พลังงานแบตเตอรี่

ใช้พลังงานแบตเตอรี่

Kärcher เครื่องยนต์สันดาป

เครื่องยนต์สันดาป

สำหรับในบริเวณที่ไม่มีแหล่งพลังงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมเครื่องยนต์สันดาปภายใน สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานใดๆ จากภายนอก และยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้น้ำมันไบโอดีเซลด้วย

