สุดยอดเครื่องกวาดพื้น ต้องยกให้ เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรมของ คาร์เชอร์
กวาดเร็วกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม ขนาดกะทัดรัดและทรงพลังของคาร์เชอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะอาด รวดเร็วกว่า ทุกที่และทุกเวลา
เพียงเครื่องเดียว ใช้งานได้อเนกประสงค์
ด้วยประสิทธิภาพในการใช้งาน ที่ครอบคลุมกว่า: เครื่องกวาดพื้นและเครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ ใช้งานง่าย ดูแลง่าย และให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบทำให้งานกวาดง่ายขึ้นกว่าที่เคยหลายเท่า
เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นคืออะไร
เพื่อให้การกวาดพื้นที่ประสิทธิภาพสูงกว่า: เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่น ช่วยขจัดสิ่งสกปรกทุกชนิดออกจากพื้นผิวได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แตกต่างจากเครื่องกวาดพื้นทั่วไปอย่างไร? เมื่อใช้งาน เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นจะกระจายฝุ่นโดยวิธีใช้แปรงลูกกลิ้ง จากนั้นดูดฝุ่นโดยใช้กังหันดูด (พัดลม) เข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บฝุ่น
เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
รุ่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความท้าทาย: ตั้งแต่เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม ไปจนถึงเครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบนั่งขับ และเครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่น จากคาร์เชอร์สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้ทุกรูปแบบ คาร์เชอร์ยังมีประเภทการขับเคลื่อนให้เลือกใช้งาน – ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเบนซิน ดีเซล แอลพีจี หรือไฟฟ้า
ภาพรวมรุ่นที่เกี่ยวข้องของเรา:
เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น แบบเดินตาม
ไม่ว่าจะเป็นงานกวาดลานหน้าอาคาร ทางเดิน โรงซ่อม หรือโถงอาคาร ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นผู้ดูแลอาคาร พ่อค้า บริษัทรับทำความสะอาด หรือในงานอุตสาหกรรม เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตามและเครื่องกวาดพื้นระบบดูดกลับอัตโนมัติเหมาะกับสรีระและใช้งานง่ายเสมอ สามารถกวาดฝุ่นได้อย่างหมดจดแม้กระทั่งในซอกมุม อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบลากเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตรขึ้นไป
รถกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น แบบนั่งขับ
ทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้อย่างประหยัด สะอาด และมีประสิทธิภาพ: ด้วยอุปกรณ์ที่มีให้เลือกใช้งานมากมายหลายรุ่น เครื่องกวาดพื้นระบบดูดกลับอัตโนมัติจากคาร์เชอร์จึงพร้อมตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ เราให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ไปจนถึงความง่ายในการใช้งาน และความง่ายในการเข้าถึงชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุง
เครื่องกวาดสำหรับงานอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนโลจิสติกส์ การแปรรูปเหล็ก อุตสาหกรรมการก่อสร้าง หรืองานเกี่ยวกับปูนซีเมนต์: เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานอุตสาหกรรมจากคาร์เชอร์สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักในงานอุตสาหกรรมที่มีบริเวณกว้างและปริมาณสิ่งสกปรกสูงโดยเฉพาะ ระบบกรองที่มีรางวัลรับรองช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถกำจัดฝุ่นได้หมดจดแม้งานจะยากเพียงใดก็ตาม
เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นทำงานอย่างไร
แต่ละรุ่นจะเหมาะกับหน้างานที่ต่างกันออกไป
หลักการโกยผง
แปรงลูกกลิ้งหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเดินทาง ดังนั้นสิ่งสกปรกจะถูกโกยย้อนไปยังด้านหน้าของเครื่องกวาดและส่งต่อเข้าไปในถังบรรจุ (ดูดสิ่งสกปรกโดยตรง) เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตามและเครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่น สำหรับอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ทำงานด้วยหลักการนี้
ข้อดี:
- การกวาดฝุ่นต่ำเนื่องด้วยรอบความเร็วแปรงที่ต่ำกว่าและระยะทางสั้น "เส้นทางการกวาด"
- ลดการสึกหรอของแปรง จึงใช้ได้นานกว่า
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ ไปจนถึงฝุ่นละเอียด
หลักการเหวี่ยง
เศษสิ่งสกปรกจะถูกเก็บรวบรวมในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเดินทางของเครื่อง เพื่อเก็บเข้าสู่ถังเก็บฝุ่นทางด้านหลังด้วยแปรงลูกกลิ้งหลัก เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตามและเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ จะทำงานด้วยหลักการนี้
ข้อดี:
- ถังบรรจุ จะเก็บฝุ่นได้ 100% เต็ม
- เหมาะสำหรับฝุ่นหยาบชิ้นใหญ่และมีน้ำหนักเบา
- กวาดฝุ่นหยาบได้ง่ายกว่าด้วยแปรงกวาด
- มองเห็นภาพรวมของความสะอาดได้กว้างกว่าด้วยตำแหน่งที่นั่งค่อนมาทางด้านหน้า
เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นเหมาะกับหน้างานแบบไหน
เครื่องเดียว ใช้งานได้หลากหลายกว่า: เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่นใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารบริเวณพื้นที่โล่งหรือโถงใหญ่ หากเปรียบเทียบกับไม้กวาดทั่วไป เครื่องนี้จะช่วยขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น และคราบที่ฝังแน่นได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่า
บริเวณที่ใช้เหมาะสำหรับเครื่องกวาดพื้น/เครื่องกวาดพร้อมดูดฝุ่น ได้แก่:
- คลังสินค้าและบริเวณลานลอจิสติกส์
- พื้นที่โรงงาน
- ที่จอดรถและบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า
- ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- พื้นที่ลานกีฬาและสันทนาการ
- ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ
- ธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- ธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเคมี
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการขนส่งและการขนส่ง
- ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์การประชุม