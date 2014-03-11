เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Washers)
จำความรู้สึกตอนคุณได้รถคันใหม่ที่คุณขับไปบนท้องถนนได้ไหม? เมื่อเฟอร์นิเจอร์ในสวนของคุณกระทบกับแสงแรกของวัน และพื้นที่ในสวนของคุณที่ปราศจากตะไคร่น้ำมาเกาะ? นั่นมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ WOW! แต่ฝุ่นและสิ่งสกปรกก็ไม่สามารถควบคุมได้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์จะช่วยให้คุณเอาความสดใสกลับคืนมา – สู้กับสิ่งสกปรกด้วยพลังความแรงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและให้คุณรู้สึกสนุกในการทำความสะอาดทุกครั้ง เปลี่ยนงานสกปรกให้เป็นความสุขที่แท้จริง พร้อมเอาความ WOW! กลับคืนมา
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
แบรนด์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดในโลก
Kärcher คว้าตำแหน่ง GUINNESS WORLD RECORDS™
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีความชื่อมโยงกับแบรนด์ Kärcher อย่างชัดเจนทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ Kärcher จึงได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ในฐานะแบรนด์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน
เลือกประเภทเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เหมาะกับคุณ
รายการผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงการทำความสะอาดและบำรุงรักษา เครื่องฉีดน้ำแรงดันของเราวางใจได้เสมอ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่พวกเขาเสนอได้ การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ? หรือน้ำหนักเบา สะดวกสบาย พกพาสะดวก และไร้สาย? ทุกผลิตภัณฑ์มีจุดแข็งในตัวเอง ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการส่วนบุคคล
Smart Control
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีเทคโนโลยีสูงเหล่านี้สามารถจัดการกับทุกสิ่งได้ ด้วยแอป Home&Garden ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ และรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นSmart Control trigger gun และท่อสเปรย์ 3-in-1 multi-jet
Power Control
การทำความสะอาดที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ที่คุณไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน ด้วยปริมาณความแรงที่เหมาะสม การสนับสนุนที่ได้รับจากแอป Home & Garden และอุปกรณ์อันทรงพลัง เช่น Power Control Trigger Gun พร้อมจอแสดงผล หรือท่อสเปรย์ Vario Power
Compact
สำหรับงานทำความสะอาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟอยู่ใกล้ ๆ ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย สะดวก และคล่องตัว และสามารถเร่งความแรงได้เล็กน้อยเมื่อคุณต้องการ
Battery
SMART CONTROL
คืนความว้าว! ได้อย่างมืออาชีพ
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เชื่อมต่อกับแอปเครื่องแรกที่เคยมีมา ตอนนี้คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ควบคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Kärcher Smart Control ได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ และด้วยที่ปรึกษาด้านการใช้งานส่วนตัวเพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณจะได้สำรวจแรงดันน้ำที่เหมาะสมสำหรับทุกสิ่งที่คุณคิดจะทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
ทำความสะอาดได้อย่างมืออาชีพด้วยที่ปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่น
เพียงเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Smart Control กับแอพ Kärcher Home & Garden บนสมาร์ทโฟน การทำความสะอาดก็จะง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยที่ปรึกษาด้านการใช้งานผ่านแอป ที่จะช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์การทำความสะอาด และการทำความสะอาดวัตถุต่าง ๆ เช่น ระดับแรงดันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุที่จะทำความสะอาด
Boost mode
อุปกรณ์ Smart Control มีโหมดบูสต์เพื่อเพิ่มพลัง สิ่งสกปรกฝังแน่นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ใช้แรงดันที่มากขึ้นเป็นเวลา 30 วินาที โหมดบูสต์สามารถเปิดใช้งานได้ทางปืนฉีดหรือแอป
ทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ Smart Control เช่น ปืนฉีด Smart Control หัวฉีดพ่นแบบ 3-in-1 Multi Jet และระบบผงซักฟอก Plug 'n' Clean ให้คุณท้าทายในการทำความสะอาดได้อย่างใจเย็น
Power Control
ลักษณะของการทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในปัจจุบัน
เมื่อทำความสะอาด คุณต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนั่นคือ Power Control ให้ได้ ขุมพลังเต็มพิกัด เคล็ดลับต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมทรงพลัง เช่น Power Control Trigger Gun ซึ่งแสดงแรงดันที่ตั้งไว้บนหน้าจอโดยตรง และสามารถสลับจากโหมดแรงดันเป็นโหมดผงซักฟอกได้อย่างง่ายดาย หรือแอพบ้านและสวนที่แสดงให้คุณเห็นว่าเทคโนโลยี ที่จะทำให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันของคุณฉีดน้ำได้อย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ระบบผงซักฟอก Plug 'n' Clean เพื่อการเปลี่ยนผงซักฟอกอย่างรวดเร็วและสะอาด ด้ามจับอะลูมิเนียมคุณภาพสูงแบบยืดหดได้เพื่อการขนย้ายที่สะดวกและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ระบบ Quick Connect สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและประหยัดเวลา และการถอดสายฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าและออกจากอุปกรณ์และปืนฉีด ตลอดจนตำแหน่งสำหรับเก็บอุปกรณ์เสริมที่ง่ายต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Home & Garden
อำนาจจะมีประโยชน์อะไรหากไม่ฉลาด? ไม่มีเลย! นี่คือสาเหตุที่อุปกรณ์ในกลุ่ม Smart Control ไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญจำนวนมากของ Karcher อีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Smart Control กับสมาร์ทโฟนของคุณผ่าน Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้แอพ Home & Garden และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา คุณจะรู้สึก WOW อีกครั้งกับสิ่งที่ไม่ค่อยทำความสะอาดหรือทำความสะอาดเป็นครั้งแรก เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์เสริมและน้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
แพ็คเกจอุปกรณ์เสริมและน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แม้สิ่งสกปรกที่ฝังแน่น ก็จะถูกล้างออกหมด การมีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับระบบจะเพิ่มโอกาสในการใช้งานมากขึ้น และทำให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และสะดวกสบายมากขึ้นด้วย
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์
คาร์เชอร์มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เราแก้ไขปัญหาการทำความสะอาดได้ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบไหนเพียงมีอุปกรณ์เสริมจากคาร์เชอร์ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์
ผลิตภัณฑ์ความสะอาดของคาร์เชอร์สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยหลักการทำงานแบบ 3-in-1 นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังมีความหลากหลายสำหรับทุกการใช้งาน และยังให้การดูแลที่อ่อนโยนและการป้องกันที่เชื่อถือได้ ประหยัดเวลาและลดแรงที่ใช้ คาร์เชอร์ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ (Plug 'n' Clean) สำหรับเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือเป็นภาชนะที่ใช้ผ่านท่อดูด
ในเครื่องมือค้นหาน้ำยาทำความสะอาดของเรา คุณจะพบผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ทุกรุ่นของคุณ
Home of WOW
ข้อดีของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
มากกว่า 70 ปีแล้ว Kärcher มีการพัฒนาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดและให้ประสบการณ์การทำความสะอาดกับลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหลายเหตุผลที่ให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันของ Kärcher - มาเข้าร่วม Home of WOW กันเถอะ!
เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณก้าวหน้า
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นช่วยประหยัดเวลา น้ำ และพลังงานได้สูงสุดถึง 50%
คุณภาพที่คุณสามารถเห็นและรู้สึกได้
คุณภาพของแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ผ่านการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการทำงานและประสิทธิภาพที่ถูกต้อง
ประสบการณ์ที่สร้างความเชื่อใจ
ผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมการทำความสะอาด
ความยั่งยืนที่ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
เราสนับสนุนเศรษฐกิจวงจรและลดมลพิษตามทั้งราคาและคุณค่าเพิ่มที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการแต่ละประเภท อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท
พื้นที่การใช้งานของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นตัวช่วยอเนกประสงค์รอบบ้านและใช้งานง่ายมาก เพียงเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันกับท่อน้ำและเติมไฟเข้ากับเต้ารับ เปิดประตูน้ำและเปิดเครื่องฉีดน้ำ แล้วให้ความสนุกสนานในการทำความสะอาด! ด้วยการเพิ่มหัวต่อเสริมพิเศษที่เหมาะสม เครื่องฉีดน้ำแรงดันของเราจะกลายเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำ ล้างท่อ ทำความสะอาดสนาม หรือล้างรางน้ำ – ความเป็นไปได้แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างการใช้งานทั่วไปรอบๆบ้านและสวน ได้แก่
- จักรยาน
- อุปกรณ์และเครื่องมือทำสวนปลูกผัก
- เฟอร์นิเจอร์สำหรับสวน ระเบียงหรือระเบียงบ้าน
- รั้วและทางเล็กๆ หรือหินปูพื้นในสวน
- มอเตอร์ไบค์และสกู๊ตเตอร์
- รถยนต์ขนาดเล็ก
- บันไดภายนอกและทางเดินในสวนขนาดใหญ่
- รถยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่
- รั้วสวนและกำแพงหิน
- บ้านเคลื่อนที่และรถ SUV
- สระว่ายน้ำและพื้นที่ระเบียงขนาดใหญ่
- รอบๆบ้านและระเบียง
KNOW-HOW: เคล็ดลับในการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอก
เราได้เลือกตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างไร ส่วน KNOW-HOW ประกอบด้วยคำแนะนำโดยละเอียดและข้อมูลในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นที่ภายนอกหรือกลางแจ้งKärcher know-how
ตัวอย่างการใช้งานโดยทั่วไปของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง:
กระเบื้องลาดพื้นที่และหินปูพื้น
เนื่องจากตะไคร่น้ำไม่เพียงแต่ก่อตัวเป็นชั้นหนาบนหินและอิฐเท่านั้น แต่ยังเข้าไปในตามซอกหินด้วย จึงแนะนำให้ใช้ Dirt blaster ในการทำความสะอาด หัวฉีด Dirt blaster สร้างสเปรย์เข้มข้นที่หมุนด้วยความเร็วสูง ถือปืนไกปืนในแนวตั้งกับพื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำและค่อยๆ ทำความสะอาดจากขอบหนึ่งไปอีกขอบหนึ่งที่ระยะประมาณ 8 ถึง 12 นิ้ว
ยานพาหนะ
อุปกรณ์เสริมพิเศษและสารทำความสะอาดของคาร์เชอร์ช่วยให้ดูแลรถได้อย่างทั่วถึงและนุ่มนวล ทำให้รถของคุณเหมือนใหม่ได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถมั่นใจได้เพียงทำตามนี้ ขั้นแรกให้ใช้ Vario Power Spray Wand เพื่อล้างสิ่งสกปรกที่หลุดออกมา จากนั้นใช้ผงซักฟอกโดยใช้การตั้งค่าแรงดันต่ำบนก้านสเปรย์ Vario Power Spray หรือสำหรับโฟมสไตล์การล้างรถที่หรูหรายิ่งขึ้น ให้ใช้หัวฉีดโฟมเสริม ฉีดโฟมจากบนลงล่าง อย่าให้แห้ง เพิ่มแรงกดบน Vario Power Spray Wand เพื่อล้างโฟมและสิ่งสกปรก/เศษซากทั้งหมดออกไป สำหรับบริเวณที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ สามารถติดแปรงเสริมเข้ากับก้านฉีดสเปรย์เพื่อช่วยคลายแมลงและทำให้แห้งบนสิ่งสกปรก/โคลน
ลานนั่งเล่นนอกบ้าน
น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว Deck & Driveway ของเรารับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดด้วยการดำเนินการที่อ่อนโยน แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสองหัวที่หมุนด้วยความเร็วสูง สร้างเอฟเฟกต์แบบโฮเวอร์คราฟต์ ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย รวดเร็วและสม่ำเสมอ ตัวเครื่องด้านนอกป้องกันการกระเด็นกลับ จึงปกป้องทั้งคุณและผนังจากการพ่นละออง สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ดาดฟ้าและทางวิ่ง คุณจะประทับใจกับความเร็วในการทำความสะอาด ตลอดจนความสม่ำเสมอของการทำความสะอาด ซึ่งทำให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
หัวฉีดและขัด T-Racer ของเราเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกที่มีบริเวณกว้าง อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเร็วกว่าการทำความสะอาดด้วยหัวฉีดทั่วไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถปรับระดับแรงดันได้เพื่อให้แรงดันน้ำฉีดอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่แข็ง เช่น หินและคอนกรีต ไปจนถึงพื้นผิวที่มีความละเอียดอ่อน ก้านหมุนพร้อมหัวฉีดแรงดันสูงสองหัวสร้างเอฟเฟกต์ แบบ Hovercraft ซึ่งช่วยให้หัวครอบทำความสะอาดพื้นผิวลอยอยู่เหนือพื้นได้ ทำให้ T-Racer เคลื่อนที่ได้ง่ายเป็นพิเศษขณะทำความสะอาด
อุปกรณ์ในสวน
บอกลาการขัดได้เลย! สามารถขจัดสิ่งสกปรกและดินออกจากกระถางต้นไม้และดอกไม้ จอบ พลั่ว คราด รถสาลี่ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาไม่นานโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันของคาร์เชอร์ Vario Power Power Jet และ Dirt blaster เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานอย่างนี้ ให้งานในสวนรู้สึกง่ายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกก่อน สิ่งสกปรกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
เฟอร์นิเจอร์สวน
จัดการกับจุดสกปรกบนเฟอร์นิเจอร์ในสวนได้อย่างง่ายดาย - อันเป็นผลมาจากมลภาวะ สภาพอากาศ หรือฤดูผ่านมา - ด้วย Kärcher Vario Power Jet แนะนำให้ใช้แปรงล้างและผงซักฟอกของคาร์เชอร์เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบสกปรกฝังแน่น
จัดการกับคราบที่ไม่น่าดู ที่เกาะบนเนื่้อเฟอร์นิเจอร์ในสวน ที่อาจเกิดจากคราบที่สะสมมานาน ด้วยหัวฉีดน้ำแรงดันที่เหมาะสมกับประเภทพื้นผิว สำหรับคราบฝังแน่น เราแนะนำให้ใช้หัวแปรง ขัดล้างของคาร์เชอร์ร่วมกับผลิตภัฯฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด
ประตูหน้าต่างแบบระบายลม
ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดบานเกล็ด ตั้งก้านฉีดสเปรย์ไปที่แรงดันต่ำ แล้วใช้ Kärcher Multipurpose Cleaner เริ่มต้นจากส่วนต่ำสุดของบานประตูหน้าต่าง ปล่อยให้ผงซักฟอกทำงานสักสองสามนาทีเพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกมาทั้งหมด แต่อย่าปล่อยให้แห้ง สุดท้าย ขจัดสิ่งสกปรกที่ละลายด้วยแปรงขนนุ่ม และล้างผงซักฟอกและสิ่งสกปรกออกด้วย Vario Power Jet อีกครั้ง
THE eco!Booster: ทุ่มสุดตัวกับการทำความสะอาด ประหยัดน้ำได้มาก
อาจจะเป็น WOW ที่ใหญ่ที่สุดของเรา: Kärcher eco!Booster ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ด้วยการทำความสะอาดที่สูงขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ความสะอาดกลับมาได้อย่างรวดเร็วในพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งทำให้คุณประหยัดน้ำและพลังงานได้สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรที่สูง สำหรับสิ่งสกปรกที่ซึมลงอย่างลึกในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง คุณสามารถถอดอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น
ทุกหยดน้ำ มีความหมาย
การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher เพื่อเรียกคืนความน่าประทับใจให้กับสิ่งที่คุณโปรดทำได้ด้วยความง่ายและเร็วกว่าการใช้สายยางสวน สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ คุณสามารถประหยัดน้ำดื่มได้ถึง 80% เช่นกัน การทำความสะอาดยังประหยัดยิ่งขึ้นด้วยท่อดูดที่เป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งสามารถใช้เพื่อดึงน้ำออกจากก้นน้ำหรือแหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆ
* เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้น้ำน้อยลง 80% สำหรับงานทำความสะอาด โดยสมมติว่าปริมาณการไหลของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคือ 40% ของสายยางในสวน และใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่ง ค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการระยะการใช้งาน และการไหลของน้ำของสายยาง