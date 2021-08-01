อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ออกแบบเพื่อเป็นตัวช่วยทำความสะอาดที่ท้าทาย ทุกหน้างานและทุกพื้นผิวเป็นไปได้เมื่อมีอุปกรณ์เสริม ใช้คู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์โดยเฉพาะ
เอาความ WOW กลับคืนมา. WOW แล้ว WOW อีก
เพิ่มศักยภาพสูงสุดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันของคาร์เชอร์ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ ไม่ว่าจะท้าทายแค่ไหน เรื่องทำความสะอาดก็จะอยู่ในกำมือคุณ: จะไม่มีคำว่าเกินไป ไม่ว่าจะเป็นกำแพงสูง หรือซอกหลืบ หรือแม้แต่คราบฝังแน่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันของคาร์เชอร์ และอุปกรณ์เสริมที่คุณเลือกได้ ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ลักษณะการใช้งาน
รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะ
ทำความสะอาดยานพาหนะของคุณ ราวกับเป็นมืออาชีพ: ด้วยโฟมเจ็ทเพื่อการกระจายตัวของฟองที่เหมาะสม และหัวแปรงปัดที่อ่อนโยนต่อสีและพื้นผิว สามารถกำจัดสิ่งสกปรกตามขอบวงล้อได้ง่ายดาย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสูตรเฉพาะของ คาร์เชอร์ คุณจะมั่นใจจนคุณยิ้มไม่หุบ
ทำความสะอาดพื้น บันได
หน้าหนาวยังทิ้งร่องรอยไว้นอกพื้นที่ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดตะไคร่น้ำ สีเขียวตามระเบียง และขอบระเบียงได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
รุ่น T-Racer เหมาะอย่างยิ่งในการทำความสะอาดพื้นหินขนาดใหญ่หรือบริเวณเนื้อไม้ เนื่องจากสามารถปรับระยะห่างของหัวฉีดทำความสะอาดกับพื้นผิวได้ นอกจากนี้ในพื้นที่ ที่มีขนาดเล็กหรือซอกมุม เช่นบันได คาร์เชอร์ยังมีน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของหัวฉีดน้ำแรงดันสูง ควบคู่ไปกับแรงกดหัวแปรงด้วยมือ จะกลายมาเป็นอาวุธขจัดคราบคู่กายคุณเลยทีเดียว
ความสะอาดหมดจด มีส่วนช่วยให้ผู้คนจะรู้สึกสดชื่น ทั้งภายนอกและภายใน
ทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก
ด้วยอุปกรณ์เสริมแบบ telescopic spray ของคาร์เชอร์ จะช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่สูงไปพร้อมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ช่วยให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง: เมื่อใช้ร่วมกับหัวแปรงทำความสะอาดผนังกระจกและพื้นผิวกระจกขนาดใหญ่ ก็ทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
ทำความสะอาด ชะล้างท่อ
ท่อหรือท่อระบายน้ำตันอยู่หรือเปล่า? เดียวปัญหาก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว! ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อบนหลังคาจากคาร์เชอร์ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นในท่อระบายน้ำ รางน้ำบนหลังคา และท่อน้ำทิ้งช่วยคุณได้