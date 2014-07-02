เครื่องซักพรม
เครื่องซักพรมจากคาร์เชอร์ แข็งแรง ทรงพลัง และคล่องแคล่ว สามารถทำความสะอาดระดับลึกและระดับกลางให้กับพรมและขจัดคราบจากพื้นผิวสิ่งทอได้ด้วย เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม เครื่องซักพรมคาร์เชอร์จะสามารถทำความสะอาดเบาะทั่วไปและเบาะรถยนต์ได้ลึกถึงก้นเบาะ
เครื่องซักพรมและดูดกลับ
เครื่องฉีดพร้อมดูดกลับที่ทรงพลังและใช้งานง่ายจากคาร์เชอร์ สามารถทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพื้นปูพรม เบาะ เก้าอี้สำนักงาน หรือที่นั่งผู้โดยสาร โดยสิ่งสกปรกจะสลายและถูกกำจัดออกได้ในการลากผ่านเพียงครั้งเดียว ด้วยเทอร์ไบน์แรงดูดมหาศาลที่ช่วยขจัดความชื้นออกหมดจนแทบไม่เหลือ
เครื่องซักพรม
เครื่องซักพรมจากคาร์เชอร์ ประหยัดพลังงานและทำความสะอาดพื้นที่กว้างได้ลึกถึงก้นพรม เหมาะสำหรับใช้งานฉีดพร้อมดูดกลับทั่วไป รวมถึงขั้นตอนการทำความสะอาดระดับกลางแบบใหม่
เครื่องเป่าลม
เครื่องเป่าลมจากคาร์เชอร์เปี่ยมประสิทธิภาพ ทรงพลัง ขนาดกะทัดรัด และทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน สามารถเป่ารอยเปียกน้ำหรือเป่าพรมหลังทำความสะอาดให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยมือจับสำหรับหิ้วและที่เก็บสายไฟในตัว