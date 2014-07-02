การดูดฝุ่นและการขจัดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม
ครบวงจรด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนที่ได้ไปจนถึงระบบดูดฝุ่นและระบบกำจัดฝุ่น
ในอุตสาหกรรม คุณต้องการระบบที่ประกอบด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์เสริม และบริการที่สามารถรวมเข้ากับการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายและสามารถุเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ ระบบดูดฝุ่นทั้งหมดจากคาร์เชอร์จึงได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานอุตสาหกรรม
คุณภาพระดับสากลจากประเทศเยอรมนี
คำมั่นสัญญาจากคาร์เชอรที่คุณเชื่อถือได้
ด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญในการทำงาน การเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ และพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบของเรามีคุณภาพและความทนทานสูงอย่างโดดเด่นมานานหลายทศวรรษ
คาร์เชอร์จะเป็นพันธมิตรเคียงข้างคุณเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายในการดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์และผลตอบรับของคุณมีค่ามากสำหรับเรา เนื่องจากเป้าหมายของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่างานหนักหรืองานยากตอบโจทย์ได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์
ทุกภาคส่วนมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ กระบวนการบูรณาการ การประมวลผลขนาดใหญ่ สารอันตราย กรอบเวลา และอีกมากมาย สิ่งนี้ต้องใช้ทั้งเครื่องจักรและระบบที่เป็นสากลเฉพาะ ตั้งแต่การแปรรูปโลหะไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ เภสัชภัณฑ์ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหาร คาร์เชอร์จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม
- การดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรมทั้งแบบเคลื่อนที่ได้หรือแบบอยู่กับที่
- เหมาะสำหรับทั้งการดูดฝุ่นที่ปริมาณมากและน้อย
- กำจัดฝุ่น สิ่งปรกแบบแห้งและเปียกได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงฝุ่นจำนวนมาก
- การดูดฝุ่นอย่างปลอดภัยและการกำจัดของเสียจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย
- เครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมในระยะยาวและทนทาน
ติดต่อเรา
ชื่อใหม่ – แต่คุณภาพอัดแน่นคงเดิม Ringler GmbH เปลี่ยนมาเป็น Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนโฉมใหม่ให้ครอบครันเรื่องเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจะอยู่ภายใต้ แบรนด์คาร์เชอร์สีแอนทราไซต์ เว้นแต่กรณีลูกค้าจะร้องขอเป็นอย่างอื่น ด้วยความคิดริเริ่มนี้ คาร์เชอร์ได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เหมือนกันของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอโดยกลุ่มบริษัท ตลอดจนการจัดวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้คุณซึ่งเป็นลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
เป็นข้อดีสำหรับคุณ: จากนี้ไป คุณจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันจากแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับอย่างคาร์เชอร์
บริการผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมจาก Kärcher ในภาพรวม:
โซลูชั่นเฉพาะลูกค้ายังสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วด้วยของคลังที่มีอยู่อย่างเพียงพอ
เวลาในการเสนอราคาโครงการยังคงเดิมเนื่องจากการวางแผนการขายและโครงการที่พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน
การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ก็ได้รับการรับประกันด้วยเหมือนกันเนื่องจากมีสต็อกสูง
ติดต่อเรา [contact us]
ด้วยความปรารถนาดีจากใจ ทีมงาน Kärcher
ความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปี
ความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปี ในระบบดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ เราติดต่อกับลูกค้าทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์งานอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ และปรับผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่สุด
อุตสาหกรรมของคุณ – เครื่องดูดฝุ่นของเรา ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ได้รับความนิยมในหลากหลายภาคส่วนและกลุ่มเป้าหมายทุกวัน
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมจากคาร์เชอร์ที่เหมาะกับงานทุกภาคส่วน
เรื่องความสกปรกเป็นงานของเรา คาร์เชอร์มี ประเภทสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมมีการออกแบบลักษณะตัวเครื่องทั้งแบบตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายได้สำหรับเศษฝุ่นแห้งและเปียก ฝุ่นหยาบ และอนุภาคแขวนลอยที่คล้ายกัน เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมทำงานโดยใช้แรงดูดสูงและมีปริมาณการไหลของอากาศค่อนข้างต่ำ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลว/เศษวัสดุ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลว/เศษผง จำนวนมาก
เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่สามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทุกวัน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการอนุภาคหยาบละเอียด รวมถึงของเหลว เช่น น้ำมัน อิมัลชันทำความเย็น และน้ำ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของแข็ง/ฝุ่น
เครื่องดูดฝุ่นที่ต้องใช้ระบบกรองแบบพิเศษ
ฝุ่นผงต่างๆ ที่ต้องการจะดูดในอุตสาหกรรมต่างๆ ฝุ่นอันตราย เศษผงละเอียดมากๆและแบบหยาบ ทราย สารพ่น เส้นใยทุกประเภท เศษอาหาร สารอินทรีย์ วัสดุที่เบามากจนถึงหนักมาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม คาร์เชอร์จะช่วยหาไส้กรองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นงานวันต่อวัน งานรายชั่วโมง หรือการทำงานต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด
ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถป้องกันการระเบิดได้
เครื่องดูดฝุ่นประเภทที่อาจเกิดการประกายไฟและระเบิดได้ทำให้คุณภาพของเครื่องดูดฝุ่นในพื้นที่เฉพาะแบบนี้ต้องปลอดภัยสูงสุด เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ตรงตามมาตรฐานเหล่านี้ และบางรุ่นได้รับการรับรองโดย TÜV Süd และ IBExU
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
เพื่อการดูดฝุ่นแบบระบบปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
อนุภาคของฝุ่นที่อาจแตกต่างกันมาก: ฝุ่นละเอียด ฝุ่นอันตราย เศษเล็กเศษน้อย และรอยถลอกทุกชนิด ในหลายอุตสาหกรรม การดูดฝุ่นในกระบวนการอย่างต่อเนื่องจากเพื่อกำจัดโลหะ แก้ว หิน เส้นใยสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสารเคมีในกระบวนการโดยตรงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของเราดักจับฝุ่นได้ทุกอนุภาคให้คุณมั่นใจได้ แม้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อเราเพื่อปรึกษา
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด
ปฏิกิริยากับอากศอาจทำให้เกิกการระเบิดได้
การป้องกันด้วยการดูดฝุ่นประเภทที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการผลิด ทำให้ความต้องการเครื่องดูดฝุ่นแบกันการระเบิดเป็นที่ต้องการมากขึ้น เครื่องกำจัดฝุ่นและเครื่องกำจัดฝุ่นแบบ Ex ของคาร์เชอร์พิสูจน์แล้วว่าในการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในหลายพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปรรูปโลหะและไม้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และยา อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตกระดาษ ในยาง และอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกตลอดจนอุตสาหกรรมประเภท Zone 22
งานที่ต้องออกแบบ ให้แต่ละการใช้งานที่ตอบโจทย์
ระบบดูดฝุ่นเฉพาะจุด
ความคาดหวังของการดูดฝุ่นในแต่ละอุตสาหกรรมและการขจัดฝุ่น ต้องการความเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก เราวางแผนในรายละเอียด ในทุกระบบตามความต้องการเฉพาะของคุณ บริการของเราเริ่มต้นตั้งแต่โซลูชันแบบเคลื่อนที่ได้ไปจนถึงโซลูชันการดูดฝุ่นแบบท่อดูดฝุ่นเชื่อมต่อโดยตรงที่มีความซับซ้อนสูง และด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการพัฒนาและการนำระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมมาใช้ เราคือพันธมิตรที่คุณมั่นใจได้ คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ
ระบบวางท่อ - เชื่อมต่อแบบสมบุรณ์แบบ
คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบใช้งานพร้อมกันได้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นหัวดูดแบบแมนนวลหรือจะเชื่อมเข้าเข้ากับกระบวนการผลิตโดยตรง เราสามารถนำเสนอทุกส่วนประกอบที่จำเป็น ตั้งแต่จุดดูด อุปกรณ์เสริมไปจนถึงท่อที่ดัดแปลงตามการใช้งานแต่ละจุด
บริการหลังการขาย
วางใจให้เราดูแล ด้วยบริการที่ครอบคลุมของเรา และเราจะดูแลคุณและธุรกิจของคุณอย่างสุดความสามารถเ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง
ประวัติความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ: ระบบของเราได้รับการใช้งานโดยธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น "แบบสำเร็จรูป" หรือแบบที่ออกแบบเฉพาะ เรานำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าแต่ละราย
เกี่ยวกับเรา
DNA ของเรา
เราคือใคร: ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการกำจัดฝุ่น คุณสามารถวางใจได้ว่าคุณอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญกับเรา ทีมงานมืออาชีพของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อออกแบบโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของเรา รวมทั้งให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุม เราทุ่มเทเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและปลอดภัยโดยใช้โซลูชันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่เรานำเสนอ: ระบบการดูดฝุ่นคุณภาพสูงที่คุณวางใจได้
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เราทำให้การผลิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก โซลูชั่นของเราเสริมด้วยแนวคิดการบริการที่ช่วยให้มั่นใจว่าโซลูชันสูญญากาศทางอุตสาหกรรมของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ เราอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ นั่นคือคำมั่นสัญญาที่คุณวางใจได้
อะไรหล่อหลอมเรา: เช่นเดียวกับเหรียญที่มีสองด้าน เราในฐานะตัวแทนของประสบการณ์หลายทศวรรษที่ Ringler GmbH รวมและรีแบรนด์เป็น Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
ด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม คุณภาพสูง และพนักงานที่เชี่ยวชาญทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องกำจัดฝุ่นที่ผ่านการทดสอบและทดลองของเรานำเสนอคุณภาพและความทนทานสูงอย่างโดดเด่นมานานหลายทศวรรษ ด้วยประสบการณ์ที่ผสมผสานกันในด้านการพัฒนา การผลิต การขาย การบริการ และวิศวกรรมแอปพลิเคชัน เราช่วยให้คุณสร้างโรงงานผลิตที่สะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
งานเชื่อม
เราสามารถออกแบบให้เหมาะกับหน้างานของลูกค้ามากที่สุด
งานพ่นสี
เราสามารถจัดทำได้ตามสีที่ลูกค้ากำหนด
การติดตั้ง
ผลิตในประเทศเยอรมันนี – ด้วยกระบวนการผลิตมาตราฐานเยอรมันนีทำให้มั่นใจในมาตรฐาน และคุณภาพสูงสุด