การดูดฝุ่นและการขจัดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม

ครบวงจรด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนที่ได้ไปจนถึงระบบดูดฝุ่นและระบบกำจัดฝุ่น

ในอุตสาหกรรม คุณต้องการระบบที่ประกอบด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์เสริม และบริการที่สามารถรวมเข้ากับการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายและสามารถุเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ ระบบดูดฝุ่นทั้งหมดจากคาร์เชอร์จึงได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานอุตสาหกรรม

 

IVM 40

Industrial vacuum

Kärcher industrial vacuums in use on construction sites

Kärcher industrial vacuums integrated into system technology

Kärcher industrial vacuum services

Kärcher industrial vacuum storage

    คุณภาพระดับสากลจากประเทศเยอรมนี

    คำมั่นสัญญาจากคาร์เชอรที่คุณเชื่อถือได้

    ด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญในการทำงาน การเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ และพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบของเรามีคุณภาพและความทนทานสูงอย่างโดดเด่นมานานหลายทศวรรษ

    คาร์เชอร์จะเป็นพันธมิตรเคียงข้างคุณเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายในการดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์และผลตอบรับของคุณมีค่ามากสำหรับเรา เนื่องจากเป้าหมายของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    ไม่ว่างานหนักหรืองานยากตอบโจทย์ได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์

    ทุกภาคส่วนมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ กระบวนการบูรณาการ การประมวลผลขนาดใหญ่ สารอันตราย กรอบเวลา และอีกมากมาย สิ่งนี้ต้องใช้ทั้งเครื่องจักรและระบบที่เป็นสากลเฉพาะ ตั้งแต่การแปรรูปโลหะไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ เภสัชภัณฑ์ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหาร คาร์เชอร์จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม

    • การดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรมทั้งแบบเคลื่อนที่ได้หรือแบบอยู่กับที่
    • เหมาะสำหรับทั้งการดูดฝุ่นที่ปริมาณมากและน้อย
    • กำจัดฝุ่น สิ่งปรกแบบแห้งและเปียกได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงฝุ่นจำนวนมาก
    • การดูดฝุ่นอย่างปลอดภัยและการกำจัดของเสียจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย
    • เครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมในระยะยาวและทนทาน

     

    ติดต่อเรา
    Kärcher industrial vacuums for liquids/swarf

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลวและเศษวัสดุ

     
    Kärcher industrial vacuums for solid materials/dust

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับเศษของแข็งและฝุ่น

     
    Ex industrial vacuums

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีการป้องกันการระเบิด

     

    ชื่อใหม่ – แต่คุณภาพอัดแน่นคงเดิม Ringler GmbH เปลี่ยนมาเป็น Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนโฉมใหม่ให้ครอบครันเรื่องเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจะอยู่ภายใต้ แบรนด์คาร์เชอร์สีแอนทราไซต์ เว้นแต่กรณีลูกค้าจะร้องขอเป็นอย่างอื่น ด้วยความคิดริเริ่มนี้ คาร์เชอร์ได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เหมือนกันของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอโดยกลุ่มบริษัท ตลอดจนการจัดวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้คุณซึ่งเป็นลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

    เป็นข้อดีสำหรับคุณ: จากนี้ไป คุณจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันจากแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับอย่างคาร์เชอร์

    บริการผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมจาก Kärcher ในภาพรวม:

    โซลูชั่นเฉพาะลูกค้ายังสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วด้วยของคลังที่มีอยู่อย่างเพียงพอ 
    เวลาในการเสนอราคาโครงการยังคงเดิมเนื่องจากการวางแผนการขายและโครงการที่พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน 
    การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ก็ได้รับการรับประกันด้วยเหมือนกันเนื่องจากมีสต็อกสูง
    ติดต่อเรา [contact us] 

    ด้วยความปรารถนาดีจากใจ ทีมงาน Kärcher

     

     

    ความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปี

    ความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปี ในระบบดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ เราติดต่อกับลูกค้าทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์งานอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ และปรับผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่สุด

    อุตสาหกรรมของคุณ – เครื่องดูดฝุ่นของเรา ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ได้รับความนิยมในหลากหลายภาคส่วนและกลุ่มเป้าหมายทุกวัน

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมจากคาร์เชอร์ที่เหมาะกับงานทุกภาคส่วน

     

     

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    รวดเร็วปลอดภัยและสะอาด

    อุตสาหกรรมการประมวลผลโลหะซึ่งรวมถึงวิศวกรรมโลหะ ออกแบบเครื่องจักรและวิศวกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างมาก การประมวลผลโลหะสร้างปริมาณมหาศาลของร่องระบายที่มีส่วนผสมของสารละลายที่ใช้เย็น การทำความสะอาดชิ้นงานและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างการทำงานอยู่ คือหน้าที่สำคัญที่มีผลส่งเสริมความประสบความสำเร็จของต้นทุน เรามีวิธีการดูดซับที่ให้ความเชื่อถือและการรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุดในกระบวนการ

    การใช้งาน:

    • การดูดซับและดูดซับเศษเหล็กและของเหลวจากกระบวนการเครื่องจักรทั้งหมดที่สร้างเศษเหล็ก เช่น การมิลลิ่ง การเจียระหว่าง การเจาะ การเจีย การขัด การลบขอบ และการแปรรูปแปรง
    • การดูดซับในที่ตั้งของอุปกรณ์เครื่องจักรโดยมีการลบเศษเหล็กและฝุ่นอย่างต่อเนื่อง

    ความท้าทาย:

    • การปนเปื้อนของอุปกรณ์เครื่องจักรเนื่องจากเศษเหล็ก (แหล่ง) ฝุ่นขัด ฝุ่นขัดสี ซลัก ฝุ่นที่เป็นเพลิง ฝุ่นที่เป็นเหลวทำความเย็นและน้ำมันชุบและเอมัลชัน 
    • การแยกเศษเหล็กและเอมัลชัน

    ประโยชน์:

    • รักษากระบวนการผลิตให้สะอาดและลดเวลาหยุดเครื่อง 
    • ลดเวลาหยุดเครื่องจักร 
    • เพิ่มความแม่นยำในการผลิต 
    • เพิ่มความเชื่อถือในงานและกระบวนการ 
    • แยกเศษเหล็กและของเหลว 
    • โซลูชันที่ทนทานและแข็งแรงในระยะยาว 
    • การทำงานต่อเนื่องและเวลาทำความสะอาดอย่างรวดเร็วด้วยพลังดูดสูง
    Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

    การทำงานอย่างสุขอนามัย - ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

    กระบวนการผลิตที่สะอาด คุณภาพที่รับประกัน การรักษาอนามัยที่ดีที่สุด และการป้องกันการปนเปื้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่สำเร็จในการประมวลผลอาหาร นี้ทำให้เกิดปริมาณมากของฝุ่นชนิดละเอียดและระเบิดได้

    การใช้งาน:

    • การดูดเศษฝุ่นอาหาร เช่น ฝุ่นแป้ง, ผงวิตามิน, ผงอาหาร เป็นต้น ทั้งแบบเคลื่อนที่หรือแบบนิ่ง และที่ผสมอยู่ในกระบวนการผลิต

    ความท้าทาย:

    • การดูดซับหน้าที่หลากหลายและชนิดของสิ่งสกปรก: การทำลายสินค้าอาหาร, ประเภทของฝุ่น (ซึ่งอาจระเบิดได้, ลอยอยู่อิสระ, เชื่อมติด, เปียก), ไขมัน, น้ำมันและไข่ขาว, ของเหลว
    • ความเสี่ยงของการระเบิดของฝุ่น
    • การปนเปื้อน (ตัด ๆ) การปนเปื้อน, การปนเปื้อนจุลินทรีย์, รสกลิ่นที่เปลี่ยนแปลง, อุปสรรคการลื่น

    ประโยชน์:

    • รักษากระบวนการผลิตให้สะอาดและลดเวลาหยุดเครื่อง
    • ดูดเศษฝุ่นที่อาจระเบิดได้ด้วยการรับรอง ATEX
    • โซลูชันที่ทนทานและเชื่อถือได้ที่มีขนาดกะทัดรัด
    • โซลูชันที่มีราคาประหยัด
    • ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและการทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ
    Kärcher industrial vacuums in the food industry

    การดูแลสุขภาพเป็นสำคัญ ในทุกด้าน

    อุตสาหกรรมเภสัชกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและอนามัยที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงผลิตภัณฑ์ ในเวลาเดียวกัน กระบวนการผลิตต้องเรียกเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โซลูชันดูดซับและขจัดฝุ่นของเราสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ในขอบข่ายอุตสาหกรรมใดๆ

    การใช้งาน:

    • การดูดเศษจากเม็ดยา สารอาหารที่เป็นประโยชน์ในยา (วิตามิน, โอเอสโทรเจน)
    • การดูดฝุ่นในกระบวนการผลิต

    ความท้าทาย:

    • ฝุ่นละเอียดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    • ฝุ่นที่อาจระเบิดได้

    ประโยชน์:

    • รักษากระบวนการผลิตให้สะอาดและลดเวลาหยุดเครื่องโดยใช้เช่น 
    • เครื่องดูดซับที่ผสมอยู่ในกระบวนการผลิต
    • การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
    • ใช้เครื่องดูดซับในพื้นที่ที่อ่อนโยนมาก
    • การดูดซับและกำจัดฝุ่นอันตรายและฝุ่นที่อาจระเบิดได้อย่างปลอดภัย 
    • รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ด้วยการรับรองของเครื่องดูดซับ
    Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

    ประสิทธิภาพและความสะอาด: ความสมบูรณ์ที่ลงตัว

    การผลิตและประมวลผลยางและพลาสติกสร้างฝุ่นขนาดละเอียดและขนาดใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สารเหล่านี้อาจมีอยู่ในปริมาณมากขณะขนส่งและงานบำรุงรักษา

    การใช้งาน:

    • การทำความสะอาดเครื่องและที่ทำงานโดยเฉพาะการดูดซับและดูดเศษกลวง, เศษพลาสติกและฝุ่น, สารเคมี (ที่รุนแรง), สารผสมปุ๋ย, ผงสี, น้ำ, สารซักผ้า
    • การดูดเศษฝุ่นจากกระบวนการผลิต (เช่น ฝุ่นที่เกิดขึ้นในขั้วการวัดปริมาณเม็ด)

    ความท้าทาย:

    • ฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
    • การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์

    ประโยชน์:

    • รักษากระบวนการผลิตให้สะอาดและลดเวลาหยุดเครื่อง
    • รับประกันความปลอดภัยในที่ทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
    • ดูดเศษฝุ่นที่อาจระเบิดได้ด้วยการรับรอง ATEX
    • การถ่ายโอนโดยไม่มีการปนเปื้อน
    Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

    ขึ้นต้นโครงการก่อสร้างของคุณอย่างสะอาด

    การใช้งาน:

    • การดูดเศษแร่ทุกชนิด (ฝุ่นคอนกรีต, ฝุ่นซีเมนต์), อนุภาคที่ถูกกัดกร่อนขนาดใหญ่, กรวด, ทราย
    • การขนส่งเครื่องดูดซับไปยังสถานที่ก่อสร้างและการใช้งานอย่างยืดหยุ่นที่นั่น

    ความท้าทาย:

    • ฝุ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว
    • วัสดุที่ถูกกัดกร่อนขนาดใหญ่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

    ประโยชน์:

    • เพิ่มคุณภาพงาน
    • การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
    • การดูดซับโดยตรงขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าบนเครื่องดูดซับ
    • เครื่องจักรที่คล่องตัวและเคลื่อนที่ได้
    • เครื่องจักรที่ทนทานและแข็งแรง
    Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

    ทุกที่ที่มีการเรียกใช้กระบวนการเลื่อย, การแปรรูปและการทำผิว

    ในอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ ฝุ่นเลื่อย, เศษเหล็กและฝุ่นที่เกิดจากการแปรรูป แทรกเตอร์ต่อเนื่องเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างจริงจัง นอกจากนี้ สารเหล่านี้ยังสามารถเกิดไฟได้อย่างง่ายหรือแม้จะระเบิดได้ การใช้ระบบดูดซับที่เชี่ยวชาญของเราช่วยให้คุณป้องกันฝุ่นและเศษเหล็กไม่สะสมและเป็นอันตรายในสถานที่ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้

    การใช้งาน:

    • การทำความสะอาดและการทำความสะอาดเครื่อง
    • การดูดซับและเอาออกเศษเหล็กและฝุ่นบนเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องขัด, เลื่อย, เครื่องมือมือ, ฯลฯ

    ความท้าทาย:

    • ฝุ่นที่ระเบิดได้จากเริ่มต้นที่เป็นไฟได้อย่างง่ายไปจนถึงระดับที่สามารถทำให้ระเบิดได้
    • ฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    • ปริมาณฝุ่นที่มีบ่อยครั้งและมากมาย

    ประโยชน์:

    • การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
    Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

    การผลิตหินและแก้วในอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย

    การผลิตหินและแก้วในอุตสาหกรรมโดยมีการดูดซับขยะที่ละเอียด คมและเป็นสารกร abrasive ได้เกิดขึ้น แต่ความท้าทายนี้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับโซลูชันดูดซับของเรา

    การใช้งาน:

    • การทำความสะอาดเครื่อง, บางครั้งมีน้ำมากมาย
    • การดูดซับฝุ่นซีเมนต์บนสายพานลำเลียง, กระบวนการเติม, อุปกรณ์เติม, ฯลฯ

    ความท้าทาย:

    • ปริมาณฝุ่นมาก
    • วัสดุที่คมที่จะดูดซับ
    • ปริมาณน้ำเย็นมาก

    ประโยชน์:

    • การรับประกันคุณภาพและกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามข้อกำหนด
    Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

    การผลิตผ้าและลดขี้ผึ้ง

    การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในขณะผลิตในอุตสาหกรรมผ้ามีความท้าทายเฉพาะเจาะจง ไฟเบอร์และขี้ผึ้งที่ถูกดูดออกมักมั่นคงไว้ด้วยกันและอาจทำให้กระบวนการผลิตหยุดทำงานโดยการปิดกั้นฟิลเตอร์ สายดูด และท่อไฮดรอลิก โซลูชันที่ออกแบบ kสำหรับคุณจะช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณยังคงเรียบร้อยไปอย่างต่อเนื่อง

    การใช้งาน:

    • การดูดขี้ผึ้งและไฟเบอร์ขนาดใดก็ได้และจำนวนใดก็ได้

    ความท้าทาย:

    • ไฟเบอร์ผ้าติดและปิดกั้นฟิลเตอร์
    • ไฟเบอร์ผ้าเป็นลูกกลิ้งในท่อและท่อไฮดรอลิก จึงปิดกั้นมัน

    ประโยชน์:

    • รักษากระบวนการผลิตให้สะอาดและลดเวลาหยุดเครื่อง
    • พลังดูดสูงตลอดเวลา
    • โซลูชันที่ทนทานและเชื่อถือได้ที่มีขนาดกะทัดรัดและมีราคาที่เหมาะสม
    Kärcher industrial vacuums in the textile industry

    การผลิตโดยไม่มีฝุ่น 100%

    ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมออปติกส์ กระบวนการผลิตสร้างฝุ่นที่ละเอียดมากซึ่งสามารถทำลายส่วนประกอบและต้องถูกดูดออกโดยตรงขณะกระบวนการทำงาน ระบบดูดซับของเราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และป้องกันระบบการผลิตที่ซับซ้อนของคุณในเวลาเดียวกัน

    การใช้งาน:

    • การมิลล์ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า
    • การขัดเงาส่วนประกอบทางออปติก

    ความท้าทาย:

    • ฝุ่นที่มีลักษณะที่ร่วนกระจุกมาก
    • ฝุ่นที่สามารถทำลายส่วนประกอบได้

    ประโยชน์:

    • การรับประกันคุณภาพและกระบวนการทำงาน
     
    Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

    การผลิตที่สะอาดตั้งแต่กระบวนการทำกระดาษถึงการพิมพ์

    การผลิตสื่อพิมพ์เกี่ยวข้องกับการใช้และสร้างฝุ่นกระดาษ, ผงสี, สีเหลว และตัวทำสี สารบางประเภทที่มีพิษสูง ต้องใช้โซลูชันดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง - ซึ่งเราได้พัฒนามาเป็นเวลาหลายทศวรรษสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

    การใช้งาน:

    • การดูดเศษไฟเบอร์เซลลูโลสในการทำความสะอาดเครื่องในอุตสาหกรรมกระดาษ
    • การดูดเศษกระดาษขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จากเครื่องตัด
    • การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
    • การดูดฝุ่นสี

    ความท้าทาย:

    • ฝุ่นที่ละเอียดมากที่สุดและสามารถระเบิดได้
    • เศษกระดาษขนาดใหญ่

    ประโยชน์:

    • การรับประกันคุณภาพและกระบวนการทำงาน
    • มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
    Kärcher industrial vacuums in the printing industry

    เรื่องความสกปรกเป็นงานของเรา คาร์เชอร์มี ประเภทสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

    Kärcher เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมมีการออกแบบลักษณะตัวเครื่องทั้งแบบตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายได้สำหรับเศษฝุ่นแห้งและเปียก ฝุ่นหยาบ และอนุภาคแขวนลอยที่คล้ายกัน เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมทำงานโดยใช้แรงดูดสูงและมีปริมาณการไหลของอากาศค่อนข้างต่ำ

    ไปที่หน้ารวม

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลว/เศษวัสดุ

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลว/เศษผง จำนวนมาก

    เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่สามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทุกวัน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการอนุภาคหยาบละเอียด รวมถึงของเหลว เช่น น้ำมัน อิมัลชันทำความเย็น และน้ำ

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของแข็ง/ฝุ่น

    เครื่องดูดฝุ่นที่ต้องใช้ระบบกรองแบบพิเศษ

    ฝุ่นผงต่างๆ ที่ต้องการจะดูดในอุตสาหกรรมต่างๆ ฝุ่นอันตราย เศษผงละเอียดมากๆและแบบหยาบ ทราย สารพ่น เส้นใยทุกประเภท เศษอาหาร สารอินทรีย์ วัสดุที่เบามากจนถึงหนักมาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม คาร์เชอร์จะช่วยหาไส้กรองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นงานวันต่อวัน งานรายชั่วโมง หรือการทำงานต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด

    ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถป้องกันการระเบิดได้

    เครื่องดูดฝุ่นประเภทที่อาจเกิดการประกายไฟและระเบิดได้ทำให้คุณภาพของเครื่องดูดฝุ่นในพื้นที่เฉพาะแบบนี้ต้องปลอดภัยสูงสุด เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ตรงตามมาตรฐานเหล่านี้ และบางรุ่นได้รับการรับรองโดย TÜV Süd และ IBExU

    Kärcher Ex industrial vacuums

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    เพื่อการดูดฝุ่นแบบระบบปิดอย่างมีประสิทธิภาพ

    อนุภาคของฝุ่นที่อาจแตกต่างกันมาก: ฝุ่นละเอียด ฝุ่นอันตราย เศษเล็กเศษน้อย และรอยถลอกทุกชนิด ในหลายอุตสาหกรรม การดูดฝุ่นในกระบวนการอย่างต่อเนื่องจากเพื่อกำจัดโลหะ แก้ว หิน เส้นใยสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสารเคมีในกระบวนการโดยตรงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของเราดักจับฝุ่นได้ทุกอนุภาคให้คุณมั่นใจได้ แม้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

     

    ติดต่อเราเพื่อปรึกษา
    Kärcher industrial dust extractors

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด

    ปฏิกิริยากับอากศอาจทำให้เกิกการระเบิดได้

     

    การป้องกันด้วยการดูดฝุ่นประเภทที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการผลิด ทำให้ความต้องการเครื่องดูดฝุ่นแบกันการระเบิดเป็นที่ต้องการมากขึ้น เครื่องกำจัดฝุ่นและเครื่องกำจัดฝุ่นแบบ Ex ของคาร์เชอร์พิสูจน์แล้วว่าในการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในหลายพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปรรูปโลหะและไม้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และยา อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตกระดาษ ในยาง และอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกตลอดจนอุตสาหกรรมประเภท Zone 22

    Kärcher Ex fitted extraction unit

    งานที่ต้องออกแบบ ให้แต่ละการใช้งานที่ตอบโจทย์

    Kärcher Individual solution

    ระบบดูดฝุ่นเฉพาะจุด

    ความคาดหวังของการดูดฝุ่นในแต่ละอุตสาหกรรมและการขจัดฝุ่น ต้องการความเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก เราวางแผนในรายละเอียด ในทุกระบบตามความต้องการเฉพาะของคุณ บริการของเราเริ่มต้นตั้งแต่โซลูชันแบบเคลื่อนที่ได้ไปจนถึงโซลูชันการดูดฝุ่นแบบท่อดูดฝุ่นเชื่อมต่อโดยตรงที่มีความซับซ้อนสูง และด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการพัฒนาและการนำระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมมาใช้ เราคือพันธมิตรที่คุณมั่นใจได้ คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ

    Rohrleitungen

    ระบบวางท่อ - เชื่อมต่อแบบสมบุรณ์แบบ

    คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบใช้งานพร้อมกันได้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นหัวดูดแบบแมนนวลหรือจะเชื่อมเข้าเข้ากับกระบวนการผลิตโดยตรง เราสามารถนำเสนอทุกส่วนประกอบที่จำเป็น ตั้งแต่จุดดูด อุปกรณ์เสริมไปจนถึงท่อที่ดัดแปลงตามการใช้งานแต่ละจุด

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    บริการหลังการขาย

    วางใจให้เราดูแล ด้วยบริการที่ครอบคลุมของเรา และเราจะดูแลคุณและธุรกิจของคุณอย่างสุดความสามารถเ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

    ติดต่อเรา
    Kärcher Industrial Vacuuming references

    อ้างอิง

    ประวัติความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ: ระบบของเราได้รับการใช้งานโดยธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น "แบบสำเร็จรูป" หรือแบบที่ออกแบบเฉพาะ เรานำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าแต่ละราย

    เรียนรู้เพิ่มเติมจากเรา

    เกี่ยวกับเรา

    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    DNA ของเรา

    เราคือใคร: ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม

    ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการกำจัดฝุ่น คุณสามารถวางใจได้ว่าคุณอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญกับเรา ทีมงานมืออาชีพของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อออกแบบโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของเรา รวมทั้งให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุม เราทุ่มเทเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและปลอดภัยโดยใช้โซลูชันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    สิ่งที่เรานำเสนอ: ระบบการดูดฝุ่นคุณภาพสูงที่คุณวางใจได้

    ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เราทำให้การผลิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก โซลูชั่นของเราเสริมด้วยแนวคิดการบริการที่ช่วยให้มั่นใจว่าโซลูชันสูญญากาศทางอุตสาหกรรมของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ เราอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ นั่นคือคำมั่นสัญญาที่คุณวางใจได้

    อะไรหล่อหลอมเรา: เช่นเดียวกับเหรียญที่มีสองด้าน เราในฐานะตัวแทนของประสบการณ์หลายทศวรรษที่ Ringler GmbH รวมและรีแบรนด์เป็น Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    ด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม คุณภาพสูง และพนักงานที่เชี่ยวชาญทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องกำจัดฝุ่นที่ผ่านการทดสอบและทดลองของเรานำเสนอคุณภาพและความทนทานสูงอย่างโดดเด่นมานานหลายทศวรรษ ด้วยประสบการณ์ที่ผสมผสานกันในด้านการพัฒนา การผลิต การขาย การบริการ และวิศวกรรมแอปพลิเคชัน เราช่วยให้คุณสร้างโรงงานผลิตที่สะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

    Individual Kärcher industrial suction systems

    งานเชื่อม

    เราสามารถออกแบบให้เหมาะกับหน้างานของลูกค้ามากที่สุด

     

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    งานพ่นสี

    เราสามารถจัดทำได้ตามสีที่ลูกค้ากำหนด

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    การติดตั้ง

    ผลิตในประเทศเยอรมันนี – ด้วยกระบวนการผลิตมาตราฐานเยอรมันนีทำให้มั่นใจในมาตรฐาน และคุณภาพสูงสุด

    ที่บ้านเรา หุบเขาสวาเบียน

    เป็นเวลากว่า 50 ปีที่คาร์เชอร์ (เดิมชื่อ Ringler) เป็นผู้คิดค้นระบบการดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียง บริษัทตั้งอยู่ในหุบเขาสวาเบียนของ Waldstetten ซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภูเขาที่เรียกว่า "Dreikaiserberge" ห่างจากสตุตการ์ตประมาณ 50 กิโลเมตร นี่คือที่ที่เราผลิตผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของเรา กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ไปจนถึงระบบดูดแบบอยู่กับที่พร้อมโครงสร้างท่อส่ง ไปจนถึงระบบกำจัดฝุ่นด้วยชุดรวบรวมที่ออกแบบเฉพาะตัว

    โซลูชันสูญญากาศทางอุตสาหกรรมของเราช่วยให้เราสร้างความแตกต่าง โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทนทานและมีคุณภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน มีความซับซ้อนทางเทคนิค

     

     

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

    7th July 1967: Bernhard Ringler ก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเชื่อมและกลึง ในสถานที่เช่า

    1970: บริษัท Ringler Apparatebau GmbH ก่อตั้งโดย Bernhard Ringler โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามที่ว่า: เราจะทำความสะอาดจะเอาเศษผงและอิมัลชันออกจากเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดได้อย่างไร บริษัทตั้งใจที่จะทำให้การปฏิวัติให้การกวาดเศษผงทั่วไปเป็นเรื่องของอดีต

    1973: ความก้าวหน้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่น RI 300 แบบคลาสสิก: เป็นการผสมผสานประโยชน์ของการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การแยกเศษผงออกจากอิมัลชัน การคืนอิมัลชันทำความเย็นให้กับเครื่อง และกลไกการให้ทิปไปยังเศษผงที่ว่างเปล่า สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในขณะนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในเยอรมนี โมเดลที่ตามมาของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม RI 300 ยังคงเป็นรุ่นคลาสสิกอย่างแท้จริงในภาคส่วนเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ โครงสร้างเหล็ก การออกแบบที่แข็งแกร่ง และการจัดการที่สมบูรณ์แบบยังคงเป็นรากฐานสำคัญ

    1976: ก่อสร้างโถงผลิตและโกดังแห่งแรก ขนาด 750 ตร.ม. และพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะโดยเฉพาะ

    1982: ขยายกำลังการผลิตและจัดเก็บเพิ่มเติมอีก 600 ตร.ม. และพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมอีก 200 ตร.ม.

    1995: ขยายพื้นที่ติดตั้งและจัดส่ง ระยะก่อสร้างที่สามคือการก่อสร้างหอประชุมใหม่ ความจุเพิ่มเติมสำหรับการประกอบ/การขนส่ง และสถานีทดสอบเพิ่มเติม 600 ตร.ม. รวมพื้นที่ประกอบ การผลิต และพื้นที่สำนักงาน 2200 ตร.ม.

    2003: การรับรองทั้งบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001, VDA 6.4

    2010: การครอบครองโดย Alfred Kärcher
    บริษัท Alfred Kärcher SE & Co.KG เข้าซื้อกิจการ Ringler Apparatebau GmbH โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2010 เป็นต้นมา

    2010: ผลิตในประเทศเยอรมนี
    มีการขยายโรงงานผลิตเพื่อรักษาและปรับปรุงความลึกของการผลิตของบริษัท ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ มีการซื้อและดำเนินการผลิตโถงการผลิตเพิ่มเติมสำหรับโครงเหล็กและวัสดุหลัก 

    2012: การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความลึกของการผลิต – ผลิตในเยอรมนี โรงงานผลิตขยายตัวเพื่อรักษาและพัฒนาความลึกของการผลิตของบริษัท ในกระบวนการนี้ อาคารการผลิตเพิ่มเติมสำหรับโครงเหล็กและวัสดุหลักถูกซื้อและเริ่มดำเนินการแล้ว

    2013: การผลิตที่มุ่งเน้นลูกค้าและมีความยืดหยุ่นในเรื่องของสี ด้วยการใช้กล่องพ่นสีอันล้ำสมัยสองกล่อง เวลาในการจัดส่งจึงลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้การผลิตมุ่งเน้นที่ลูกค้าและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

    1st October 2013: เปลี่ยนชื่อเป็น Ringler GmbH

    2014: การขยายพื้นที่สำนักงานเนื่องจากมีการขยายตลาดในต่างประเทศ
    ส่วนหนึ่งของการขยายการขายในต่างประเทศของบริษัท ได้มีการเปิดอาคารสำนักงานพร้อมสถานที่ฝึกอบรมและพื้นที่สำนักงานสำหรับการขายและการบริหาร นอกจากนี้ยังมีโชว์รูมสำหรับผลิตภัณฑ์

    2017: ปีแห่งการเฉลิมฉลอง
    บริษัทฉลองครบรอบ 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ และมองย้อนกลับไปถึงการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาดนวัตกรรมสำหรับโซลูชันการดูดระดับอุตสาหกรรมในเยอรมนีและยุโรป

    2020: การออกแบบสีและตราสินค้าใหม่
    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์คาร์เชอร์ ด้วยความคิดริเริ่มนี้ คาร์เชอร์ได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เหมือนกันของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอโดยกลุ่มบริษัท ตลอดจนการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าอยู่ในจุดโฟกัส

    2022: สองหัวดีกว่าหัวเดียว โดยผสมผสานคุณภาพที่มีชื่อเสียงของ Ringler GmbH เข้ากับ Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

     

    โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ส. 2022 บริษัทได้รับการตั้งชื่อว่าระบบดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพยังคงเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราทำทุกวัน

     

     

    เป้าหมายของเรา: สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง

    ในเรื่องการดูดฝุ่นในอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์หลากหลายจาก Kärcher Industrial Vacuum GmbH มีส่วนสำคัญในการรักษาความสะอาดของส่วนการผลิตในโรงงานผลิต รับรองความปลอดภัยในการทำงาน รักษาอากาศที่สะอาด และปกป้องสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีคุณภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน มีความซับซ้อนทางเทคนิค ทนทาน และยั่งยืน

    ในเรื่องนี้ เราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ในแต่ละรุ่น ในการดำเนินการดังกล่าว เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนมีส่วนร่วมโดยตรงในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ของลูกค้าโดยใช้โซลูชันการดูดทางอุตสาหกรรมของเรา เช่น การรวบรวมสารที่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม.

    การปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการกำจัดทิ้ง

    เมื่อพูดถึงการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน การเดินทางคือจุดหมายปลายทาง เราได้เดินตามเส้นทางที่มุ่งอนาคตนี้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเป็นแบบอย่างในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เรานำแนวคิด "การคิดวงจรชีวิต" มาใช้ ซึ่งหมายความว่าเราเริ่มพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในช่วงต้นของขั้นตอนการวางแผน ทุกส่วนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จะได้รับการวิเคราะห์ในระหว่างการพัฒนาโดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและปรับให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

    การผลิตวัตถุดิบ: อุปกรณ์ของเราทำด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานของโซลูชันช่วยให้เราปกป้องสิ่งแวดล้อม

    การผลิตชิ้นส่วน: ในการเลือกซัพพลายเออร์ เราให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมองหาซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช้สารอันตรายและใช้มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

    การผลิต: เราได้รับการรับรองแล้วว่ากระบวนการผลิตของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปโดยใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กระบวนการประเภทนี้ ได้แก่ การนำความร้อนเหลือทิ้ง การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และพลังงานแสงอาทิตย์

    การกระจายสินค้า: หากเป็นไปได้ เราใช้วิธีการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถไฟ เมื่อการจัดจำหน่ายต้องใช้รถบรรทุก เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเราปรับน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงเส้นทางอ้อม

    มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานของลูกค้า: นวัตกรรมของเราออกแบบมาให้ช่วยลดการปล่อยฝุ่นและเสียงรบกวนจากโรงงานของลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างสะอาดและปลอดภัย

    การซ่อมแซม: ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการออกแบบเพื่อให้การซ่อมแซมทำได้ง่ายที่สุด ศูนย์บริการของเรารับประกันการซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก

    การรีไซเคิลและการกำจัด: .อุปกรณ์เก่าสามารถส่งคืนได้ฟรีตามกฎหมายของยุโรป เนื่องจากง่ายต่อการรื้อถอนและทำจากวัสดุที่เหมาะสม อุปกรณ์เก่าจึงสามารถรีไซเคิลได้ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องดูฝุ่นอุตสาหกรรมของเรายังสามารถรีไซเคิลได้ 90% ตามปกติ

     

    Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Satisfied users of our industrial vacuum systems include:

    ACO
    Aerotech
    Airbus
    AMG
    Audi
    BMW
    Daimler
    Festo
    Liebherr
    Mahle
    Mercedes Benz
    Phoenix contact
    PWB
    Bosch Rexroth
    ThyssenKrupp
    Valeo
    Siemens
    Zeiss

    ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Industry
    *
    * mandatory field