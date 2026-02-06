หุ่นยนต์ทำความสะอาด
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ลดภาระงานของทีมงาน เพิ่มผลผลิต แรงงานที่มีทักษะในภาคการทำความสะอาดอาคารกำลังขาดแคลนและไม่เพียงพอ อัตราการลาออกของพนักงานและการหมุนเวียนแรงงานในอุตสาหกรรมมีสูง และในขณะเดียวกันงานทำความสะอาดก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ คำตอบของเราต่อความท้าทายเหล่านี้คือ Kärcher Intelligent Robotic Application หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "KIRA" – หุ่นยนต์ทำความสะอาดจาก Kärcher.
หุ่นยนต์ขัดพื้นและดูดฝุ่น KIRA B 50
- ใช้งาน: พื้นแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดถึง 2,300 ตารางเมตร/ชั่วโมง
- สถานีจอด A10 พร้อมให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KIRA CV 50
- พื้นที่ใช้งาน: พื้นพรมขนาดกลางและพื้นแข็ง
- ประสิทธิภาพการทำงาน: สูงสุดถึง 525 ตารางเมตร/ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ 36 โวลต์ ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้จากแพลตฟอร์ม Kärcher Battery Power+
โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งาน
อุตสาหกรรมของผู้รับเหมาทำความสะอาดอาคารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ในอดีต เครื่องดูดฝุ่น ผ้าขี้ริ้ว น้ำยาทำความสะอาดพื้นฐาน และการใช้แรงงานคน อาจเพียงพอ แต่ปัจจุบัน ภาคธุรกิจนี้ถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ทันสมัย มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด รวมถึงงานทำความสะอาดที่มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ
แทนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญไปทำงานที่ใช้เวลานาน เช่น การทำความสะอาดพื้น หุ่นยนต์ทำความสะอาดที่มีความซับซ้อนอย่าง KIRA ของ Kärcher สามารถให้ทางเลือกใหม่และดีกว่าในการเสริมทีมทำความสะอาด หุ่นยนต์รุ่นนี้จะรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้น ได้ตั้งแต่พื้นที่ขนาดกว้างจนถึงพื้นที่แคบภายในอาคาร
แทนที่จะลดคุณภาพการทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรแบบรวมทุกฟังก์ชัน เราได้พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราด้วยความแม่นยำเฉพาะสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท นี่คือวิธีเดียวที่จะรับประกันคุณภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดและการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา
แอปพลิเคชันหุ่นยนต์อัจฉริยะจาก Kärcher
KIRA ถือเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีหุ่นยนต์ทำความสะอาดมืออาชีพจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ซ้ำซากและใช้เวลานาน เช่น การทำความสะอาดพื้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน หุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราใช้งานได้ง่าย และสามารถนำทางและทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่ทรงพลังและซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน
การผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Kärcher มีบทบาทเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการทำความสะอาดทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เครื่องจักรทำความสะอาดอัตโนมัติของเรารวมความเชี่ยวชาญทั้งหมดของเราเข้ากับเทคโนโลยีระดับสูงในรูปแบบของเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลัง และซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน เพื่อสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมชั้นสูงพร้อมการทำงานอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นการขัดพื้นหรือการดูดฝุ่นอัตโนมัติ หุ่นยนต์ทำความสะอาดจาก KIRA สามารถนำทางได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่กว้างหรือซับซ้อน โดยสามารถตรวจจับผู้คนและอุปสรรคทางกายภาพได้ พวกมันประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ในเสี้ยววินาทีและ – หากจำเป็น – จะดำเนินการหลบหลีกอุปสรรคอย่างเหมาะสม ความสามารถของเครื่องจักรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคสูงสุดในการนำทางที่ชาญฉลาดและปลอดภัยตลอด ถูกพิสูจน์ด้วยใบรับรองความปลอดภัยที่แสดงให้เห็นว่ามันทำงานได้ตามมาตรฐาน IEC 63327[SM1] สำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยแม้ในพื้นที่สาธารณะ
ใช้งานง่ายเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ
เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง KIRA นั้นน่าประทับใจไม่แพ้กับคุณภาพการทำความสะอาดและความเสถียรในการทำงาน ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการตั้งค่าเครื่องจักร เพราะในทางกลับกัน หุ่นยนต์ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ง่าย ดังนั้นการบรรยายเบื้องต้นเพียงสั้นๆ ก็เพียงพอแล้วสำหรับการฝึกอบรม
ยืดหยุ่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พิเศษที่สุดเท่าที่จำเป็น
หุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดในงานประจำวัน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KIRA ต้องมีความคล่องตัวสูงและพร้อมใช้งานในเวลาอันสั้น เช่น ทำความสะอาดห้องพักโรงแรมและทางเดิน จึงได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ 36 โวลต์จาก Kärcher Battery Power+ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนสถานีจอดจะช่วยให้การทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์ขัดพื้นและดูดฝุ่น KIRA B 50 เป็นการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยสามารถเติมน้ำสะอาด เทน้ำสกปรก ล้างถัง และชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนานได้เอง แม้แต่คลังสินค้าขนาดใหญ่และพื้นที่อุตสาหกรรมก็สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องมีการใช้แรงงานคน
ทำความสะอาดได้ทุกที่ตั้งแต่ห้องโถงขนาดใหญ่จนถึงใต้โต๊ะ
จากพื้นที่ขนาดใหญ่ไปจนถึงพื้นที่แคบและแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีสิ่งของรก โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดของเรามีความหลากหลายสูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมขนส่ง (สนามบิน, สถานีรถไฟ, คลังสินค้าลอจิสติกส์), ภาคค้าปลีก (ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้า), ภาคการดูแลสุขภาพ (โรงพยาบาล, สถานดูแลผู้ป่วย), ในอาคารสาธารณะ (โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์กีฬา, ศูนย์ประชุม), ในอาคารสำนักงาน (ห้องโถงทางเข้า, ทางเดิน, ห้องต่างๆ), ในอุตสาหกรรมการบริการ (ห้องพัก, ล็อบบี้, ทางเดินในโรงแรม, ห้องพักโรงแรม) และแน่นอนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเพื่อทำความสะอาดห้องการผลิตและห้องโรงงานอีกด้วย
การเชื่อมต่อที่ทันสมัยและการป้องกันข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูลและติดตามการทำงานของเครื่องจักรจากระยะไกล รายงานการทำความสะอาดที่ละเอียด การแจ้งเตือน และสถานะปัจจุบันของเครื่องจักร สามารถดูได้ทุกเวลาและจากทุกที่โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชัน KIRA Robots จาก Kärcher สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและป้องกันอย่างเข้มงวดจากการเข้าถึงภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตยังสามารถรับการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือได้ในทุกกรณี เรารับประกันการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างรับผิดชอบและมีเป้าหมาย และแน่นอนว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR