ระบบการดูแลและทำความสะอาดยานพาหนะ
ด้วยโซลูชันและระบบการล้างที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์และยานพาหนะต่างๆเพื่อการพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกอย่างประหยัด ซึ่งให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการล้างรถอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ และระบบการล้างรถออโต้แบบการใช้บริการด้วยตัวลูกค้าเอง เช่นเครื่องดูดฝุ่นแบบการใช้บริการด้วยตัวลูกค้าเองและเครื่องซักพรม เครื่องเติมลม เติมน้ำ และเครื่องปรับอากาศหอมในรถแบบการบริการด้วยลูกค้าเอง (Self service) มีการเริ่มต้นการทำงานด้วยระบบดิจิตอลโซลูชัน ระบบที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และน้ำยาทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อการล้างรถที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
ลูกค้าพึงพอใจคือความสำเร็จของคุณ การล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติของคาร์เชอร์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดแบบประหยัด ต้นทุนต่ำ รับประกันปริมาณการล้างรถจำนวนมากและการล้างที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณและลูกค้าของคุณ
เครื่องล้างรถอัตโนมัติเชิงพาณิชย์
เมื่อทำความสะอาดยานพาหนะต่างๆเพื่อการพาณิชย์ คุณต้องมีระบบที่สามารถตอบสนองทุกความท้าทายได้ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถบัส หรือรถเทศบาล ด้วยระบบล้างรถอัตโนมัติเพื่อการพาณิชย์ของเรา คุณจะได้สัมผัสกับประสิทธิภาพระดับมืออาชีพในแต่ละวันและทุกวัน
ระบบล้างอัจฉริยะ
ด้วยประสบการณ์ (การทำความสะอาด) อย่างอัจฉริยะของเรา: ระบบล้างแบบลูกค้าบริการด้วยตนเองของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วย โซลูชั่นระบบอัจฉริยะของเราเพื่อความสำเร็จของคุณ เพื่อให้คุณตอบสนองความต้องการกับลูกค้าของคุณได้อย่างครบถ้วน
ระบบล้างแบบลูกค้าบริการด้วยตนเอง
ด้วยระบบการล้างแบบการใช้บริการตนเอง เช่นเครื่องดูดฝุ่นแบบการใช้บริการด้วยลูกค้าเองและเครื่องซักพรม เครื่องเติมลม เติมน้ำ และ เครื่องปรับอากาศหอมในรถแบบการบริการด้วยลูกค้าเอง (Self service) ของเรา คุณจะเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับศุนญ์บริการของคุณได้โดยอัตโนมัติ และมีกำไรเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า
ระบบเริ่มต้นการทำงานของเครื่องล้างรถอัตโนมัติ
ระบบเริ่มต้นการทำงานเครื่องเรามีการปรับแต่งให้มีความสะดวกสบายและด้วยการออกแบบโซลูชันเครื่องล้างรถออโต้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกการใช้งาน สามารถใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
ดิจิตอลโซลูชั่น
ด้วยดิจิตอลโซลูชั่นของเรา คุณสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบล้างรถได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
การล้างรถให้สะอาดด้วยความตั้งใจจริง ด้วยการใช้ระบบบำบัดน้ำของเราถือเป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ และระบบของเราช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการจัดการน้ำที่ใช้ล้างรถและน้ำยาทำความสะอาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำยาทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องล้างรถอัตโนมัติที่ทันสมัย ช่วยรับประกันผลลัพธ์ที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาของเราไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดต้นทุน แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ด้วยโซลูชันการทำความสะอาดยานพาหนะแบบต่างๆ - สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
โซลูชันการทำความสะอาดยานพาหนะ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย ความสะอาดไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจเชิงบวกเท่านั้น แต่ยังรับประกันความปลอดภัยและรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ที่บริษัทของเราเชื่อมั่นว่าที่ใดมีเจตจำนง ที่นั่นย่อมมีหนทาง เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกความต้องการ โดยออกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
การล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติและระบบล้างแบบลูกค้าบริการด้วยตนเองของเรานำเสนอโซลูชันการทำความสะอาดในอุดมคติและคุ้มค่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในศูนย์ล้างรถ ปั๊มน้ำมัน ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ศูนย์บริการ และบริษัทเช่ารถ ในทางกลับกัน ระบบล้างรถเพื่อการพาณิชย์ช่วยให้บริษัทโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือเทศบาลมีกองยานพาหนะที่สะอาดแวววาว
ชื่อเสียง
คุณจะมีพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์อยู่เคียงข้างเพื่อแนะนำคุณสู่ความสำเร็จด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้หลายสิบปี ในฐานะบริษัทที่แข็งแกร่งและผู้ผลิตระบบทำความสะอาดรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จ เราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณในการค้นหาโซลูชันการทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ ด้วยชื่อเสียงที่โดดเด่นของแบรนด์ของเรา เราช่วยให้คุณเพิ่มรายได้และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ความสำเร็จของคุณคือภารกิจของเรา
คุณภาพ
คุณภาพของสินค้าที่พิสูจน์แล้วของเราเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของคุณ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ เมื่อคุณเห็นชื่อ Kärcher คุณจะมั่นใจได้ว่าชื่อนั้นแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของ Kärcher ที่มีต่อคุณภาพ ตราประทับคุณภาพของเราเป็นไปตามคำสัญญา เช่นเดียวกับระบบทำความสะอาดรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่เรามี ถึงเวลาสร้างความสำเร็จของคุณแล้ว ด้วยระบบของเรา คุณจะพร้อมเสมอที่จะประสบความสำเร็จ
การให้คำปรึกษา
เราช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เริ่มต้น Kärcher คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับคุณตั้งแต่นาทีแรกในการเลือกระบบทำความสะอาดรถยนต์ที่เหมาะสมจนถึงการใช้งาน ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันการทำความสะอาดแบบครบวงจร เราจะคอยอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่การวิเคราะห์สถานที่และสำรวจหน้างานเบื้องต้นไปจนถึงการทำตลาดที่จะทำให้ตุณประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการติดตั้งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดสอบระบบการทำงานและการอบรมผู้ใช้งาน คุณก็สามารถไว้วางใจในบริการชั้นหนึ่งของเราได้
บริการหลังการขาย
ล้างรถให้สะอาด บริการที่ไร้ที่ติ เรารับประกันคุณภาพตลอดอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายังให้บริการที่เหมาะสม สำหรับคู่ค้าด้านการบริการของ Kärcher ด้วยผู้เชี่ยวชาญในโรงงานของเรามั่นใจได้ว่าระบบที่เราติดตั้งให้กับคุณจะทำงานได้อย่างไม่มีที่ติในระยะยาว หากมีสิ่งผิดปกติกับการทำงานชองคุณ เราจะช่วยเหลือคุณด้วยโซลูชันที่เหมาะสมและพร้อมให้คำปรึกษา
แผนธุรกิจ
เราจะช่วยปรับปรุงแผนธุรกิจของคุณให้สมบูรณ์แบบ และให้คำแนะนำรวมถึงให้คำปรึกษาในแผนธุรกิจที่ได้มาตรฐานและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
ความยั่งยืน
รถยนต์ที่สะอาดเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้สึกที่ดีและจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในการทำความสะอาดรถยนต์นั้น ไม่ได้หมายความถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการบริหารการจัดการของเราอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าด้วย เป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำ พลังงาน และน้ำยาทำความสะอาด