บ้านและสวน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกลุ่มบ้านและสวนจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและทำความสะอาดที่อยู่อาศัย แต่งต่างจากกลุ่มมืออาชีพที่ออกแบบมาให้คงทนใช้งานต่อเนื่องสมบุกสมบันกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แต่คาร์เชอร์ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย ให้เลือกใช้งาน อาทิ เครื่องทำความสะอาดไอน้ำและเครื่องเช็ดกระจก จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์จะเป็นระบบการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่ทำลายทรัพยากร เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์

