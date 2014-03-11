รถทำความสะอาดสำหรับงานเทศบาล
รถกวาดและขนย้ายสิ่งปฏิกูลและฝุ่นในเขตเทศบาลให้แรงขับเคลื่อนตั้งแต่ 26 ถึง 156 แรงม้า (18.9 ถึง 115 กิโลวัตต์) ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่น ให้ผลลัพท์ที่รวดเร็วกว่า ประหยัดทั้งเวลาและแรง ทนทาน และใช้งานได้ไม่จำกัด เพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมคุ้มค่า อุปกรณ์เสริมต่างๆสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมได้ เพื่อการทำความสะอาดหน้างานในพื้นที่วงกว้าง ในฐานะผู้นำในด้านเทคโนโลยีและการใช้งานในรูปแบบต่างๆถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดต้นทุนกว่า
รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลแบบมัลติฟังก์ชั่นจาก Kärcher และ Holder
Kärcher Municipal GmbH ที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ได้ออกแบบพัฒนารถ และอุปกรณ์สำหรับงานเทศบาลอย่างครบครัน ภายใต้องค์กรใหม่นี้ แบรนด์โฮลเดอร์และคาร์เชอร์ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และกำลังขับเคลื่อน สำหรับคุณในฐานะลูกค้า กรณีนี่หมายถึงการจัดการงานทำความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี ด้วยคุณภาพระดับเฟิร์สคลาส ด้วยรถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลแบบมัลติฟังก์ชั่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างความเชื่อมั่นในอุปกรณ์เพื่องานเทศบาลในอนาคต
รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมในทุกที่ ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับพื้นผิวที่อาจขรุขระ ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ พื้นที่สนามหญ้า ไปจนถึงลานกีฬา และทุกฤดูกาล การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในฤดูร้อน ไปจนถึงการใช้งานในฤดูหนาว ด้วยการใช้งานที่แตกต่างกัน รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์เหล่านี้ จะถูกนำเสนอโซลูชันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของประสิทธิภาพ การทำงาน และความประหยัด และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า
รถทำความสะอาดในงานเทศบาลที่ใช้งานได้ครอบคลุมที่สุด
อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับงานเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับพื้นที่สาธารณะ เครื่องทำความสะอาดสำหรับงานเทศบาลขนาด 26 แรงม้าถึง 84 แรงม้าจากคาร์เชอร์ ให้ประสิทธิภาพสูงทุกการใช้งาน อีกทั้งยังน่าประทับใจด้วยการทำความสะอาดที่หมดจด ความแข็งแรงทนทาน และการใช้งานที่แทบไร้ขีดจำกัด
รถกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นสำหรับงานเทศบาล
สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในลานจอดรถขนาดใหญ่ พื้นที่จัดแสดงสินค้า และพื้นที่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยประสิทธิภาพสูงของคาร์เชอร์จึงมั่นใจได้ในผลลัพธ์ของความสะอาด
รถทำความสะอาดอเนกประสงค์สำหรับงานเทศบาล
ใช้งานได้หลากหลายในทุกฤดูกาล
ขุมพลังงานที่ใช้ - วีดีโอการใช้งานในแต่ละจุด
MC 130
MC 250 – wหากมองหาที่สุดของเครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล!
การใช้งานที่คิดและออกแบบมาอย่างดี - สามารถดัดแปลงในการใช้งานให้ตอบโจทย์
หน้าปัดบนรถทำความสะอาดในงานเทศบาลนี้ของคาร์เชอร์และโฮลเดอร์สามารถออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ซึ่งใช้งานได้จริงและสะดวก อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กล้องมองหลัง วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี MP3 บลูทูธ และระบบแฮนด์ฟรี เบาะนั่งสบาย และกระจกมองหลังถูกออกแบบมาให้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น ระบบที่ปรับแต่งอย่างประณีต ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ลำเลียง อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์เสริม ให้ฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพในระดับสูง การรับประกันความพร้อมของอะไหล่ในระดับสูงโดยใช้เวลาจัดส่งน้อยที่สุดและสต็อกสินค้าในระยะยาวช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว
อุปกรณ์เสริมสะดวกสบายกว่า
ตั้งแต่ที่วางเครื่องดื่มไปจนถึงกระเป๋าเอกสาร ตั้งแต่เบาะนั่งแบบอัดลมแบบคอมฟอร์ทไปจนถึงวิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงและช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ดีเป็นพิเศษ
ติดตั้งอุปกรณ์ตามลูกค้าต้องการ
อุปกรณ์พิเศษเฉพาะตัว เช่น ท่อร้อยสายยาง ระบบหมุนเวียนน้ำ ระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลาก และระบบไฮดรอลิก ขยายขอบเขตการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพ
มีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือก
คาร์เชอร์ นำเสนออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกงาน: แปรงลูกกลิ้งด้านหน้า ระบบแปรงที่มีและไม่มีแปรงด้านข้าง และระบบดูดสำหรับการทำความสะอาดภายนอกอาคาร เครื่องตัดหญ้า แปรงปัดวัชพืช และแขนรดน้ำระบบไฮดรอลิกสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและระบบเครื่องสำหรับการทำความสะอาด
น่าเชื่อถือจนคุณวางใจได้
ด้วยอะไหล่แท้ของคาร์เชอร์เท่านั้นที่มีคุณภาพระดับตำนาน นำไปใช้ได้ร่วมกับแปรงด้านข้าง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิก และอะไหล่ซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุในการใช้งานอื่นๆ ทั้งหมด ไม่มีอะไรดีไปกว่าอะไหล่แท้ของคาร์เชอร
พร้อมให้บริการลูกค้า
ให้บริการอย่างเป็นกันเองและมุ่งเน้นเพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
คงประสิทธิภาพและคุณค่า
พร้อมใช้งานเสมอ: ด้วยข้อตกลงการบริการของเรา เครื่องทำความสะอาดของคาร์เชอร์พร้อมใช้งานเสมอ ต้องขอบคุณการบำรุงรักษาประจำรอบ หรือแพ็คเกจบริการเต็มรูปแบบ