รถกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นสำหรับงานเทศบาล
สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในลานจอดรถขนาดใหญ่ พื้นที่จัดแสดงสินค้า และพื้นที่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยประสิทธิภาพสูงของคาร์เชอร์จึงมั่นใจได้ในผลลัพธ์ของความสะอาด
การใช้งานทั่วไปสำหรับเครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลสามารถช่วยทำความสะอาดถนนและพื้นผิวทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ตลอดทั้งปี งานกวาดพื้นโดยทั่วไปจะต้องควบคุมโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเอง หรือโดยผู้ให้บริการ รวมไปถึงการซื้อใช้เองเป็นต้น
ในยุโรปเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลง ทางเทศบาล รวมถึงผู้ให้บริการ และบุคคลทั่วไปจะต้องเก็บกวาด ขจัดเศษกรวด หิน ดินและคราบเกลือออกจากทางเดิน ช่องจอดรถ หรือริมถนน เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์ สามารถเก็บกวาดบริเวณมุมและส่วนที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฤดูแล้ง ใบไม้และกิ่งก้านเล็กๆ จะตกลงมาบริเวณถนนและทางเดินและจะทับถมหนาขึ้นหากไม่ได้รับการดูแล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่ามอง รวมไปถึงลดความเสี่ยงในการลื่นไถลสำหรับคนใช้รถใช้ถนนที่ต้องสัญจรไปมา เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับพร้อมถังเก็บขนาดใหญ่ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรวดเร็วขึ้น
เพราะต้องทำความสะอาดต้องกำจัดขยะ ใบไม้ และสิ่งสกปรกบนถนน ทางเดิน และพื้นที่เปิดโล่งกว้างตลอดทั้งปี เพื่อรักษาภูมิทัศน์บนถนนที่สวยงาม การกวาดและขัดล้างเป็นประจำจะป้องกันขยะสะสมในที่สาธารณะและรวมไปถึงพื้นที่ส่วนบุคคล
กำจัดฝุ่นหนาจำนวนมาก
ขยะและสิ่งสกปรกบางอย่างสามารถขจัดออกได้โดยใช้การทำความสะอาดแบบใช้น้ำเท่านั้น พื้นผิวที่มีคราบสกปรกหนามากจำเป็นต้องขัดล้าง หรือฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทางเข้าหน้าก่อสร้าง พื้นผิวบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาด – ระบบการชะล้างช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกจากพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมฝุ่นละอองในใจกลางเมือง
ฝุ่นละเอียดและมลภาวะที่เกิดจากการปล่อยไอเสียจากยานพาหนะ การสึกหรอของเบรก และยางรถยนต์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในใจกลางเมืองและบริเวณทางแยกที่พลุกพล่าน เทศบาลบางแห่งอาศัยการล้างในเวลากลางคืนโดยคนทำความสะอาดถนนเพื่อขจัดฝุ่นผงละเอียดออกจากถนนด้วยเครื่องมือต่างๆด้วยข้อจำกัด ระบบทำความสะอาดแบบชะล้างด้วยน้ำ ช่วยให้ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
การกำจัดเชื้อโรคบริเวณภายนอกอาคาร
การกำจัดเชื้อโรคจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนก็มีส่วนสำคัญต่อสุขอนามัยโดยทั่วไป ด้วยการใช้น้ำร้อนและไอน้ำอย่างถูกต้อง จะกำจัดเชื้อได้สูงถึง 99.999% เช่น ไวรัสโคโรน่าหรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ 99.99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปสามารถกำจัดออกไปได้ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย
ต้องเลือกฟังก์ชั่นการกวาดและทำความสะอาดแบบไหนดี
เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับแบบธรรมดาสำหรับการเก็บกวาดแบบทั่วไป เครื่องกวาดพื้นแบบมีหัวดูดกลับ หรือเครื่องกวาดพื้นแบบใช้น้ำ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล เราสามารถนำเสนอฟังก์ชันเสริมอื่นๆ อีกมากมายเพื่อการทำความสะอาดถนนได้เหมาะสมที่สุด
รถกวามพื้นสำหรับงานเทศบาลทำอะไรได้บ้าง?
การกวาดที่ระดับสูงสุด – ที่ 26 PS ถึง 156 PS เครื่องกวาดพื้นสำหรับเทศบาล คาร์เชอร์ ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นสำหรับทุกวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจด้วยผลลัพท์ในการกวาดและการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด ไปจนถึง 6 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเครื่องกวาดพื้นสำหรับเทศบาล ให้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมห้องคนขับที่สะดวกสบาย ที่นั่งคนขับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบาย และคอพวงมาลัยแบบปรับได้ทำให้สามารถทำงานได้เป็นเวลานานโดยไม่เมื่อยล้า
กวาดพร้อมดูดกลับ
การกวาดและการดูดฝุ่นไปพร้อมๆกัน จะยิ่งเพิ่มประสิทะิภาพในการทำความสะอาดถนนและตรอกทางเดินต่างๆ จะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง แปรงจะผ่านน้ำเพื่อขจัลานถนน จากนั้นจะถูกดูดกลับเข้าไปเก็บในถาดรอง ที่จุดนี้ ในขณะที่น้ำที่ถูกดูดเข้ามาจะถูกถ่ายเทเข้าสู่ระบบหมุนเวียนน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่โดยเครื่องกวาดสูญญากาศ
ผลลัพท์ที่ได้ คือ:
- เก็บกวาดได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ลุยฝนได้ในหน้าฝน - น้ำส่วนเกินสามารถระบายออกได้
รถกวาดเพื่อการกวาดอย่างอิสระ
ให้การกวาดแบบอิสระยิ่งกว่า สิ่งสกปรกและฝุ่นผงจะถูกเก็บกวาดด้วยแปรงกวาดถนนทั้งสองข้างอย่างง่ายดาย ตรอกทางเดินจะสะอาดได้อย่างรวดเร็วกว่า ในระหว่างการเก็บกวาดขยะ สิ่งสกปรกที่ถูกกวาดจะลำเลียงไปยังถาดดักขยะโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะเศษผงต่างๆ เช่น กรวด ทราย
ผลลัพท์ที่ได้คือ:
- ราคาคุ้มค่า น่าสนใจ
- มีชิ้นส่วนน้อยชิ้น – ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายกว่า
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของเสีย
- ใช้งานง่าย
จะไม่มีการกวาดหากไร้หัวแปรง
หัวแปรงสำหรับเครื่องกวาดพื้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบเพื่อความเหมาะสมในลักษณะการทำงานอย่างที่สุด จะสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า ต้องการแปรงสองหรือสามอัน – ด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น การควบคุมแปรงแต่ละอัน การระบายแปรง แผ่นปัดฝุ่นไฟฟ้าหยาบ และการปรับมุมไฮดรอลิก รับประกันผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในขณะที่การสึกหรอของแปรงจะอยู่ในระดับต่ำ
เครื่องกวาดแบบระบบสองหัวแปรง
นอกเหนือจากการทำความสะอาดถนนตามปกติแล้ว เครื่องกวาดพื้นแบบมี 2 หัวแปรง ช่วยให้สามารถกวาดพื้นที่จอดรถและถนนแคบ ๆ ได้โดยปราศจากสารตกค้าง แปรงหมุนบนเครื่องทำความสะอาดถนนสามารถเคลื่อนย้ายได้ใกล้กับขอบถนนหรือผนังอาคาร ดังนั้นจึงรับประกันการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยการใช้งานที่เรียบง่ายและต้นทุนการสึกหรอต่ำ
เครื่องกวาดแบบระบบสามหัวแปรง
ในระบบสามหัวแปรง เครื่องกวาดพื้นนี้ บริเวณด้านหน้ามีแปรงหมุนสามตัว แปรงที่สามใช้แปรงตะใคร่หรือเศษผงใบไม้ ใบหญ้ารวมไปถึงการกวาดซอก ช่วยให้รถกวาดสำหรับงานเทศบาล สามารถกวาดได้อย่างต่อเนื่องแม้ในพื้นต่างระดับ คุณจึงสามารถควบคุมการกวาดพื้นถนนได้ในขณะที่เครื่องกวาดพื้นขับรถไปจนสุดขอบถนน