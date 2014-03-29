L2P ทำความสะอาดได้ในทุกจุด

นวัตกรรมที่แตกต่าง: รุ่น IB 10/8 L2P
เครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำแข็งแห้งเครื่องแรกและเครื่องเดียวในโลกที่ผลิตน้ำแข็งเองด้วย
มิติใหม่ของการทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดน้ำแข็งแห้ง IB 10/8 L2P ที่จดสิทธิบัตรที่ คาร์เชอร์ ภูมใจคือการปฏิวัติทางเทคนิค เป็นครั้งแรกที่ทำให้เราคสามารถใช้การพ่นน้ำแข็งแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลิตน้ำแข็งแห้งได้ในตัว และไม่ต้องเตรียมการใดๆ IB 10/8 L2P ที่ไม่เหมือนใครนี้ยังต้องการอากาศอัดเพียงเล็กน้อยในขณะทำงาน มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ IB 10/8 L2P ของ คาร์เชอร์ ทำให้การพ่นด้วยน้ำแข็งแห้งน่าสนใจและประหยัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความสรวดเร็วเพื่อโอกาศทางผลผลิตและลดต้นทุนในด้านเวลา
ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว
การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งผสมผสานประสิทธิภาพการทำความสะอาดอันทรงพลังเข้ากับการปกป้องพื้นผิวขั้นสุด ด้วยน้ำแข็งแห้ง ทำให้เราสามารถทำความสะอาดวัสดุได้หลากหลายในคราวเดียวอย่างล้ำลึก เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ แก้ว หรือสิ่งทอโดยได้ผลลัพธ์ที่ว้าวมาก
ความสะอาด = ความเย็น x ความเร่ง
Ice Blaster เร่งความเร็วในการปล่อยเม็ดน้ำแข็งแห้งสูงสุด 2.5 มม. ด้วยแรงอัดของอากาศสูงกว่า 150 ม./วินาที สิ่งสกปรกจะจับตัวเป็นน้ำแข็งเจากความเย็นที่ −79 °C และเกิดรอยร้าวแตกหักพร้อมกับการจับคราบสกปรก เม็ดน้ำแข็งแห้งที่มีความเร็วสูงสามารถละลายสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย วิธีที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการขจัดสิ่งสกปรกเกือบทุกชนิดโดยไม่เป็นผลเสียใดๆกับพื้นผิว
L2P: พ่นตรงจากกระบอกสูบ
ประโยชน์ที่ได้จากการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง
- การทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอด-ประกอบ: ไม่ต้องถอด-ประกอบเครื่องเพื่อทำความสะอาด เม็ดสามารถเข้าถึงซอกเล็ก ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เวลาสั้น เวลาหยุดทำงานของเครื่องสั้นลงด้วยการทำความสะอาดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดการใช้สารเคมีหรือสารกัดกร่อนประเภทกรด
- พื้นผิวไม่สึกกร่อนหรือเสียหาย.
- ไร้สิ่งตกค้าง: น้ำแข็งแห้งระเหิดเป็น CO₂ อย่างสมบูรณ์ ไม่มีสารตกค้างเช่น สารเคมีกัดกร่อนหรือน้ำเสีย
ใช้งานได้หลากหลาย
ปัจจุบัน วิธีการทำความสะอาดด้วยการพ่นน้ำแข็งแห้งยังไม่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเท่าไรนักเนื่องจากมีราคาแพงและใช้เวลานานมาก อุปสรรคเหล่านี้จะหมดไปด้วย เครื่อง L2P ที่ประหยัดและครอบคลุมกว่าและสามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้โดยง่าย – ไม่มีค่าขนส่งน้ำแข็งแห้ง ไม่ต้องมีคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ได้และพร้อมใช้งานทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้องวางแผนการทำงาน หรือปรับแผนปฏิบัติงานแต่อย่างใด
กระบอกสูบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณการใช้ CO₂ ของเหลวอยู่ระหว่าง 20 ถึง 60 กก./ชม. และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ระดับพลังงานส่งผลกับประสิทฺภาพในการทำงานอย่างมาก อุณหภูมิแวดล้อมก็เช่นกันมีอิทธิพลต่อการผลิตน้ำแข็งแห้ง เพราะหากที่อุณหภูมิสูงขึ้น น้ำแข็งแห้งจะผลิตได้น้อยลงต่อ CO₂ ของเหลวหนึ่งกิโลกรัม อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิต่ำลง อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ การผลิตน้ำแข็งแห้งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเครื่องทำงานนานขึ้น และยังช่วยลดการใช้ CO₂ ของเหลวอีกด้วย
L2P ทำความสะอาดได้ในทุกจุด
ทำความสะอาดเครื่องจักรในขณะทำงานโดยไม่ต้องถอดประกอบและไม่ต้องหยุดทำงานแต่อย่างใด ในทุกอุตสาหกรรมการหยุดเครื่องจักร จะส่งผลกับปริมาณและความคุ้มค่าในการผลิต หากเทียบความคุ้มค่า IB 10/8 L2P เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
IB 10/8 L2P ของคาร์เชอร์ พร้อมใช้งานทันที เคลื่อนที่ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และให้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งแบบเดิม ซึ่งหมายความว่า IB 10/8 L2P ของเรามีความหลากหลายอย่างมากในอุตสาหกรรม การทำความสะอาดวัตถุที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันและมีพื้นผิวที่ซับซ้อนเป็นปัญหาการทำความสะอาดที่แทบจะแก้ไม่หายจนถึงตอนนี้ ค่อนข้างง่ายด้วยการพ่นน้ำแข็งแห้ง ในฐานะที่เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานรอบด้านอย่างแท้จริง IB 10/8 L2P ยังเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องจักร
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม:
- การกำจัดคราบฝังแน่นบนเครื่องจักร เช่น เศษแป้งและเศษอาหารไหม้ในเบเกอรี่
- ทำความสะอาดแท่นแม่พิมพ์ทุกชนิด เช่น ในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
- งานทำความสะอาดเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา
- การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เช่น ในตู้คอนโทรล
- การทำความสะอาดจุดเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างบอบบาง
น้ำแข็งแห้งทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว
เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งของ คาร์เชอร์ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น และคุณภาพที่แข็งแกร่ง เพื่อความสะอาดหมดจด
IB 10/8 L2P
การใช้งาน: irregular, spontaneous
ขนาดพื้นที่: พื้นที่แคบ, เน้นการทำความสะอาดเป็นจุด
Spot cleaning
- ไม่ต้องขนส่งน้ำแข็งแห้ง
- พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องวางแผน หรือเตรียมการใดๆล่วงหน้า
- ความต้องการอากาศอัดต่ำมาก (ออกแบบมาสำหรับคอมเพรสเซอร์ในโรงงาน)
- ไกปืนขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวก เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่มุมแคบ
- Extremely gentle cleaning of sensitive ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างอ่อนโยนแม้บริเวณที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
- สำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ เบาะ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
IB 7/40 Adv
ลักษณะการใช้งาน: regular, planned
ขนาดพื้นที่: พื้นที่แคบไปจนถึงพื้นที่ขนาดกลาง
ทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษา
- เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- การทำความสะอาดที่ยืดหยุ่นมากในไลน์ การผลิต
- ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
- คล่องตัวและใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกระชับมือ บังคับทิศทางได้ง่าย
IB 15/120
ลักษณะการใช้งาน: regular, planned
ขนาดพื้นที่: พื้นที่ขนาดใหญ่
ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก
- เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดให้ที่ใช้งานหนักและต่อเนื่อง
- พื้นที่บริเวณที่ใช้งานอย่างหนักหน่วง
- แรงดันสูงสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและทำความสะอาดยาก
- Large performance range for diverse tasks ช่วงประสิทธิภาพที่กว้างสำหรับงานที่หลากหลาย
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานเครื่อง IB 10/8 L2P
ระบบควบคุมที่ใช้งานง่าย
ระบบ EASY Operation ที่พิสูจน์และเปรียบเทียบแล้วโดยผู้ใช้เครื่องทำความสะอาดอื่นๆ ของคาร์เชอร์ กับ IB 10/8 L2P ใช้งานได้ง่าย ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาด 3 ขั้นตอนช่วยให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกประเภทต่างๆ ได้อย่างล้ำลึกและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
การแสดงผล
จอแสดงผลที่เป็นระเบียบ และชัดเจนกว่าทำให้สามารถควบคุมสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา และหน้าจอจับเวลาใช้งาน ตลอดจนความกดอากาศและตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่จำเป็น หากใช้ในงานบริการสำหรับลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายได้ตามจริงและแม่นยำ
ระบบช่วยเหลือ
ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะจะตรวจสอบการทำงานต่างๆ เช่น แรงดันภายใน อุณหภูมิของมอเตอร์สูบจ่าย และตรวจสอบว่าท่อไอเสียอุดตันหรือไม่ ไกปืนจะมีการตรวจสอบหารอยแตกหักของสายและดูว่ามีการดึงค้างของไกปืนหรือไม่อีกด้วย IB 10/8 L2P ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการดึงทริกเกอร์ และจอแสดงผลยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกด้วย
ไกปืนแบบเรืองแสง
ปืนเรืองแสงที่มีรูปร่างเหมาะมือหมุนได้ 90° กับสายฉีด ช่วยให้การทำความสะอาดแม้ในที่แคบ เช่น ภายในห้องเครื่องนั้นทำได้ง่ายและสะดวกสบายกว่า และในด้านความปลอดภัย ฟังก์ชัน เปิด/ปิด การจ่ายน้ำแข็งแห้ง ยังช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้แรงลมอัดฉีดช่วยทำความสะอาดได้อีกด้วย
ฟังก์ชั่น Quick-change
ไกปืนมีฟังก์ชัน Quick-change สำหรับชุดหัวฉีด Kärcher EASY!Lock ช่วยให้สามารถต่อเข้ากับท่อพ่นที่เครื่องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาดและช่องเก็บของ
อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งหัวฉีดจะจัดเก็บไว้ในเครื่องเพื่อพร้อมใช้ สายไฟและสายฉีดอยู่ในตัวยึดแยกออกจากกัน อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ครอบหู ถุงมือ ผ้า ฯลฯ ก็มีช่องจัดเก็บเป็นระเบียบ พร้อมส่งมอบ สามารถวางปืนฉีดที่เครื่องได้อย่างสะดวกและปลอดภัยระหว่างพักหรือขณะเปลี่ยนหัวฉีด
ตัวจับกระบอกสูบแบบปรับได้
เหมาะสำหรับถังแก๊ส CO₂ ทั่วไปตั้งแต่ 5 ถึง 37.5 กิโลกรัม (รวมอุปกรณ์ช่วยโหลดถังแก๊ส)
ช่องระบาย ก้าซ CO₂
CO₂ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเม็ดน้ำแข็งแห้งจะระบายออกจากเวิร์กสเตชันผ่านท่อระบาย CO₂ ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่อง
การจ่าย ก้าซ CO₂ ที่วางใจได้
คุณภาพของกระบอกสูบ CO₂ อาจแตกต่างกันไป ตัวกรอง CO₂ สามารถยับยั้งอนุภาคสนิม เศษโลหะ และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ จากนั้น CO₂ จะถูกส่งผ่านท่อย่นโลหะที่แข็งแรงและปลอดภัย
ตัวเครื่องที่ทนทานกว่า
ด้วยตัวเครื่องที่แข็งแรง มาพร้อมล้อเลื่อนขนาดใหญ่ที่แข็งแรง IB 10/8 L2P ของคาร์เชอร์ จึงเคลื่อนย้ายง่ายแม้บนพื้นที่ขรุขระที่ ช่วยให้สะดวกในการขนส่ง