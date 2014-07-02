เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 7/40 Advanced

เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง Ice Blaster รุ่น IB 7/40 Advanced มีปืนเจ็ทพร้อมรีโมทควบคุมในตัวและรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการทำความสะอาดน้ำแข็งแห้งที่ความกดอากาศต่ำ

เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง Ice Blaster รุ่น IB 7/40 Advanced ของเราโดดเด่นด้วยแนวคิดที่พิถีพิถันรายละเอียดที่ชาญฉลาดความทนทานแข็งแกร่งและการผลิตคุณภาพสูง เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง รุ่นล่าสุดได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเพียบพร้อม ตัวอย่างเช่นมันมาเป็นมาตรฐานด้วยขดลวดสายกราวนด์แบบบูรณาการระบบกำจัดน้ำแข็งที่เหลือซึ่งป้องกันอุปกรณ์จากการแช่แข็งเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์เช่นเดียวกับตัวแยกน้ำมันและน้ำเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ การไหลเวียนของอากาศได้รับการปรับให้เหมาะสมในลักษณะที่ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนแม้ว่าจะทำงานด้วยแรงกดดันต่ำและการใช้อากาศต่ำ (สูงสุด 3.5 m³ / นาที) ในขณะที่เสียงรบกวนจากการทำงานก็ลดลงเหลือน้อยที่สุด ปืนเจ็ทพร้อมรีโมทควบคุมการปรับพารามิเตอร์เจ็ทการควบคุมแรงดันเจ็ทและปริมาณการส่งน้ำแข็งผ่านปุ่มเพียงปุ่มเดียว (สามารถปิดใช้งานได้หากต้องการ) และจอแสดงผลแบบโครงสร้างที่มีเหตุผลสำหรับการอ่านพารามิเตอร์การปฏิบัติการทั้งหมด . นอกจากนี้ยังสามารถเรียกค่าสถิติเช่นเวลาใช้งานปริมาณการใช้น้ำแข็งเฉลี่ยต่อชั่วโมงหรือปริมาณการใช้น้ำแข็งทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 7/40 Advanced: การแสดงผลที่ชัดเจน
ค่าที่ปรากฏในการตั้งค่าสามารถอ่านค่าและใช้งานได้ง่ายด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่และการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 7/40 Advanced: ระบบกำจัดน้ำแข็งตกค้างภายในเครื่องอัตโนมัติ
น้ำแข็งตกค้างจะถูกกำจัดออกจากถังเมื่อกดปุ่มหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อป้องกันการจับตัวของน้ำแข็งภายในเครื่อง
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 7/40 Advanced: ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่อุปกรณ์
คอยล์พร้อมแถบสายดินในตัว
  • ต่อสายดินสำหรับวัตถุที่ฉีดพ่นได้ง่าย
  • ป้องกันการเกิดวาบไฟจากผู้ใช้งานไปสู่วัตถุ
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการฉีดพ่น
การไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายในอุปกรณ์
  • น้ำแข็งแห้งจะถูกลำเลียงจากตัวเครื่องไปสู่หัวฉีดโดยไม่เกิดความเสียหาย
  • ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหัวฉีดขั้นสูงสุด
ความคล่องตัวที่โดดเด่น
  • การปรับความสมดุลของอุปกรณ์อย่างเหมาะสมช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ
  • มือจับด้านหน้าและหลังอุปกรณ์ช่วยให้ถือขึ้นลงบันไดได้ง่าย
ถังบรรจุน้ำแข็งแห้งแบบพลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
  • ฉนวนประสิทธิภาพสูงสำหรับน้ำแข็งแห้ง
  • ไม่ก่อให้เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำ
  • ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่ตัวเครื่อง
ตัวยึดปืนฉีดอัดแรงดันสูงที่เหมาะสม
  • ปืนฉีดอัดแรงดันสูงได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
  • การจัดวางตำแหน่งอย่างเหมาะสม (เช่น เพื่อการถอดเปลี่ยนหัวฉีด)
ช่องจัดเก็บในตัวสำหรับหัวฉีดและเครื่องมือต่างๆ
  • เข้าถึงทุกสิ่งได้ง่ายจากอุปกรณ์โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 0.6
ฝาครอบ/โครงตัวถัง สแตนเลส (1.4301)
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7
แรงดันลม (บาร์/เมกะปาสคัล) 2 - 10 / 0.2 - 1
คุณภาพอากาศ แห้งและปราศจากน้ำมัน
อัตราลม (ลบ.ม./นาที) 0.5 - 3.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 99
ความจุถังน้ำแข็งแห้ง (กก) 15
เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.) 3
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง) 15 - 50
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 78
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 81.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 768 x 510 x 1096

Scope of supply

  • สารหล่อลื่นที่เกลียวหัวฉีด
  • หัวฉีดแบบแบน
  • ประแจปากตาย (สำหรับเปลี่ยนหัวฉีด): 2 ชิ้นส่วน
  • ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว
  • ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)
  • กระเป๋าเก็บเครื่องมือ

อุปกรณ์

  • ปืนฉีดพ่นแบบตั้งค่าปริมาณน้ำแข็งได้ที่ตัวปืน
  • ปืนฉีดพ่นแบบตั้งค่าแรงดันลมได้ที่ตัวปืน
  • สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง
  • การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รวมคอยล์สายกราวด์
  • ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดแม่พิมพ์หล่อและเครื่องมือหล่ออื่นๆ
  • การขจัดเศษคราบชิ้นส่วนพลาสติก
  • การทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการหลอม
  • การทำความสะอาดเครื่องบรรจุขวดและเครื่องผสม
  • การทำความสะอาดสายพาน ระบบเคลื่อนย้าย และระบบขนถ่าย
  • การทำความสะอาดเตาอบ
  • การทำความสะอาดแท่นพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์เลื่อยไม้
  • การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใบพัด ตู้ควบคุมสวิตช์ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์เสริม