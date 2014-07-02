เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 7/40 Advanced
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง Ice Blaster รุ่น IB 7/40 Advanced มีปืนเจ็ทพร้อมรีโมทควบคุมในตัวและรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการทำความสะอาดน้ำแข็งแห้งที่ความกดอากาศต่ำ
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง Ice Blaster รุ่น IB 7/40 Advanced ของเราโดดเด่นด้วยแนวคิดที่พิถีพิถันรายละเอียดที่ชาญฉลาดความทนทานแข็งแกร่งและการผลิตคุณภาพสูง เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง รุ่นล่าสุดได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเพียบพร้อม ตัวอย่างเช่นมันมาเป็นมาตรฐานด้วยขดลวดสายกราวนด์แบบบูรณาการระบบกำจัดน้ำแข็งที่เหลือซึ่งป้องกันอุปกรณ์จากการแช่แข็งเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์เช่นเดียวกับตัวแยกน้ำมันและน้ำเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ การไหลเวียนของอากาศได้รับการปรับให้เหมาะสมในลักษณะที่ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนแม้ว่าจะทำงานด้วยแรงกดดันต่ำและการใช้อากาศต่ำ (สูงสุด 3.5 m³ / นาที) ในขณะที่เสียงรบกวนจากการทำงานก็ลดลงเหลือน้อยที่สุด ปืนเจ็ทพร้อมรีโมทควบคุมการปรับพารามิเตอร์เจ็ทการควบคุมแรงดันเจ็ทและปริมาณการส่งน้ำแข็งผ่านปุ่มเพียงปุ่มเดียว (สามารถปิดใช้งานได้หากต้องการ) และจอแสดงผลแบบโครงสร้างที่มีเหตุผลสำหรับการอ่านพารามิเตอร์การปฏิบัติการทั้งหมด . นอกจากนี้ยังสามารถเรียกค่าสถิติเช่นเวลาใช้งานปริมาณการใช้น้ำแข็งเฉลี่ยต่อชั่วโมงหรือปริมาณการใช้น้ำแข็งทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
การแสดงผลที่ชัดเจนค่าที่ปรากฏในการตั้งค่าสามารถอ่านค่าและใช้งานได้ง่ายด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่และการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบกำจัดน้ำแข็งตกค้างภายในเครื่องอัตโนมัติน้ำแข็งตกค้างจะถูกกำจัดออกจากถังเมื่อกดปุ่มหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อป้องกันการจับตัวของน้ำแข็งภายในเครื่อง
ระบบแยกน้ำมันกับน้ำไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่อุปกรณ์
คอยล์พร้อมแถบสายดินในตัว
- ต่อสายดินสำหรับวัตถุที่ฉีดพ่นได้ง่าย
- ป้องกันการเกิดวาบไฟจากผู้ใช้งานไปสู่วัตถุ
- เพิ่มความสะดวกสบายในการฉีดพ่น
การไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายในอุปกรณ์
- น้ำแข็งแห้งจะถูกลำเลียงจากตัวเครื่องไปสู่หัวฉีดโดยไม่เกิดความเสียหาย
- ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหัวฉีดขั้นสูงสุด
ความคล่องตัวที่โดดเด่น
- การปรับความสมดุลของอุปกรณ์อย่างเหมาะสมช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ
- มือจับด้านหน้าและหลังอุปกรณ์ช่วยให้ถือขึ้นลงบันไดได้ง่าย
ถังบรรจุน้ำแข็งแห้งแบบพลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
- ฉนวนประสิทธิภาพสูงสำหรับน้ำแข็งแห้ง
- ไม่ก่อให้เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำ
- ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่ตัวเครื่อง
ตัวยึดปืนฉีดอัดแรงดันสูงที่เหมาะสม
- ปืนฉีดอัดแรงดันสูงได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
- การจัดวางตำแหน่งอย่างเหมาะสม (เช่น เพื่อการถอดเปลี่ยนหัวฉีด)
ช่องจัดเก็บในตัวสำหรับหัวฉีดและเครื่องมือต่างๆ
- เข้าถึงทุกสิ่งได้ง่ายจากอุปกรณ์โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|0.6
|ฝาครอบ/โครงตัวถัง
|สแตนเลส (1.4301)
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7
|แรงดันลม (บาร์/เมกะปาสคัล)
|2 - 10 / 0.2 - 1
|คุณภาพอากาศ
|แห้งและปราศจากน้ำมัน
|อัตราลม (ลบ.ม./นาที)
|0.5 - 3.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|99
|ความจุถังน้ำแข็งแห้ง (กก)
|15
|เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)
|3
|ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง)
|15 - 50
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|78
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|81.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- สารหล่อลื่นที่เกลียวหัวฉีด
- หัวฉีดแบบแบน
- ประแจปากตาย (สำหรับเปลี่ยนหัวฉีด): 2 ชิ้นส่วน
- ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว
- ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ
อุปกรณ์
- ปืนฉีดพ่นแบบตั้งค่าปริมาณน้ำแข็งได้ที่ตัวปืน
- ปืนฉีดพ่นแบบตั้งค่าแรงดันลมได้ที่ตัวปืน
- สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง
- การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- รวมคอยล์สายกราวด์
- ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดแม่พิมพ์หล่อและเครื่องมือหล่ออื่นๆ
- การขจัดเศษคราบชิ้นส่วนพลาสติก
- การทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการหลอม
- การทำความสะอาดเครื่องบรรจุขวดและเครื่องผสม
- การทำความสะอาดสายพาน ระบบเคลื่อนย้าย และระบบขนถ่าย
- การทำความสะอาดเตาอบ
- การทำความสะอาดแท่นพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์เลื่อยไม้
- การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใบพัด ตู้ควบคุมสวิตช์ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน