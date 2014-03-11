เครื่องเช็ดกระจก
เครื่องเช็ดกระจกของคาร์เชอร์ ความสุขที่สมบูรณ์แบบสะอาดใสไร้รอยหยดน้ำ ไม่เพียงทำความสะอาดกระจกให้ใสไร้ร่องรอย แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย เตื่องเช็ดกระจกแสนสะดวกนี้สามารถดูดน้ำออกจากผิวกระจกหลังการทำความสะอาดได้หมดจด ไม่เหลือรอยหยดน้ำและคราบไว้ให้เห็น แถมยังทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทั้งหมดได้อีกด้วย เช่น เตาไฟฟ้า ประตูกระจก โต๊ะ และกระเบื้อง
คืนความว้าว ให้กับทุกพื้นผิวเรียบ
ความสะอาดไร้คราบ เร็วขึ้นสามเท่า ใช้ได้กับทุกพื้นผิวเรียบ
ประหยัดแรงและเวลาด้วยเครื่องเช็ดกระจกไร้สายของคาร์เชอร์ window vac ช่วยให้การเช็ดกระจกราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หน้าต่างจะเงาเป็นประกายในทันที โดยไม่ทิ้งคราบ นอกจากนี้เครื่องเช็ดกระจกไร้สายคาร์เชอร์ยังใช้ง่ายและน้ำหนักเบา ใช้เครื่องเช็ดกระจกนี้ได้กับทุกพื้นที่เรียบ เช่น กระจก เตาไฟฟ้า ประตู กระเบื้อง และโต๊ะ
ประหยัดเวลาขึ้น 3 เท่า
ทำความสะอาดบานหน้าต่างเร็วขึ้น 3 เท่าเทียบการการทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์แบบเดิม
ไม่ทิ้งคราบ
ด้วยเครื่องเช็ดกระจกนวัตกรรมใหม่กับขอบยางหุ้มยางคุณภาพสูงและฟังก์ชันการดูดกลับที่แห้งแบบไร้ที่ติ
น้ำไม่ซึม
เครื่องเช็ดกระจกจะดูดน้ำกลับได้เร็วกว่า โดยที่หยดน้ำไม่ทันได้ซึมออกมา
ผู้คิดค้น
สินค้าคุณภาพ จากคาร์เชอร์ผู้คิดค้น เครื่องเช็ดกระจกไร้สาย
ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องเช็ดกระจกแบบใช้แบตเตอรี่
การฉีดน้ำยาทำความสะอาด
ในขั้นตอนแรกให้ทำการพ่นน้ำยาไปที่กระจกโดยขวดพ่นน้ำยาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเช็ดกระจก
การเช็ดทำความสะอาด
จากนั้นเช็ดคราบสกปรกออกจากกระจกโดยใช้หัวแปรงผ้าไมโครไฟเบอร์
การรีดน้ำพร้อมดูดกลับ
ดูดคราบน้ำสกปรกออกโดยใช้เครื่องเช็ดกระจกเป็นตอนสุดท้าย เพียงเท่านี้ก็สะอาดหมดจด! ไม่หลงเหลือแม้แต่คราบน้ำ
เครื่องเช็ดกระจกมาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย
กระทัดรัดยิ่งขึ้น สะดวกกว่าเดิม น้ำหนักเบาลง
WV รุ่นใหม่มีขนาดเล็กกว่ารุ่นเดิม 10% ช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดซอกซอนเข้าถึงขอบหน้าต่างในระดับต่ำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถทำความสะอาดกระจกหน้าต่างไล่ลงไปจนถึงขอบด้านล่างได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนที่จับ
ดีไซน์เหมาะมือและกะทัดรัดพร้อมให้ผลลัพธ์ในการทำความสะอาดอันน่าประทับใจ