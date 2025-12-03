ระบบรดน้ำต้นไม้
ระบบรดน้ำที่ถูกพัฒนาโดยคาร์เชอร์ ผลิตภัณฑ์ปั๊มและระบบรดน้ำได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ช่วยให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดที่สุด ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและเซ็นเซอร์ที่แม่นยำ คุณจึงมั่นใจได้ว่าต้นไม้ของคุณจะได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม และคุณจะมีความสุขอยู่กับสวนสวยๆ ของคุณได้เสมอด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบครันจากคาร์เชอร์ ทั้งหัวฉีด ปืนพ่นน้ำยา สปริงเกอร์ สายยาง เครื่องตั้งเวลารดน้ำ ปั๊ม ระบบข้อต่อ และระบบจัดเก็บประสิทธิภาพสูง ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของคาร์เชอร์เป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ
หัวฉีดและด้ามต่อ
ผู้ชนะที่แท้จริง: หัวฉีดพ่นน้ำสำหรับสวนและก้านฉีดของคาร์เชอร์จะทำให้คุณประทับใจ ด้วยการออกแบบที่เข้ากับสรีระและความสะดวกในการใช้งานเป็นพิเศษ สามารถปรับรูปแบบการฉีดละอองน้ำได้ตามต้องการ
ข้อต่อ/อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ
ทั้งการเชื่อม การต่อ การปลด และการซ่อม: คาร์เชอร์มีชื้นส่วนข้อต่อที่ใช้ได้กับระบบข้อต่อแบบถอดใส่เร็วทุกรุ่นและสายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานทุกขนาด
สายฉีด
สายยางสำหรับใช้ในสวนของคาร์เชอร์มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน และไม่พับงอ หนึ่งเดียวในเรื่องงานดูแลสวน!
หัวฉีดสปริงเกอร์
รดน้ำได้ไกลสุดปลายสวนอย่างต่อเนื่อง: หัวฉีดน้ำแบบวงกลมหลากหลายรุ่นของเราให้คุณพบคำตอบที่ใช่สำหรับสวนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะสวนขนาดเล็กหรือใหญ่ พื้นที่ราบหรือที่ลาด
การจัดเก็บสายยาง
เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ:โรลม้วนเก็บสายยางแบบกล่อง, โรลม้วนเก็บสายยางแบบรถเข็น, โรลม้วนเก็บสายยางแบบตั้งพื้น และที่แขวนสายยางจาก Kärcher การรดน้ำทั้งสวนจะกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
หมดห่วงเรื่องสวนแม้ขณะท่องเที่ยววันหยุด: ด้วยเครื่องตั้งเวลารดน้ำจากคาร์เชอร์ คุณสามารถควบคุมระบบรดน้ำให้ทำงานตรงตามที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ
ชุดสายยางรดน้ำ
Kärcher Rain System® รุ่นใหม่ สามารถจ่ายน้ำให้กับแนวรั้ว พุ่มไม้ แปลงผักสวนครัว และแปลงดอกไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รดน้ำเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ช่วยทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในคราวเดียว
คืนความสดใสให้กับสวนของคุณ
สวนของคุณเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนและมอบความสงบที่ห่างไกลจากชีวิตประจำวันที่วุ่นวาย ด้วยวิธีการรดน้ำจากคาร์เชอร์ คุณมีทางเลือกและตัดสินใจว่าคุณจะใช้เวลารดน้ำนานแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบทำด้วยตนเอง ระบบจัดการน้ำในสวนของคาร์เชอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะสดชื่นและเติบโตอย่างเต็มที่ อ้วยการใช้น้ำอันมีค่าอย่างเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของคาร์เชอร์ พร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้การทำงานของคุณบรรลุผลไปพร้อมๆ กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหลือเชื่อ แนวคิดในการผสานรวมผลิตภัณฑ์สำหรับงานสวนไว้ในกลุ่ม eco!ogic แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของคาร์เชอร์ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สนับสนุนแนวทางดังกล่าวคือการยกเลิกโหมดสแตนด์บายและการปรับปรุงระบบรดน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การรดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของคาร์เชอร์ พร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้การทำงานของคุณบรรลุผลไปพร้อมๆ กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหลือเชื่อ
แนวคิดในการผสานรวมผลิตภัณฑ์สำหรับงานสวนไว้ในกลุ่ม eco!ogic แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของคาร์เชอร์ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สนับสนุนแนวทางดังกล่าวคือการยกเลิกโหมดสแตนด์บายและการปรับปรุงระบบรดน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1 จ่ายน้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก
2 การควบคุมปริมาณน้ำ
3 การส่งน้ำตามปริมาณที่ต้องการ
4 การใช้น้ำโดยไม่สิ้นเปลือง
ประหยัดพลังงาน
ปั๊มคุณภาพสูงของคาร์เชอร์มีความทนทานและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับใช้ในการปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำทางเลือกรูปแบบต่างๆ สามารถเปิดและปิดการทำงานของปั๊มได้โดยอัตโนมัติตามต้องการ ตัวปั๊มมีจังหวะการทำงานหลายระดับช่วยเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดเสียงรบกวนให้เบาลง ปั๊มของคาร์เชอร์สามารถลดระดับการสิ้นเปลืองพลังงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับอัตราการไหลเดียวกันของปั๊มแบบหัวฉีดทั่วไป สำหรับรุ่น eco!ogic มีฟังก์ชั่นสแตนด์บายแบบกินไฟ 0 วัตต์ สามารถประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น
ประหยัดน้ำ
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ SensoTimer รุ่นใหม่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ ช่วยให้การรดน้ำภายในสวนของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งระดับความชื้นในดินทุก 30 นาทีและจะสั่งให้รดน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรดน้ำที่ไม่จำเป็น เซ็นเซอร์จะวัดระดับความชื้นในระดับที่ใกล้กับผิวดิน และด้วยฟังก์ชั่น eco!ogic การรดน้ำจะสามารถเลื่อนออกไปได้ตามที่ต้องการ ช่วยประหยัดน้ำได้มากยิ่งขึ้น
เลือกใช้วัสดุอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คาร์เชอร์ให้ความสำคัญอย่างมากในการเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สารต่างๆ เช่น พาทาเลตและโลหะหนักที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท่อคุณภาพสูง Kärcher PrimoFlex® มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่น และทนต่อการคดงอ
ประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถปรับการทำงานของ Kärcher Rain System® รุ่นใหม่นี้ให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำของต้นไม้ภายในสวนและตกแต่งให้เข้ากับแนวรั้ว พุ่มไม้ แปลงผักสวนครัว และแปลงดอกไม้ได้อย่างลงตัว การรดน้ำจะสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำโดยไม่สิ้นเปลืองน้ำ ช่วยทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในคราวเดียว แฃะแม้จะมีระยะห่างที่ไกลถึง 50 เมตร ระบบก็ยังสามารถจ่ายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอด้วยการกระจายแรงดันแบบคงที่ คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ
