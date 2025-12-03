ข้อต่อ/อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ
ระบบข้อต่อสายยางแบบยืดหยุ่นที่ตอบได้ทุกโจทย์: คาร์เชอร์มีชื้นส่วนข้อต่อที่ใช้ได้กับระบบข้อต่อแบบถอดใส่เร็วทุกรุ่นและสายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานทุกขนาด ใช้ได้กับสายยางทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็น 1/2", 5/8" หรือ 3/4": ข้อต่อสายยางกันน้ำประสิทธิภาพสูงจากคาร์เชอร์ รับประกันความกระชับพอดีทุกการใช้งาน เลือกได้ทั้งข้อต่อแบบมีและไม่มีชุดป้องกันน้ำรั่วซึม Aqua Stop ข้อต่อสายยางอเนกประสงค์เกรดพรีเมียมรุ่นนี้มาพร้อมหัวรัดสายยางอะลูมิเนียมและที่จับแบบพลาสติกนุ่มเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ระบบปลั๊กของคาร์เชอร์ทุกรุ่นสามารถใช้งานร่วมกับระบบข้อต่อแบบถอดใส่เร็วชนิดมาตรฐานที่มีจำหน่ายในตลาดได้