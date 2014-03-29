การทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์
"คาร์เชอร์" คือชื่อที่ทำให้ทุกคนนึกถึงระบบที่ทรงประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในเรื่องการทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ในฐานะผู้นำตลาดระบบทำความสะอาดสำหรับมืออาชีพ เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบโดยใช้ส่วนประกอบที่สามารถแยกออกเป็นโมดูลได้ ระบบที่มีคุณภาพสูงของเราเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มทุน และประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์อันยาวนานของเรานั่นเอง นับตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและวางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง การส่งมอบงาน และการบำรุงรักษาระบบ เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราเสมอ เรานำเสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยและบริการที่ครบวงจร
ระบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์
ระบบทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพวางใจได้นั้นมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจขนส่ง/บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมเคมี การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้มีความต้องการหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพของการทำความสะอาดที่สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรฐานด้านคุณภาพอันเข้มงวดต่างๆ อาทิ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ SQAS (Safety and Quality Assessment System) แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือรับรองเรื่องคุณภาพที่บังคับใช้ร่วมกันในประเทศต่างๆ ด้วย เช่น ECD (European Cleaning Document) เนื่องจากมีสารชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 ชนิด การดำเนินการเรื่องนี้จึงเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานหลายปี ระบบทำความสะอาดของคาร์เชอร์ทุกระบบได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ทำความสะอาดสารที่มีที่ความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของระบบดังกล่าว การดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำความสะอาดภายในแท็งก์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันอันตรายจากการระเบิด (ATEX) รวมทั้งมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากอากาศเสียและการบำบัดน้ำเสีย โซลูชั่นระบบแบบโมดูลของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในระบบทำความสะอาดอันหลากหลายโดยที่ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ระบบแบบโมดูลนี้จะช่วยให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขนาดระบบได้ตามต้องการติดต่อเรา
การใช้งาน
ตั้งแต่การทำความสะอาดภายในแท็งก์ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกไปจนถึงการทำความสะอาดด้วยโพลีซิลิคอน คาร์เชอร์มีระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเกือบทุกรูปแบบ
ส่วนประกอบ
การใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูงเป็นความสามารถหลักที่จำเป็นในการทำความสะอาดภายในแท็งก์
ข้อมูลอ้างอิงระบบ
ในหน้านี้ คุณจะได้พบกับการเลือกใช้ระบบต่างๆ ของเราซึ่งจนถึงขณะนี้มีจำนวนมากกว่า 250 ระบบที่ได้มีการวางแผนและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
กลุ่มเป้าหมาย – โซลูชั่นที่ใช่เสมอ
บริการขนส่งสินค้าเป็นบริการที่ใช้กันทั่วโลกในเกือบทุกแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสินค้าและวัสดุต่างๆ ในปริมาณที่มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นของเหลว วัสดุที่มีลักษณะข้นเหนียวกึ่งของแข็ง แป้ง หรือวัสดุที่เป็นของแข็ง ซึ่งบรรจุอยู่ในแท็งก์ ถังบรรจุภัณฑ์ ถังบรรจุของเหลว และในบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อนำไปเก็บรักษา ขนย้ายถ่ายเท หรือขนส่ง คาร์เชอร์มีระบบทำความสะอาดแบบต่างๆ สำหรับบริษัททุกขนาดที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกด้านและสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเคมี
ยา/เภสัชภัณฑ์ สีสำหรับทาและย้อม โลหะ ไม้ น้ำมันแร่ พลาสติก กาว/สารยึดติด วัสดุก่อสร้าง คอนกรีต
การขนส่งและบริการโลจิสติกส์
ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทผู้ให้บริการโกดังสินค้าและการส่งมอบสินค้า การขนส่งสินค้าไซโล การขนส่งสินค้าทั่วไปและวัสดุปริมาณมากที่รอการบรรจุ คอนกรีต ซีเมนต์ ยางมะตอย ตลอดจนขยะและของเสียต่างๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าพิเศษด้วย
อุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนมและเหล้าเบียร์ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ กลูโคสและแป้ง ช็อกโกแลต น้ำตาล โปรตีนและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและอาหารสัตว์
การปนเปื้อนประเภทต่างๆ:
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว (เช่น อาหาร น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์เคมี)
- วัสดุปริมาณมากที่รอการบรรจุ
- ก๊าซต่างๆ
การปนเปื้อนประเภทต่างๆ
น้ำยาทำความสะอาด
- น้ำ สารละลายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (อัลคาไลน์, กรด)
- น้ำที่ผ่านกระบวนการออสโมซิส
- สารละลายอัลคาไลน์, กรด, ตัวทำละลาย
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบแบบโมดูลไปจนถึงระบบที่พร้อมสรรพ
ระบบทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์เป็นโซลูชั่นระบบแบบใช้อุปกรณ์แยกส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของการปนเปื้อนและความถี่ในการทำความสะอาดแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ การประเมินความต้องการที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ระบบที่ได้รับการวางแผนไว้เป็นอย่างดี ผลงานด้านวิศวกรรมที่ผลิตในเยอรมนี
แนวคิดใหม่, การวางแผน, เริ่มเปิดดำเนินการ
ความต้องการต่างๆ ที่คาร์เชอร์ได้รับมอบภารกิจให้ตอบสนองนั้นมีความหลากหลายพอๆ กับลูกค้าที่เราเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราตั้งแต่ขั้นตอนกำหนดแนวคิด วางแผน และก่อสร้าง ไปจนถึงการเริ่มเปิดใช้งานระบบ และการปฏิบัติงานของระบบในระยะยาว
โครงการต่างๆ จำนวนมากที่เราได้ดำเนินการจนสำเร็จในภาคส่วนธุรกิจการทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้กับเรา และถือเป็นข้อดีของการมี "คาร์เชอร์" ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ บริษัทต่างๆ ทั่วโลกและในแวดวงอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เป็นจำนวนมากล้วนได้รับประโยชน์จากแนวคิดผลิตภัณฑ์นี้
ได้มาตรฐาน พร้อมสรรพ และมีประสิทธิภาพ
ลูกค้าของเราส่วนใหญ่นิยมเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีทุกอย่างครบถ้วนในตัว หรือที่เรียกว่าระบบพร้อมสรรพ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอแนวคิดพร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบการซึ่งได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากระบบอันทันสมัยที่ผ่านการทดลองและทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น การป้องกันการระเบิดตามมาตรการป้องกันอันตรายจากการระเบิด ATEX 94/9 หรือระบบบำบัดน้ำเสียและอากาศเสียซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษของรัฐบาลกลาง (Federal Control of Pollution Act)
คาร์เชอร์มีระบบต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ระบบทำน้ำร้อน ระบบเป่าแห้ง ระบบป้องกันการตกจากที่สูง ระบบบำบัดอากาศเสียและน้ำเสีย
เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านการลดต้นทุนทางพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีกระบวนการทำงานที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดจนผ่านการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการทำความสะอาดภายในบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะให้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่า และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
"Plug & Play" – แนวคิดที่ชาญฉลาดสำหรับบรรจุภัณฑ์
แนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์เป็นผลิตภัณฑ์แบบพร้อมสรรพที่ผ่านการทดทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสมบูรณ์อยู่ในตัว ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของแนวคิดนี้คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้อย่างครบครัน ทำให้สามารถใช้งานได้เกือบทุกสถานที่โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์น้อยที่สุดและเคลื่อนย้ายได้สะดวกที่สุดครอบคลุมทั่วโลก พร้อมใช้งานได้ในทันทีเมื่อมีการติดตั้งถังบรรจุภัณฑ์ ระบบทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์เป็นระบบที่สามารถปรับขยายได้ด้วยการติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมตามที่ต้องการโดยใช้หลักการ "Plug & Play" (เสียบแล้วใช้ได้เลย)
ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
แนวคิดบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์ได้ผ่านการทดลองและทดสอบมาเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงจุดต่อไฟฟ้าและท่อที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดายที่ผนังของบรรจุภัณฑ์
ส่วนประกอบตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นพรีเมียม
ส่วนประกอบของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อนชนิดติดตั้งกับที่สำหรับการทำความสะอาดภายในและภายนอกแท็งก์ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมมากมายหลายแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อดีของแนวคิด TSC:
- ติดตั้งอุปกรณ์น้อยลง
- มีการวางแผนสูงและมั่นคงเรื่องต้นทุน
- ประโยชน์ใช้งานหลากหลายและเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ดีไซน์แบบโมดูลพร้อมส่วนประกอบที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว
