เครื่องกวาดพื้น
เครื่องกวาดพื้นจากคาร์เชอร์ให้คุณกวาดพื้นที่บ้านอย่างมืออาชีพ บอกลาไม้กวาดกับที่โกยผงไปได้เลย! เครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์สามารถทำความสะอาดพื้นได้เร็วกว่าถึง 5 เท่า เหมาะสำหรับทางเท้า ถนน ทางขับรถในบ้าน และสนามลานบ้าน เครื่องกวาดพื้นเหล่านี้สามารถดูดสิ่งสกปรกไปเก็บไว้ในถังเก็บซึ่งติดอยู่ที่ตัวเครื่องได้โดยตรง ทั้งสะดวก รวดเร็ว และกวาดพื้นได้อย่างสะอาดหมดจด!
ประโยชน์ของเครื่องกวาดพื้น
ใช้งานง่าย
ช่วยให้การกวาดพื้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเปลืองแรง
สะดวกใช้งานง่าย
ด้ามจับของเครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ สามารถปรับระดับได้และสามารถพับเก็บได้ ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บ
สะอาดเก็บกวาดทุกซอกหลืบ
ขนแปรงด้านข้างยาวสามารถช่วยทำความสะอาดบริเวณที่เป็นขอบมุมได้หมดจดกว่า
ไม่ยุ่งยากและมีขนาดกะทัดรัด
เครื่องกวาดพื้นทุกรุ่นของคาร์เชอร์ สามารถพับเก็บได้ เพียงแค่พับ จับ ตั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย!
กำจัดทิ้งได้ง่าย
ช่องเก็บฝุ่นในเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์สามารถถอดออกเพื่อเททิ้งได้ง่าย เพียงจับยก แล้วเท ก็เรียบร้อย! ไม่ต้องใช้มือสัมผัสช่องเก็บฝุ่นเลย
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
ช่องเก็บฝุ่นออกแบบให้ถอดออกและเก็บเข้าที่ได้ และปลอดภัย