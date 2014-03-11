ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดสำหรับบ้านและสวน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดสำหรับบ้านและสวน เครื่องทำความสะอาดของ Karcher จะสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดยิ่งขึ้นเมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรเฉพาะของ Karcher สำหรับงานแต่ละแบบโดยเฉพาะ สำหรับการทำความสะอาดที่หลากหลายทุกประเภททั้งในบ้านและสวน
ตัวช่วยที่ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดของ Karcher
กว่า 30 ปีที่ Karcher ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วยการคัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องทำความสะอาดไม่เพียงการันตีในประสิทธิภาพด้านการทำความสะอาดเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดน้ำ เวลา และพลังงานอีกด้วย มั่นใจได้ว่าสามารถย่อยสลายได้อย่างแน่นอน ในการผลิตสารทำความสะอาดอเนกประสงค์ในกลุ่ม eco!ogic นั้น คาร์เชอร์ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% อีกทั้งขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ก็ผลิตจากพืชมากกว่า 96% นี่จึงเป็นจุดเด่นอีกข้อในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมของ Karcher
ปัจจัยในการทำความสะอาดที่คุณต้องว้าว!
ใหม่! ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาสำหรับรถยนต์จากคาร์เชอร์
รถยนต์ที่ทำความสะอาดใหม่ให้ความรู้สึกดีกว่าในการขับขี่ เพราะมันดูดีเหมือนใหม่ มีกลิ่นหอม และใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วย สิ่งสกปรกไม่เพียงแต่ทำให้รถดูแย่ แต่ยังสร้างความเสียหายในระยะยาวอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ของคาร์เชอร์ที่ผ่านการทดสอบและทดลองใช้จริงแล้วช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเงางาม สะอาดและการปกป้องที่ยาวนาน