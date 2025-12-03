เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับงานช่างหรือเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ เศษดินที่แห้งหรือเปียก เศษดินหยาบหรือละเอียด ไม่สำคัญ! เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher นำเสนอการใช้งานที่หลากหลายทั้งภายนอกและภายใน โดดเด่นด้วยพลังดูดที่เหนือกว่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง และการออกแบบที่แข็งแกร่ง อุปกรณ์อเนกประสงค์มีแอพพลิเคชั่นมากมายและชุดอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องแก้ปัญหามหัศจรรย์สำหรับบ้าน สวน และโรงรถ
BRING BACK THE WOW. NO MATTER WHAT HAPPENS.
เปียกหรือแห้งไม่สำคัญ: กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง อันทรงพลังดูดสิ่งสกปรกได้ทุกชนิด
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ของ Kärcher ที่ทำได้ทุกอย่าง พลังดูดสูงและการกำจัดสิ่งสกปรกที่รวดเร็วไร้สิ่งตกค้างบนพื้นผิว เครื่องดูดฝุ่นของ Kärcher จะนำความรู้สึก BRING BACK THE WOW มาสู่และรอบๆ บ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกเปียกหรือสิ่งสกปรกแห้ง WD พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ก็เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้
การใช้งานที่หลากหลาย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของเรามีความสามารถหลากหลายที่ฝังแน่นอยู่ใน DNA ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการใช้งานที่หลากหลายและทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน เครื่องดูดฝุ่นของ Kärcher สามารถทำความสะอาดในห้องใต้ดิน โรงรถ เวิร์กช็อปงานอดิเรกของคุณ หรือในสวนได้ สำหรับงานปรับปรุงอาคาร รถยนต์ กำจัดเศษสิ่งสกปรกหรือน้ำที่หก ไม่สำคัญว่าสิ่งสกปรกจะแห้ง เปียก หยาบ หรือละเอียด อุปกรณ์อันทรงพลังเหล่านี้ยังสามารถจัดการกับน้ำปริมาณมากได้อย่างน่าเชื่อถืออีกด้วย
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดและพลังดูดที่เหนือกว่า
ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นในครัวเรือนทั่วไปต้องใช้ความพยายามในการแข่งขัน แต่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcherก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการดูดที่ทรงพลังผสมผสานกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่โดดเด่น เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งให้การดูดฝุ่นที่ดีเยี่ยมด้วยอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมเครื่องดูดฝุ่นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ทำให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่รวดเร็วและทั่วถึง เช่น การใช้เครื่องมือดูดต่อกับเครื่องเลื่อย เครื่องขัด และอื่นๆ อีกมากมายจะช่วยลดการสัมผัสฝุ่นและสิ่งสกปรก ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาด
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ความสะดวกสบายอีกระดับ: การออกแบบที่กะทัดรัดใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อย ช่วยให้สามารถจัดเก็บท่อและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งบนตัวเครื่องได้โดยตรง นวัตกรรมการออกแบบตัวกรองทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งใช้งานได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกเลย ยิ่งไปกว่านั้น อายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยคุณภาพและความทนทานในระดับสูง ทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher แตกต่างออกไป
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ทำความสะอาดรถยนต์
ทำความสะอาดรถของคุณอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งของ Kärcher อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายช่วยให้คุณทำความสะอาดระหว่างที่นั่งกับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
การปรับปรุงอาคาร
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher ยังสามารถจัดการเศษหินหยาบได้ ระบบกรองที่เป็นนวัตกรรมใหม่และพลังดูดสูงสม่ำเสมอทำให้กระบวนการทำความสะอาดง่ายขึ้น และทำให้สามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานต่ำ แม้แต่เศษหินที่เปียกหรือชื้นก็ไม่เป็นปัญหา
พื้นที่เวิร์กช็อป
กำจัดฝุ่นได้อย่างสะดวกสำหรับงานไม้และงานในเวิร์กช็อป ในรุ่นที่มีปลั๊กไฟในตัว สามารถเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งได้โดยตรง ซึ่งจะดูดเศษไม้โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเริ่มเลื่อย
ของเหลวและเศษวัสดุต่างๆ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher ที่มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำดื่มที่แตก แอ่งน้ำขนาดเล็ก หรือสิ่งสกปรกชื้นจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ด้วยพลังดูดสูง ถังเก็บสิ่งสกปรกที่แข็งแกร่ง และตัวเลือกในการดูดฝุ่นโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
น้ำรั่วหรือน้ำหก
กรณีของน้ำรั่วหรือน้ำหกมีสาเหตุหลายประการ แต่ไม่ว่าจะสาเหตุอะไร ก็สามารถกำจัดออกได้อย่างหมดจดด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher ที่มีถังขนาดใหญ่ช่วยให้ดูดฝุ่นได้เป็นเวลานาน พร้อมดูดน้ำจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สวน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งช่วยได้จริง แม้กระทั่งในสวน ดูดกิ่งไม้เล็กๆ กรวด ใบไม้ หรือเป่าออกไปได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟังก์ชันเป่าลม
พื้นที่ด้านนอก
ลานบ้าน โรงรถ ทางเข้าบ้าน และบันไดจะกลับมาสะอาดอีกครั้งในเวลาอันรวดเร็วด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
พื้นที่ภายใน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น WD ของ Kärcher สามารถใช้ดูดฝุ่นในพื้นที่อยู่อาศัยได้เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น หัวดูดพรม
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งแบบไร้สาย
เครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้ง ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่จาก Kärcher ช่วยให้มั่นใจในการทำความสะอาดอย่างทรงพลังในบริเวณที่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งแบบมีสายไฟไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์ ใต้โรงรถ ในบ้านพักฤดูร้อน หรือบนหลังคา ทางเดินในสวน ขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับอุปกรณ์แบบมีสายไฟทุกอย่าง ไม่มีสายไฟ ไม่มีข้อจำกัด: ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 18 V และ 36 V จากKärcher
อุปกรณ์เสริมเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง: ใช้งานได้จริงและสมบูรณ์แบบมากขึ้น
อุปกรณ์เสริมได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะช่วยปลดปล่อยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าประทับใจอย่างมากและขยายขอบเขตการใช้งานได้มากขึ้น