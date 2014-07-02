เครื่องทำความสะอาดไอน้ำและเครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ
ทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่ใช้สารทำความสะอาด เครื่องพ่นไอน้ำและเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำจากคาร์เชอร์ สามารถสร้างความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัยได้อย่างประหยัดและไม่พึ่งพาสารเคมี อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกใช้งานหลากหลาย ทำให้สามารถใช้งานกับพื้นแข็งทุกประเภท กระจก และพื้นปูกระเบื้องได้อย่างครอบคลุม ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้และพื้นปูกระเบื้องได้สะอาดลึกถึงในเส้นรอยต่อ
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
ถูกสุขอนามัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เครื่องพ่นไอน้ำจากคาร์เชอร์ทำความสะอาดพื้นผิวแข็งทุกรูปแบบได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ
เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำจากคาร์เชอร์ใช้งานง่ายสะดวกสบายและทำความสะอาดพื้นผิวแข็งทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ตามเป้าหมาย