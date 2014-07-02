อุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์
Karcher มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมาย ออกแบบเพื่อช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย อุปกรณ์เสริมของ Karcherจ ะเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดหน้างานที่เข้าถึงได้ยากและตอบโจทย์ต่อทุกพื้นผิว
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับงานบ้านและสวน
ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลทุกซอกมุมของบ้านคุณด้วยอุปกรณ์เสริมคาร์เชอร์จะสูงแค่ไหนก็เป็นไปได้
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งและแบบเปียก
อุปกรณ์เสริมได้รับการพัฒนาและออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์ เมื่อใช้กับอุปกรณ์เสริมแล้วจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้อย่างน่าประทับใจ