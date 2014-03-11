ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ

ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราเข้าใจดีว่าลูกค้ามืออาชีพของเรา ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกต่างก็มีภารกิจในการทำความสะอาดในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร และเรายังเข้าใจด้วยว่าการทำความสะอาดเป็นความจำเป็นที่มักจะมีเวลาให้ดำเนินการค่อนข้างน้อย นี่เป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เสริม และสาร/น้ำยาทำความสะอาดสำหรับมืออาชีพของเราซึ่งมีอยู่หลากหลายแบบให้เลือก จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดหรือตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพด้านการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ตลอดจนใช้งานง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองสัมผัส ดังนั้นจึงช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

คาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

คาร์เชอร์ เครื่องดูดฝุ่น

คาร์เชอร์ โซลูชันการดูดฝุ่น / การขจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม

คาร์เชอร์ เครื่องดูดฝุ่นหน้าต่างและพื้นผิว

คาร์เชอร์ หุ่นยนต์ทำความสะอาด

คาร์เชอร์ เครื่องขัดพื้น / เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

คาร์เชอร์ เครื่องซักพรม

คาร์เชอร์ อุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยมือ

คาร์เชอร์ เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น

คาร์เชอร์ อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับงานเทศบาล

คาร์เชอร์ ระบบทำความสะอาดยานพาหนะ

คาร์เชอร์ เครื่องทำความสะอาดไอน้ำและเครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ

คาร์เชอร์ เครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำแข็งแห้ง

คาร์เชอร์ ระบบทำความสะอาดแท็งก์

คาร์เชอร์ เครื่องฟอกอากาศ

    อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์มืออาชีพ
    น้ำยาทำความสะอาดสำหรับผลิตภัณฑ์มืออาชีพ

    ผลิตภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม – ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานโดยมืออาชีพ

    การค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับงานทำความสะอาดที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดเป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็กำลังมีความสำคัญในระดับโลกมากขึ้นทุกขณะ ดังนั้น เราจึงได้ปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

    campaign_targetgroups_representatives
    Woma

    มากว่า 50 ปีที่วิศวกรของ WOMA ได้พัฒนานวัตกรรมการทำความสะอาดและนวัตกรรมการบำรุงรักษาระดับโลก

    ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Kärcher ในปี 2011 เราได้พัฒนาและปรับปรุงโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับทุกประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจต่างๆ นั่นคือเหตุผลที่เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้า บริการของเราช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะสามารถติดต่อเราติดต่อได้ตลอดเวลาและทุกที่ในโลก

    เรียนรู้เพิ่มเติม

