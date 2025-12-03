เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ตั้งแต่เครื่องเคลื่อนที่ไปจนถึงระบบดูดฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นแบบครบวงจร กำลังในการดูดสูงพร้อมตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของคาร์เชอร์สามารถดูดได้แม้กระทั่งของเหลวและฝุ่นชนิดติดไฟในงานอุตสาหกรรม
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลวและเศษวัสดุ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ทนทานและเชื่อถือได้ของเราสามารถจัดการกับปริมาณมากของเศษโลหะที่มีความคมและสารหล่อเย็นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้อย่างถาวรและเชื่อถือได้ ดังนั้น เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของเราเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการดูดเศษโลหะและสารหล่อเย็น เช่น จากเครื่องจักรที่ใช้ในการ กลึง, มิลลิ่ง, กัด,ไส และเจาะ รวมถึงเครื่อง CNC ที่ทันสมัย
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของแข็ง / ฝุ่น
พบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่หลากหลายของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีวิศวกรรมตัวกรองพิเศษสำหรับการดูดเศษละเอียดและหยาบ และฝุ่นต่างๆ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมเหล่านี้มาพร้อมกับวิศวกรรมตัวกรองที่มีคุณภาพสูงสำหรับสารที่เป็นอันตรายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยมีการทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเอง
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมกันระเบิด
ด้วยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิดที่ผ่านการรับรองของเราสำหรับ ATEX Zone 22 ที่มีระดับฝุ่นคลาส M และ H คุณจะมีโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการดูดฝุ่นที่ระเบิดได้เสมอ