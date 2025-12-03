เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของแข็ง / ฝุ่น
เครื่องดูดฝุ่นที่มีวิศวกรรมการกรองพิเศษ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องดูดเศษวัสดุและของเหลวต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากการผลิต เช่น ฝุ่นที่เป็นอันตราย เศษวัสดุที่ละเอียดและหยาบ ทราย สารพ่น เส้นใยทุกชนิด เศษอาหาร สารอินทรีย์ต่างๆ วัสดุที่เบามากไปจนถึงหนักมาก ทั้งหมดนี้ล้วนมีข้อกำหนดที่เข้มงวดต่อวิศวกรรมตัวกรองที่ใช้ ในระบบอุตสาหกรรมของ Kärcher คุณจะพบตัวกรองที่เหมาะสมสำหรับทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานรายวันตามช่วงเวลา หรือการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน