เครื่องขัดพื้น / เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ
ขัดพื้นให้เงางาม เนรมิตพื้นให้สะอาดถูกสุขอนามัยไร้คราบด้วยเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติของคาร์เชอร์ รับรองผลการทำความสะอาดที่เงางามเป็นประกาย เครื่องมืออเนกประสงค์และอุปกรณ์ระดับผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมทำความสะอาดภายในบ้านทุกรูปแบบให้เสร็จลงอย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบกะทัดรัด
พัฒนาขึ้นเพื่อการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นเช่นในร้านอาหารร้านค้าห้องครัวโรงแรมและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการตกแต่งอย่างหนัก: เครื่องอบแห้งแบบกดของเรา
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบเดินตาม
เครื่องขัดพื้นแบบเดินตามเหมาะสำหรับการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ขนาดกลางเช่นในร้านค้าปลีกสระว่ายน้ำห้องโถงทางเดินและทางเดินและบนชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ / ยืนขับ
เครื่องขัดดูดอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่รวมระบบกวาดฝุ่นไว้ในเครื่องเดียวกันของคาร์เชอร์ ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่โล่งกว้าง มีสิ่งกีดขวางไม่มาก เช่น โกดังสินค้า พื้นที่ต้อนรับ ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถ หรือสนามบิน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์แผ่นเดียวและเครื่องขัดสำหรับการบำรุงรักษาพื้นผิวแข็งหรือโซลูชันสำหรับงานทำความสะอาดที่มีความต้องการสูงเช่นบนบันไดหรือบันไดเลื่อน: โซลูชันการทำความสะอาดอื่น ๆ ของเรา
คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งานทุกประเภท
เมื่อเทียบกับวิธีทำความสะอาดพื้นแบบทั่วไป เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติจะทำงานได้เร็วกว่า คุ้มค่ากว่า และทั่วถึงกว่าเมื่อต้องทำความสะอาดหน้างานหลากหลายประเภทในคราวเดียวกัน เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับช่วยให้คุณประหยัดเวลาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ลดการใช้แรงงานและลดต้นทุน นอกจากเครื่องจะใช้งานง่ายแล้วการบำรุงรักษายังง่ายและต้นทุนต่ำ เครื่องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยแต่ละรุ่นจะเหมาะกับประเภทและขนาดของพื้นที่เพื่อช่วยให้ตรงตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผับหรือร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ในสนามบินหรือโรงผลิต เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติคือคำตอบ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นขนาด 30 หรือ 30,000 ตร.ม. ก็ตาม
เลือกเครื่องขัดพื้นแบบไหนดี
เครื่องทำความสะอาดพื้นของคาร์เชอร์มีหลากหลายรุ่น และอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้การทำงานมากกว่าแค่การทำความสะอาด และเพื่อการทำความสะอาดที่ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น หรือเครื่องขัดพื้นแบบธรรมดา คาร์เชอร์จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
คุณสมบัติของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่น B 110 R
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติทำงานอย่างไร
รถขัดพื้น หรือ เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติในปัจจุบัน จะมีหัวแปรงแบบลูกกลิ้งหรือแบบจานกลมทำงานในลักษณะเดียวกัน ส่วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะมีทั้งแบบผสมโดยตรงในช่องบรรจุน้ำ หรือในกรณีของระบบการจ่ายอัตโนมัติ ที่จะอยู่บริเวณด้านหน้าหัวแปรง การหมุนและแรงกดแปรงทำงานร่วมกันเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ในส่วนของระบบดูดกลับน้ำสกปรกจะถูกกวาดซับโดยไม้กวาดหุ้มยางเพื่อเก็บลงในถังเก็บน้ำเสีย ในทางกลับกันในกรณีเครื่องขัดพื้นที่ไม่มีระบบดูดกลับอัตโนมัติ ก็จะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์เป็นตัวช่วย
แต่ไม่ได้หมายความเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติทุกเครื่องจะเหมือนกันหมด
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติก็เหมือนกับรถยนต์ คือฟังชั่นการทำงานคล้ายกัน แต่อาจจะต้องเลือกรุ่นที่จะเหมาะกับแต่ละพื้นที่ของการใช้งาน ด้วยการออกแบบ ขนาด ระบบหัวแปรง และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่องให้ตรงกับความต้องการก็ทำได้ง่าย โดยการคำนวณพื้นผิวบวกกับสิ่งกีดขวางบริเวณหน้างาน ไปจนถึงประเภทของพื้นผิวและระดับความสกปรกของพื้น คาร์เชอร์มี เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติที่เหมาะสมให้เลือกมากมาย
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติเหมาะกับพื้นแบบไหน
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติพร้อมหัวแปรงแบบลูกกลิ้งเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีที่สกปรกมากโดยการกวาดฝุ่นที่หยาบและสามารถหลุดออกได้ก่อน และด้วยความเร็วของหัวแปรงบวกกับแรงกดสัมผัสที่สูงขึ้นต่อตารางเซนติเมตร เทคโนโลยีลูกกลิ้งที่หมุนสวนทางกันจะกวาดสิ่งสกปรกลงถังทันที โดยไม่จำเป็นต้องกวาดก่อนอีกต่อไป
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบหัวขัดแบบจานกลมใช้สำหรับทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษาและขจัดสิ่งสกปรกเล็กน้อย เครื่องทำความสะอาดพื้นชนิดนี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวเรียบที่ต้องการการดูแลเหมาะกับหน้างานที่จำกัดเสียง เช่น ในโรงพยาบาล โรงแรมหรือร้านอาหาร
ประเภทแหล่งพลังงานสำหรับเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับ
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติของคาร์เชอร์มีให้เลือกทั้งแบบใช้ไฟหลักทั่วไป ใช้แบตเตอรี่หรือใช้เครื่องยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น แต่ปัจจัยต่อไปนี้ก็มีผลในการเลือกเช่นกัน: เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและพลังงานที่สมเหตุสมผลที่สุด
ในรุ่นขนาดเล็กและในเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบเดินตามเท่านั้น ที่ใช้เพียงไฟหลัก (แบบมีสาย) ซึ่งมีราคาไม่แพง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ในร่มที่มีขนาดเล็ก และนอกเวลาทำการ
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบใช้แบตเตอรี่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดและป้องกันอันตรายจากการสะดุดล้ม มีให้เลือกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่: คาร์เชอร์มีรุ่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้เลือกมากมาย
คาร์เชอร์ขอแนะนำเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบเครื่องยนต์รุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่งยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์แบบใช้แก้สแอลพีจี) สำหรับพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่หรือในร่มที่มีพื้นที่โล่งระบายอากาศได้ดี เครื่องทำความสะอาดพื้นแบบเครื่องยนต์ ของคาร์เชอร์มีเฉพาะรุ่นเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับเท่านั้น
ระบบขับเคลื่อนฉุดลากในเครื่องขัดพื้น: ทำไมสำคัญสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
ความสบาย น้ำหนัก และความเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าควรติดตั้งเครื่องฉุดลากในตัวหรือไม่ เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับที่ไฟแช็กที่มีปริมาตรถังถึงประมาณ 50 ลิตร ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ระบบขับเคลื่อนฉุดลาก เราขอแนะนำให้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลากในตัวสำหรับรุ่นขนาดใหญ่ เนื่องจากคุณไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรที่มีขนาดดังกล่าวโดยใช้น้ำหนักตัวของคุณเองได้เป็นระยะเวลานานขึ้นโดยไม่เมื่อยล้า
เครื่องทำความสะอาดพื้นที่ไม่มีมอเตอร์ขับเคลื่ิอนใช้การหมุนของแปรงเพื่อเคลื่อนเครื่องไปข้างหน้า ความพยายามที่ลดภาระของผู้ปฏิบัติงานให้เหลือน้อยที่สุด
มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ active และปรับได้บนเครื่องทำความสะอาดพื้นพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลาก เคลื่อนเครื่องไปข้างหน้า ทำให้ใช้งานได้นานมากโดยไม่เมื่อยล้า
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัติโนมัติที่เหมาะกับคุณ
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัติโนมัติของคาร์เชอร์ยังสามารถใช้ได้สำหรับการใช้งานพิเศษ เช่น การสร้างผลึกหรือการลอกผิวเคลือบ หากติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม นอกเหนือจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนสึกหรอทั้งหมดมีพร้อมแล้ว เรายังมีแผ่นรอง ดิสก์และแปรงลูกกลิ้ง ปากดูด ยางปาดน้ำ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับความต้องการในการทำความสะอาดที่แน่นอนของคุณ นอกจากนี้ยังมีชุดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Home Base Kit สำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องมือทำความสะอาดแบบแมนนวลอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงได้รับเครื่องอบผ้าขัดพื้นแบบพิเศษที่ตรงตามความต้องการของคุณ
น้ำยาเคมีทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัติโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นประเภทพื้นแบบไหน เครื่องขัดพื้น หรือระดับสิ่งสกปรก คาร์เชอร์มีสารทำความสะอาดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแค่ประหยัดในการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านสิ่งสกปรกทุกประเภท แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอ่อนโยนพอที่จะตรงตามมาตรฐานล่าสุดในการวิจัยอีกด้วย
ลดจำนวนเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความต้องการด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น
ชุดอุปกรณ์ยึดติดสำหรับเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติสำหรับการฆ่าเชื้อพื้นผิวโดยใช้สเปรย์ช่วยให้คุณมีระดับการทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดโดยใช้เงินและวัสดุเพียงเล็กน้อย การจ่ายสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมผ่านท่อพ่นหรือหัวฉีดแบบมือสามารถลดจำนวนเชื้อโรคบนพื้น ผนัง และเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ เป็นไปได้ที่จะบรรลุการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบมืออาชีพโดยใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับใช้ในสถานีรถไฟ สนามบิน สำนักงานและอาคารพาณิชย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเกษียณอายุและการดูแล สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ปัจจุบันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น B 150 R และ B 200 R ซึ่งช่วยให้การใช้งานของเครื่องขัดพื้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ประสิทธิภาพแห่งอนาคต – กวาดและถูในขั้นตอนเดียว
เครื่องขัดพื้นและเครื่องกวาดพื้นแบบดูดฝุ่นของเราจะทำความสะอาดพื้นที่จำกัดและพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- ทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
- มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสิ่งสกปรก
พัฒนาใหม่
มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ยาวนาน และประหยัด – เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับรุ่น B 110 R ทำให้การทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ต สนามบิน และคลังสินค้า ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ต้องขอบคุณส่วนประกอบที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้ตอนนี้มีผลการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
มุมมองที่ยอดเยี่ยม
กะทัดรัด คล่องตัว สะดวก: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับของเราสามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ 1500 ตร.ม. ตามที่พบในคลังสินค้า เช่น ที่จอดรถหรือศูนย์การค้า ตำแหน่งที่นั่งสูงช่วยให้มองเห็นภาพรวมที่ดีของพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งกีดขวาง วงกลมวงเลี้ยวขนาดเล็กช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวที่เหลือเชื่อ ด้วยแผงควบคุมที่จัดวางอย่างชัดเจน เครื่องจักรจึงใช้งานง่าย ดังนั้นคุณเพียงแค่นั่งลงและออกไป
รวดเร็ว คล่องตัว ในเวลาไม่นาน
อุปสรรคและพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัตถุจะไม่มีปัญหาในการทำความสะอาดอีกต่อไป: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดจะทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ในร้านอาหาร ห้องครัว ร้านค้า และโรงแรมได้ในทันที ความคล่องแคล่วทำให้ขับง่าย แม้แต่ทางแคบก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย รุ่นต่างๆ ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนพื้นผิวที่หลากหลาย และนำความเงางามกลับมาที่วัสดุปูพื้นทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีปากดูด พื้นไม่เพียงแค่สะอาด แต่ยังแห้งและเดินต่อได้ทันทีหลังจากนั้น