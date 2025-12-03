ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ

ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์แผ่นเดียวและเครื่องขัดสำหรับการบำรุงรักษาพื้นผิวแข็งหรือโซลูชันสำหรับงานทำความสะอาดที่มีความต้องการสูงเช่นบนบันไดหรือบันไดเลื่อน: โซลูชันการทำความสะอาดอื่น ๆ ของเรา

Kärcher เครื่องขัดพื้นรอบต่ำ

เครื่องขัดพื้นรอบต่ำ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นแข็งหรือพื้นปูพรม: คาร์เชอร์ขอเสนอเครื่องขัดพื้นแบบซิงเกิลดิสก์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณอย่างแน่นอน เรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งแบบเฉพาะทางและแบบอเนกประสงค์รอคุณอยู่

ไปที่สินค้า
Kärcher เครื่องปั่นเงา

เครื่องปั่นเงา

เมื่อรองเท้าทิ้งรอยสกปรกไว้: เครื่องขัดเงาของคาร์เชอร์จะทำให้พื้นกลับมาเงาอีกครั้ง ด้วยระบบพลังงานจากแบตเตอรี่จึงไม่มีสายไฟเกะกะ สามารถใช้งานได้แม้ในเวลาทำการ

ไปที่สินค้า
Kärcher ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบันไดและบันไดเลื่อน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบันไดและบันไดเลื่อน

สะอาดใสไร้ร่องรอยได้ในชั่วอึดใจ: เครื่องขัดบันไดเลื่อนและบันไดจากคาร์เชอร์ สร้างความสะอาดให้กับบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน รวมทั้งบันไดและวงกบหน้าต่างได้อย่างหมดจด

ไปที่สินค้า
คาร์เชอร์
ติดต่อเราเพื่อปรึกษา