ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์แผ่นเดียวและเครื่องขัดสำหรับการบำรุงรักษาพื้นผิวแข็งหรือโซลูชันสำหรับงานทำความสะอาดที่มีความต้องการสูงเช่นบนบันไดหรือบันไดเลื่อน: โซลูชันการทำความสะอาดอื่น ๆ ของเรา
เครื่องขัดพื้นรอบต่ำ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นแข็งหรือพื้นปูพรม: คาร์เชอร์ขอเสนอเครื่องขัดพื้นแบบซิงเกิลดิสก์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณอย่างแน่นอน เรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งแบบเฉพาะทางและแบบอเนกประสงค์รอคุณอยู่
เครื่องปั่นเงา
เมื่อรองเท้าทิ้งรอยสกปรกไว้: เครื่องขัดเงาของคาร์เชอร์จะทำให้พื้นกลับมาเงาอีกครั้ง ด้วยระบบพลังงานจากแบตเตอรี่จึงไม่มีสายไฟเกะกะ สามารถใช้งานได้แม้ในเวลาทำการ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบันไดและบันไดเลื่อน
สะอาดใสไร้ร่องรอยได้ในชั่วอึดใจ: เครื่องขัดบันไดเลื่อนและบันไดจากคาร์เชอร์ สร้างความสะอาดให้กับบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน รวมทั้งบันไดและวงกบหน้าต่างได้อย่างหมดจด