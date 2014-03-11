ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย
ทำความสะอาดได้เร็วกว่าเครื่องดูดฝุ่น สะดวกยิ่งกว่าไม้กวาด ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายสำหรับบริเวณที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นไม่สะดวกและใช้ไม้กวาดธรรมดาก็ยากเกินไป เหมาะสำหรับทำความสะอาดพรม ไม้ลามิเนต หรือพื้นแข็งภายในบ้าน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการพับม้วนสายไฟอีกต่อไป
รวดเร็วกว่าการดูดฝุ่น
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำความสะอาดบ้านเสร็จ ก็มักจะมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่บนพื้นอีกแล้ว ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย รุ่น KB 5 Premium จากคาร์เชอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยไม่ต้องหยิบเครื่องดูดฝุ่นออกมาอีก ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและทันสมัย ทำให้สามารถจัดเก็บไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายได้ทุกที่ ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็พร้อมใช่้งานได้เสมอ
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือชั้นด้วยดีไซน์กะทัดรัด
ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย รุ่น KB 5 Premium เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพื้นทั่วไป หรือพื้นพรม ก็มอบผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ง่ายดาย ตัวเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพียงขยับด้ามจับก็พร้อมใช้งานได้เร็วกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปแม้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบา มีถาดเก็บสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถถอดทิ้งได้อย่างง่ายดายอีกด้วย