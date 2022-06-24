อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
คาร์เชอร์ขอเสนออุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการใช้งานประจำวันและการใช้งานแบบเฉพาะที่สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง เช่น หัวดูด ท่อดูด ถุงกรองฝุ่น แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมสำหรับงานทำความสะอาดทุกประเภทที่จะให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่คุณ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในรถ ภายในบ้าน การต่อกับเครื่องมือไฟฟ้า เช่น การเก็บฝุ่นจากการใช้สว่าน เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งสามารถแสดงลักษณะการทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ทิ้งคราบสกปรก อุปกรณ์เสริมได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าประทับใจและให้ทุกความเป็นไปได้เกิดขึ้นในการใช้งานจากคาร์เชอร์
แผ่นกรองฝุ่น
แผ่นกรองฝุ่นของคาร์เชอร์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยพื้นที่กรองฝุ่นขนาดใหญ่และเปลี่ยนได้ง่าย รวมถึงถุงกรองแบบผ้าฟลีซแทนถุงกรองแบบกระดาษ ซึ่งสร้างความประทับใจด้วยการเพิ่มทนทานต่อการฉีกขาดและให้การเพิ่มชั้นกรองฝุ่นได้ดีขึ้น
คุณสามารถค้นหาแผ่นกรองฝุ่นในเครื่องมือการค้นหาโดยจะแสดงถุงกรองหรือไส้กรองที่ใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างง่ายดาย
ค้นหาตัวกรองที่เหมาะกับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งได้ที่นี่
ชุดอุปกรณ์เสริม
ชุดอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ใช้งานได้จริง ด้วยหัวแปรงที่หลากหลายสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เช่น การทำความสะอาดภายในรถยนต์ทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยชุดทำความสะอาดภายในรถยนต์
หัวดูด
หัวดูดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษยังรับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ เช่น หัวดูดพื้นที่สามารถดูดสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็วและหมดจดไม่ว่าจะแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
การใช้งานเฉพาะทาง
คาร์เชอร์ออกแบบให้เครื่องดูดฝุ่นมีหัวดูดสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น เครื่องดักจับฝุ่นของคาร์เชอร์ช่วยให้การเจาะผนังหรือพื้นอย่างปลอดภัยและสะอาด โดยการดูดฝุ่นจากหัวสว่านโดยตรง
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งที่ใช้แบตเตอรี่
การดูดฝุ่นอย่างไร้ขีดจำกัดด้วยแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้และแท่นชาร์จแบบเร็วของแบตเตอรี่ 18 V หรือ 36 V ของคาร์เชอร์ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่จะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา แม้จะไม่มีปลั๊กไฟอยู่ใกล้ ๆ และเพื่อความยืดหยุ่นที่มากยิ่งขึ้น แบตเตอรี่ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ของแพลตฟอร์มแบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ 18 V หรือ 36 V ของคาร์เชอร์ได้อีกด้วย