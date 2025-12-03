ชุดสายยางรดน้ำ
ฝนตกตามคำสั่ง! รดน้ำตามสั่ง! Kärcher Rain System® รุ่นใหม่ สามารถจ่ายน้ำให้กับแนวรั้ว พุ่มไม้ แปลงผักสวนครัว และแปลงดอกไม้ได้อย่างเหมาะสม รดน้ำบริเวณที่ต้องการได้อย่างแม่นยำโดยไม่สูญเปล่า ทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย Kärcher Rain System® ผสานข้อดีของการรดน้ำแบบหยดกับแบบทั่วไปไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ระบบจะทำงานที่แรงดันสูงสุด 4 บาร์ และประกอบด้วยท่อพีวีซีขนาด 1/2" พร้อมหัวรดน้ำแบบหยดและละอองฉีดพ่น สามารถติดตั้งตัวลดแรงดันเพื่อป้องกันแรงดันที่มากเกินและตัวกรองสำหรับกรองสิ่งสกปรกเพิ่มได้ ระบบ Kärcher Rain System® สามารถปรับตั้งให้เหมาะสมกับสวนได้ทุกประเภท