หัวฉีดสปริงเกอร์
"สปริงเกอร์" เทคโนโลยีเปี่ยมไอเดีย หัวฉีดน้ำแบบวงกลมจากคาร์เชอร์มีให้เลือกมากมายหลายรุ่น จึงตอบได้ทุกโจทย์ความต้องการของสวนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะสวนขนาดเล็กหรือใหญ่ พื้นที่ราบหรือที่ลาด ด้วยแผ่นป้องกันน้ำสาดที่ไม่เหมือนใครในสปริงเกอร์แบบส่าย ทำให้การเตรียมรดน้ำง่ายยิ่งกว่าเดิม : ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาระหว่างก๊อกน้ำกับสปริงเกอร์อีกต่อไป สามารถค้นหาจุดวางสปริงเกอร์ที่เหมาะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกลัวตัวเปียก! เชื่อมต่อกับสายยางในสวนได้ง่าย และใช้ร่วมกับระบบข้อต่อแบบถอดใส่เร็วได้ทุกรุ่น