หัวฉีดและด้ามต่อ
การรดน้ำต้นไม้อย่างพอเหมาะ สามารถทำได้ด้วยรูปแบบการฉีดพ่นน้ำที่ได้รับการปรับอย่างเหมาะสม ด้วยหัวฉีดและก้านหัวฉีดที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ คาร์เชอร์ขอรับประกันผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดพ่นและปริมาณน้ำให้เหมาะกับต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ รดน้ำอันมีค่าเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยปริมาณที่เหมาะสม ปืนฉีดพ่นน้ำชนิดโลหะคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมคือผลิตภัณฑ์ที่เราขอแนะนำเป็นพิเศษ ปืนฉีดพ่นน้ำดีไซน์สวยงามและแข็งแกร่งทนทาน หยิบจับสบายมือ พร้อมรับประกันความเพลิดเพลินในการทำสวนยิ่งขึ้น