เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120

เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120 คือหนึ่งในเครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำแข็งแห้งที่ทรงพลังที่สุดในตลาด น่าทึ่งด้วยความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ และให้ผลดีที่สุดในการทำความสะอาดโดยใช้น้ำแข็งแห้ง

เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120 ทรงพลัง แข็งแรงทนทาน และไว้วางใจได้ที่สุด ระบบการทำความสะอาดที่ชาญฉลาดและแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียด เช่น ที่ยึดปลอก ระบบกำจัดทิ้งน้ำแข็งแห้ง ตัวยึด และช่องเก็บของ ล้วนมีส่วนสร้างความประทับใจโดยรวมให้กับเครื่องรุ่นนี้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน และทำให้การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น และจากมุมมองด้านเทคนิค ระบบการทำความสะอาดในรูปแบบนี้คือเรื่องของรายละเอียด เราจึงปรับปรุงกระแสการไหลของอากาศในตัวเครื่อง สายท่อ ปืนพ่น และหัวพ่น ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลที่ได้: ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น IB 15/120 มีความคล่องตัวสูงและสามารถเคลื่อนย้ายคนเดียวได้ เช่น ยกขึ้นลงบันได โดยที่ขนาดของเครื่องไม่ใช่ปัญหา ข้อสรุป: เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งที่สมบูรณ์แบบ!

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120: ตัวยึดฝาครอบหัวฉีด
ตัวยึดฝาครอบหัวฉีด
หัวฉีดพ่นและเครื่องมืออื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกตำแหน่งของอุปกรณ์ ฝาครอบหัวฉีดสามารถติดเข้าที่ด้านข้างของอุปกรณ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120: ความคล่องตัวที่โดดเด่น
ความคล่องตัวที่โดดเด่น
การปรับความสมดุลของอุปกรณ์อย่างเหมาะสมช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ มือจับด้านหน้าและหลังอุปกรณ์ช่วยให้ถือขึ้นลงบันไดได้ง่าย
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120: ระบบกำจัดน้ำแข็งตกค้างภายในเครื่องอัตโนมัติ
ระบบกำจัดน้ำแข็งตกค้างภายในเครื่องอัตโนมัติ
น้ำแข็งตกค้างจะถูกกำจัดออกจากถังเมื่อกดปุ่มหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อป้องกันการจับตัวของน้ำแข็งภายในเครื่อง อุปกรณ์จะไม่เกิดการจับตัวของน้ำแข็ง
ถังบรรจุน้ำแข็งแห้งแบบพลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
  • ฉนวนประสิทธิภาพสูงสำหรับน้ำแข็งแห้ง
  • ไม่ก่อให้เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำ
  • ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่ตัวเครื่อง
การไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายในอุปกรณ์
  • น้ำแข็งแห้งจะถูกลำเลียงจากตัวเครื่องไปสู่หัวฉีดโดยไม่เกิดความเสียหาย
  • ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหัวฉีดขั้นสูงสุด
คอยล์พร้อมแถบสายดินในตัว
  • ต่อสายดินสำหรับวัตถุที่ฉีดพ่นได้ง่าย
  • ป้องกันการเกิดวาบไฟจากผู้ใช้งานไปสู่วัตถุ
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการฉีดพ่น
ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
  • ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่อุปกรณ์
ตัวยึดปืนฉีดอัดแรงดันสูงที่เหมาะสม
  • ปืนฉีดอัดแรงดันสูงได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
  • การจัดวางตำแหน่งอย่างเหมาะสม (เช่น เพื่อการถอดเปลี่ยนหัวฉีด)
ช่องจัดเก็บในตัวสำหรับหัวฉีดและเครื่องมือต่างๆ
  • เข้าถึงทุกสิ่งได้ง่ายจากอุปกรณ์โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 0.6
ฝาครอบ/โครงตัวถัง สแตนเลส (1.4301)
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7
แรงดันลม (บาร์/เมกะปาสคัล) 2 - 16 / 0.2 - 1.6
คุณภาพอากาศ แห้งและปราศจากน้ำมัน
อัตราลม (ลบ.ม./นาที) 2 - 12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 125
ความจุถังน้ำแข็งแห้ง (กก) 40
เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.) 3
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง) 30 - 120
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 91
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 101.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1000 x 800 x 1300

Scope of supply

  • ชุดหัวฉีดพร้อมที่รองหัวแบบโฟมพลาสติก
  • สารหล่อลื่นที่เกลียวหัวฉีด
  • หัวฉีดแบบแบน
  • ตัวล็อคหัวเป่าปากแบน: 8 มม.
  • ประแจปากตาย (สำหรับเปลี่ยนหัวฉีด): 2 ชิ้นส่วน
  • หัวเป่ากลมขนาด XL แบบยาว
  • ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว
  • ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)

อุปกรณ์

  • สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง
  • การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รวมคอยล์สายกราวด์
  • ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดแม่พิมพ์หล่อและเครื่องมือหล่ออื่นๆ
  • การขจัดเศษคราบชิ้นส่วนพลาสติก
  • การทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการหลอม
  • การทำความสะอาดเครื่องบรรจุขวดและเครื่องผสม
  • การทำความสะอาดสายพาน ระบบเคลื่อนย้าย และระบบขนถ่าย
  • การทำความสะอาดเตาอบ
  • การทำความสะอาดแท่นพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์เลื่อยไม้
  • การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใบพัด ตู้ควบคุมสวิตช์ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์เสริม