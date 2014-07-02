เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120 คือหนึ่งในเครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำแข็งแห้งที่ทรงพลังที่สุดในตลาด น่าทึ่งด้วยความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ และให้ผลดีที่สุดในการทำความสะอาดโดยใช้น้ำแข็งแห้ง
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง IB 15/120 ทรงพลัง แข็งแรงทนทาน และไว้วางใจได้ที่สุด ระบบการทำความสะอาดที่ชาญฉลาดและแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียด เช่น ที่ยึดปลอก ระบบกำจัดทิ้งน้ำแข็งแห้ง ตัวยึด และช่องเก็บของ ล้วนมีส่วนสร้างความประทับใจโดยรวมให้กับเครื่องรุ่นนี้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน และทำให้การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น และจากมุมมองด้านเทคนิค ระบบการทำความสะอาดในรูปแบบนี้คือเรื่องของรายละเอียด เราจึงปรับปรุงกระแสการไหลของอากาศในตัวเครื่อง สายท่อ ปืนพ่น และหัวพ่น ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลที่ได้: ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น IB 15/120 มีความคล่องตัวสูงและสามารถเคลื่อนย้ายคนเดียวได้ เช่น ยกขึ้นลงบันได โดยที่ขนาดของเครื่องไม่ใช่ปัญหา ข้อสรุป: เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งที่สมบูรณ์แบบ!
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวยึดฝาครอบหัวฉีดหัวฉีดพ่นและเครื่องมืออื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกตำแหน่งของอุปกรณ์ ฝาครอบหัวฉีดสามารถติดเข้าที่ด้านข้างของอุปกรณ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ความคล่องตัวที่โดดเด่นการปรับความสมดุลของอุปกรณ์อย่างเหมาะสมช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ มือจับด้านหน้าและหลังอุปกรณ์ช่วยให้ถือขึ้นลงบันไดได้ง่าย
ระบบกำจัดน้ำแข็งตกค้างภายในเครื่องอัตโนมัติน้ำแข็งตกค้างจะถูกกำจัดออกจากถังเมื่อกดปุ่มหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อป้องกันการจับตัวของน้ำแข็งภายในเครื่อง อุปกรณ์จะไม่เกิดการจับตัวของน้ำแข็ง
ถังบรรจุน้ำแข็งแห้งแบบพลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
- ฉนวนประสิทธิภาพสูงสำหรับน้ำแข็งแห้ง
- ไม่ก่อให้เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำ
- ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่ตัวเครื่อง
การไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายในอุปกรณ์
- น้ำแข็งแห้งจะถูกลำเลียงจากตัวเครื่องไปสู่หัวฉีดโดยไม่เกิดความเสียหาย
- ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหัวฉีดขั้นสูงสุด
คอยล์พร้อมแถบสายดินในตัว
- ต่อสายดินสำหรับวัตถุที่ฉีดพ่นได้ง่าย
- ป้องกันการเกิดวาบไฟจากผู้ใช้งานไปสู่วัตถุ
- เพิ่มความสะดวกสบายในการฉีดพ่น
ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
- ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่อุปกรณ์
ตัวยึดปืนฉีดอัดแรงดันสูงที่เหมาะสม
- ปืนฉีดอัดแรงดันสูงได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
- การจัดวางตำแหน่งอย่างเหมาะสม (เช่น เพื่อการถอดเปลี่ยนหัวฉีด)
ช่องจัดเก็บในตัวสำหรับหัวฉีดและเครื่องมือต่างๆ
- เข้าถึงทุกสิ่งได้ง่ายจากอุปกรณ์โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|0.6
|ฝาครอบ/โครงตัวถัง
|สแตนเลส (1.4301)
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7
|แรงดันลม (บาร์/เมกะปาสคัล)
|2 - 16 / 0.2 - 1.6
|คุณภาพอากาศ
|แห้งและปราศจากน้ำมัน
|อัตราลม (ลบ.ม./นาที)
|2 - 12
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|125
|ความจุถังน้ำแข็งแห้ง (กก)
|40
|เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)
|3
|ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง)
|30 - 120
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|91
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|101.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- ชุดหัวฉีดพร้อมที่รองหัวแบบโฟมพลาสติก
- สารหล่อลื่นที่เกลียวหัวฉีด
- หัวฉีดแบบแบน
- ตัวล็อคหัวเป่าปากแบน: 8 มม.
- ประแจปากตาย (สำหรับเปลี่ยนหัวฉีด): 2 ชิ้นส่วน
- หัวเป่ากลมขนาด XL แบบยาว
- ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว
- ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)
อุปกรณ์
- สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง
- การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- รวมคอยล์สายกราวด์
- ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดแม่พิมพ์หล่อและเครื่องมือหล่ออื่นๆ
- การขจัดเศษคราบชิ้นส่วนพลาสติก
- การทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการหลอม
- การทำความสะอาดเครื่องบรรจุขวดและเครื่องผสม
- การทำความสะอาดสายพาน ระบบเคลื่อนย้าย และระบบขนถ่าย
- การทำความสะอาดเตาอบ
- การทำความสะอาดแท่นพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์เลื่อยไม้
- การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใบพัด ตู้ควบคุมสวิตช์ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน