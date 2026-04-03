ล้างรถยนต์
เครื่องล้างรถยนต์อัตโนมัติจากคาร์เชอร์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ร้านล้างรถ ศูนย์การค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต
CW 1 Klean!Fit
ไม่ซับซ้อน แข็งแกร่ง เชื่อถือได้.
โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และบริษัทเช่ารถที่ใช้สามารถใช้ช่องทางในการล้างรถที่สะอาดเพื่อเป็นการให้บริการที่ดีของลูกค้าเป็นหลัก
CW 3 Klean!Star
เร็ว. มีประสิทธิภาพ. สง่างาม.
โซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุดของธุรกิจล้างรถ
CW 5 Klean!Star iQ
ฉลาด. แม่นยำ. ว้าว. ว้าว WOW.
โซลูชั่นที่น่าประทับใจสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการยกระดับมาตรฐานและประสบการณ์การล้างที่ดีของลูกค้า
โหมดประหยัดพลังงาน
eco!efficiency ( โหมดประหยัดพลังงาน ) สำหรับ Klean!Star และ Klean!Star iQ ช่วยให้ประหยัดน้ำ พลังงาน และน้ำยาทำความสะอาดได้ 20% ถึง 30% ต่อการล้างแต่ละครั้ง พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของคุณ ตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆสำหรับส่วนประกอบที่ทำงานในโหมด eco!efficiency รับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามโปรแกรมที่เลือกมาโดยเฉพาะของคุณ