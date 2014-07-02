หัวฉีด DB 160, Dirt Blaster สำหรับ K 5–K 7
Blaster ดินพร้อมหัวฉีดโรเตอร์ทรงพลัง (หัวดินสอหมุน) เหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีมอสหรือมีผุกร่อน
ปืนพกฝุ่นที่มีหัวฉีดโรเตอร์ทรงพลังเหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เจ็ทดินสอหมุนได้ช่วยขจัดสิ่งสกปรกในชั้นบรรยากาศได้อย่างง่ายดายและช่วยคืนสภาพตะไคร่น้ำหรือพื้นผิวที่ผุกร่อนได้อย่างรวดเร็ว Blaster ดินเพื่อครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K5 - K7
คุณสมบัติและจุดเด่น
สามารถหมุนได้
- ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวที่บอบบาง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.205
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.248
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|468 x 51 x 51
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สิ่งสกปรก
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ตะไคร่น้ำ