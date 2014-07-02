หัวฉีด DB 160, Dirt Blaster สำหรับ K 5–K 7

Blaster ดินพร้อมหัวฉีดโรเตอร์ทรงพลัง (หัวดินสอหมุน) เหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีมอสหรือมีผุกร่อน

ปืนพกฝุ่นที่มีหัวฉีดโรเตอร์ทรงพลังเหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เจ็ทดินสอหมุนได้ช่วยขจัดสิ่งสกปรกในชั้นบรรยากาศได้อย่างง่ายดายและช่วยคืนสภาพตะไคร่น้ำหรือพื้นผิวที่ผุกร่อนได้อย่างรวดเร็ว Blaster ดินเพื่อครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K5 - K7

คุณสมบัติและจุดเด่น
สามารถหมุนได้
  • ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวที่บอบบาง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.205
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.248
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 468 x 51 x 51
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สิ่งสกปรก
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ตะไคร่น้ำ