หัวฉีด VP 120 vario power jet สำหรับ K 2-K 3

หัวฉีดพ่นพลัง Vario สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในคลาส K 2 ถึง K 3 ปรับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หัวฉีดผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง

แลนซ์ไฟสเปรย์ Vario: จากเจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงเจ็ทความดันสูงที่มีการควบคุมแรงดันที่ปรับไม่ จำกัด เพียงแค่หมุนแลนซ์สเปรย์ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กรอบ ๆ บ้านและสวนเช่นผนังทางรั้วและยานพาหนะ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นในคลาส K 2 ถึง K 3

คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
  • ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
เจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำ
  • การควบคุมแรงดันที่ปรับไม่ จำกัด - จากเจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำถึงเจ็ทความดันสูง
ประหยัดเวลา
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.143
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.194
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 448 x 45 x 45

สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ทางเดิน
  • รั้ว
  • บริเวณรอบบ้านและสวน