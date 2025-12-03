หัวฉีด VP 120 vario power jet สำหรับ K 2-K 3
หัวฉีดพ่นพลัง Vario สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในคลาส K 2 ถึง K 3 ปรับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หัวฉีดผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง
แลนซ์ไฟสเปรย์ Vario: จากเจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงเจ็ทความดันสูงที่มีการควบคุมแรงดันที่ปรับไม่ จำกัด เพียงแค่หมุนแลนซ์สเปรย์ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กรอบ ๆ บ้านและสวนเช่นผนังทางรั้วและยานพาหนะ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นในคลาส K 2 ถึง K 3
คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
- ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
เจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำ
- การควบคุมแรงดันที่ปรับไม่ จำกัด - จากเจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำถึงเจ็ทความดันสูง
ประหยัดเวลา
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.143
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.194
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|448 x 45 x 45
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ผนังภายนอกอาคาร
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ทางเดิน
- รั้ว
- บริเวณรอบบ้านและสวน