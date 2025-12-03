เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Classic : ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกเบา ๆ รอบบ้าน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Classic : การออกแบบที่กะทัดรัดมาพร้อมพลังการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ มาพร้อมกับปืนฉีดแบบ Quick Connect สายฉีดแรงดันสูงยาว 3 เมตรที่สามารถจัดเก็บได้อย่างง่ายดายที่ฝาครอบด้านหน้าตัวเครื่อง หัวฉีดแรงดันสูง และหัวฉีดโรตารี่ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Classic เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวบนคราบสกปรกเบา ๆ บนเฟอร์นิเจอร์ในสวน เครื่องมือทำสวน จักรยาน และพื้นที่อื่น ๆ รอบบ้าน โดยมีประสิทธิภาพการทำความสะอาด 20 ตารางเมตรต่อชั่วโมง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Classic: ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
สามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Classic: จับได้ถนัดมือ
จับได้ถนัดมือ
อุปกรณ์นี้เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้หูหิ้วก็สามารถพับเก็บเข้าในตัวเครื่องได้
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Classic: เชื่อมต่อง่าย
เชื่อมต่อง่าย
สายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
  • หัวฉีดที่พร้อมใช้งานเสมอ และหลังจากใช้งานเสร็จสามารถจัดเก็บทั้งหมดในตัวเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์) 220 - 240 / 50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) สูงสุด 110 / สูงสุด 11
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 360
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 20
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.4
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 3.365
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 178 x 219 x 415

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 3 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Classic
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด