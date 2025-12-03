เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Classic : ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกเบา ๆ รอบบ้าน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Classic : การออกแบบที่กะทัดรัดมาพร้อมพลังการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ มาพร้อมกับปืนฉีดแบบ Quick Connect สายฉีดแรงดันสูงยาว 3 เมตรที่สามารถจัดเก็บได้อย่างง่ายดายที่ฝาครอบด้านหน้าตัวเครื่อง หัวฉีดแรงดันสูง และหัวฉีดโรตารี่ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Classic เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวบนคราบสกปรกเบา ๆ บนเฟอร์นิเจอร์ในสวน เครื่องมือทำสวน จักรยาน และพื้นที่อื่น ๆ รอบบ้าน โดยมีประสิทธิภาพการทำความสะอาด 20 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้าสามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
จับได้ถนัดมืออุปกรณ์นี้เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้หูหิ้วก็สามารถพับเก็บเข้าในตัวเครื่องได้
เชื่อมต่อง่ายสายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
- หัวฉีดที่พร้อมใช้งานเสมอ และหลังจากใช้งานเสร็จสามารถจัดเก็บทั้งหมดในตัวเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์)
|220 - 240 / 50 - 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|สูงสุด 110 / สูงสุด 11
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 360
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|20
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.4
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|3.365
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 3 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก