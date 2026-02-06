เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Urban *KAP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Urban (K Mini) มีขนาดเล็กที่สุดของ karcher ช่วยขจัดคราบสกปรกได้รวดเร็วและด้วยน้ำหนักเบาแต่ใช้งานได้จริงจึงสามารถเคลื่อนย้ายและสะดวกในการจัดเก็บ

ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา: K Mini เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Urban มีขนาดเล็กที่สุดของ karcher ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาจึงสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย ด้วยขนาดที่เล็กจึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดระเบียง เฟอร์นิเจอร์ในสวน และบริเวณชานบ้าน รวมทั้งจักรยานและรถยนต์ขนาดเล็กอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการสะดวกในตัว: สามารถประกอบปืนฉีดท่อต่อและหัวฉีด Vario Power 360 องศา ได้ง่ายๆ กดคลิกท่อแรงดันสูงเข้าและออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดอย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยปุ่ม Quick Connect ท่อแรงดันสูง PremiumFlex บางพิเศษห้าเมตรป้องกันไม่ให้เกิดรอยขดพับที่น่ารำคาญ ให้ความยืดหยุ่นและอิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด กล่องเก็บอุปกรณ์เสริมถอดออกได้ทำให้สามารถจัดเก็บชิ้นส่วนที่ให้มาทั้งหมดได้อย่างเหมาะเจาะ เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเพียงแค่พันสายไฟรอบขาตั้งของอุปกรณ์และยึดเข้าที่ด้วยคลิปหนีบ เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถจัดเก็บ K Mini ได้ทั้งน้านและนอกบ้าน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Urban *KAP: อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
สามารถจัดเก็บได้ง่ายทั้งภายในและภายนอก ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อการทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Urban *KAP: ที่วางอุปกรณ์เสริมที่ถอดออกได้
ที่วางอุปกรณ์เสริมที่ถอดออกได้
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Urban *KAP: สายฉีดน้ำแรงดันสูง PremiumFlex แบบบางพิเศษ
สายฉีดน้ำแรงดันสูง PremiumFlex แบบบางพิเศษ
การต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต ความยืดหยุ่นสูงสุดเมื่อทำความสะอาด
ช่องเก็บสายไฟ
  • ม้วนและคลายสายไฟอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ยึดสายไฟรอบขาตั้งของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
  • สายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 110 / 2 - สูงสุด 11
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 360
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 20
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (แอมแปร์) 6
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 3.93
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.826
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 280 x 233 x 295

Scope of supply

  • ต่อความยาวของก้านฉีด
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืนแบบสั้น G 110 Q Short การควบคุมแรงดัน
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • สายฉีดแรงดันสูง: 5 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • ไส้กรองน้ำในตัว
  • ที่เก็บสายไฟ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Urban *KAP

