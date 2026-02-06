เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Urban *KAP
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Urban (K Mini) มีขนาดเล็กที่สุดของ karcher ช่วยขจัดคราบสกปรกได้รวดเร็วและด้วยน้ำหนักเบาแต่ใช้งานได้จริงจึงสามารถเคลื่อนย้ายและสะดวกในการจัดเก็บ
ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา: K Mini เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2 Urban มีขนาดเล็กที่สุดของ karcher ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาจึงสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย ด้วยขนาดที่เล็กจึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดระเบียง เฟอร์นิเจอร์ในสวน และบริเวณชานบ้าน รวมทั้งจักรยานและรถยนต์ขนาดเล็กอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการสะดวกในตัว: สามารถประกอบปืนฉีดท่อต่อและหัวฉีด Vario Power 360 องศา ได้ง่ายๆ กดคลิกท่อแรงดันสูงเข้าและออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดอย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยปุ่ม Quick Connect ท่อแรงดันสูง PremiumFlex บางพิเศษห้าเมตรป้องกันไม่ให้เกิดรอยขดพับที่น่ารำคาญ ให้ความยืดหยุ่นและอิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด กล่องเก็บอุปกรณ์เสริมถอดออกได้ทำให้สามารถจัดเก็บชิ้นส่วนที่ให้มาทั้งหมดได้อย่างเหมาะเจาะ เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเพียงแค่พันสายไฟรอบขาตั้งของอุปกรณ์และยึดเข้าที่ด้วยคลิปหนีบ เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถจัดเก็บ K Mini ได้ทั้งน้านและนอกบ้าน
คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาสามารถจัดเก็บได้ง่ายทั้งภายในและภายนอก ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อการทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น
ที่วางอุปกรณ์เสริมที่ถอดออกได้การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
สายฉีดน้ำแรงดันสูง PremiumFlex แบบบางพิเศษการต่อและถอดสายแรงดันสูง ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการยึดน๊อต ความยืดหยุ่นสูงสุดเมื่อทำความสะอาด
ช่องเก็บสายไฟ
- ม้วนและคลายสายไฟอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ยึดสายไฟรอบขาตั้งของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
- สายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 110 / 2 - สูงสุด 11
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 360
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|20
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (แอมแปร์)
|6
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|3.93
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.826
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|280 x 233 x 295
Scope of supply
- ต่อความยาวของก้านฉีด
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืนแบบสั้น G 110 Q Short การควบคุมแรงดัน
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- สายฉีดแรงดันสูง: 5 ม., สายฉีดแรงดันสูงแบบหยืนหยุ่น
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ที่เก็บสายไฟ
วิดีโอ