เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และจัดเก็บง่าย เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกทั่วไปรอบ ๆ บ้าน ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ 20 ตร.ม./ชม.
แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ K 2 Compact ก็มีแรงดันที่ประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาด เคลื่อนที่ได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สะดวกเพราะใช้พื้นที่น้อยมาก สามารถจัดเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงไว้ที่ฝาครอบด้านหน้าได้ K 2 Compact มาพร้อมกับปืนฉีด Quick Connect สายฉีดแรงดันสูง 4 ม หัวฉีดแบบ lance spary และตัวกรองน้ำเข้า K 2 Compact เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวและสิ่งสกปรกเล็กน้อยบนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือในสวน จักรยาน และรอบ ๆ บ้าน ประสิทธิภาพพื้นที่กว่า 20 ตร.ม./ชม.
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้าสามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
จับได้ถนัดมืออุปกรณ์นี้เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้หูหิ้วก็สามารถพับเก็บเข้าในตัวเครื่องได้
เชื่อมต่อง่ายสายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
- หัวฉีดเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเครื่องได้เมื่อทำความสะอาดเสร็จสิ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์)
|220 - 240 / 50 - 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|สูงสุด 110 / สูงสุด 11
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 360
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|20
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.4
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|3.74
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 4 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: การดูด
- มือจับแบบยืดหดได้
- ไส้กรองน้ำในตัว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง