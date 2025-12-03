เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และจัดเก็บง่าย เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกทั่วไปรอบ ๆ บ้าน ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ 20 ตร.ม./ชม.

แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ K 2 Compact ก็มีแรงดันที่ประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาด เคลื่อนที่ได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สะดวกเพราะใช้พื้นที่น้อยมาก สามารถจัดเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงไว้ที่ฝาครอบด้านหน้าได้ K 2 Compact มาพร้อมกับปืนฉีด Quick Connect สายฉีดแรงดันสูง 4 ม หัวฉีดแบบ lance spary และตัวกรองน้ำเข้า K 2 Compact เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวและสิ่งสกปรกเล็กน้อยบนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือในสวน จักรยาน และรอบ ๆ บ้าน ประสิทธิภาพพื้นที่กว่า 20 ตร.ม./ชม.

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact: ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
สามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact: จับได้ถนัดมือ
จับได้ถนัดมือ
อุปกรณ์นี้เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้หูหิ้วก็สามารถพับเก็บเข้าในตัวเครื่องได้
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact: เชื่อมต่อง่าย
เชื่อมต่อง่าย
สายฉีดแรงดันสูงสามารถคลิกเข้าและออกจากตัวเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
  • หัวฉีดเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเครื่องได้เมื่อทำความสะอาดเสร็จสิ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์) 220 - 240 / 50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) สูงสุด 110 / สูงสุด 11
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 360
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 20
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.4
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 3.74
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 4 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: การดูด
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Compact

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด