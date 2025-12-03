อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer

ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง

ด้วยเครื่องล้างพื้นผิว T-Racer T 350 ทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ในพื้นที่ภายนอกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แขนหมุนแฝดเจ็ทช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความสะอาดด้วยแลนซ์สเปรย์เวลาในการทำความสะอาดจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ฮูดช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมจากน้ำสเปรย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยเอฟเฟ็กต์ hovercraft ทำให้ T-Racer ง่ายต่อการควบคุมเป็นพิเศษ เครื่องทำความสะอาดผิว T-Racer T 350 มีการปรับแรงดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าพื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตและพื้นผิวที่บอบบางเช่นไม้สามารถทำความสะอาดได้ตามข้อกำหนด มือจับที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้มั่นใจในการทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งเช่นประตูโรงรถ เครื่องล้างพื้นผิว T-Racer T 350 เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าความดันKärcher Home & Garden ทุกรุ่น K 2 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอัน
  • ประสิทธิภาพพื้นที่ดี - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ป้องกันน้ำกระเซ็น
  • การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
การปรับแรงดัน
  • การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องเพื่องานทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง
  • การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวเช่นไม้และหิน
ด้ามจับ
  • ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
  • น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.485
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.847
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 712 x 280 x 971

รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ระเบียง
  • ประตูโรงรถ
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ทางเดิน
อุปกรณ์เสริม