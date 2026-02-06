เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2.360

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360 เคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีขนาดกะทัดรัด: สะดวกทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทำคราบสะอาดคราบฝั่งแน่นทั่วไป (เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน จักรยาน และพื้นที่เล็กๆ รอบบ้าน)

ด้วยขนาดกะทัดรัด อเนกประสงค์ แข็งแรงทนทาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360 แบบมีล้อ สะดวกทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทำคราบสะอาดคราบฝั่งแน่นทั่วไป เช่น ล้างเฟอร์นิเจอร์ในสวน ล้างจักรยาน ล้างรถยนต์ ทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ รอบบ้าน หรือลานนอกชาน เป็นต้น ตัวถังพลาสติกอย่างหนาทนทานจากวัสดุรีไซเคิล ป้องกันฝุ่นผงไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายให้กับมอเตอร์และปั๊ม วาล์วนิรภัยป้องกันไม่ให้มีแรงดันน้ำที่สูงเกินไป ระบบควบคุมสวิตช์แรงดันจะทำการเปิดและปิดการทำงานของมอเตอร์เมื่อมีการกดหรือปล่อยตัวสั่งงานที่ปืนฉีด เครื่องฉีดน้ำประสิทธิภาพสูงนี้มาพร้อมกับปั๊ม N-Cor คุณภาพสูง ระบบฉีดสารทำความสะอาดทำหน้าที่จ่ายสารทำความสะอาดไปยังบริเวณที่ทำความสะอาด โดยสามารถทำการจ่ายที่แรงดันต่ำได้เช่นกัน สวิตช์เปิด/ปิดขนาดใหญ่ ล้อที่เคลื่อนที่อย่างราบรื่น ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวสำหรับเก็บท่อฉีด และปืนฉีดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ คือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ของ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360

คุณสมบัติและจุดเด่น
จุดติดตั้งที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • จุดวางขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บท่อและสายเคเบิลอย่างเป็นระเบียบบนอุปกรณ์โดยตรง
พลังการทำความสะอาดเต็มที่
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ มีกลไกการดูดน้ำยาในตัว
ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ
  • ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
  • สายฉีด และปืนฉีดสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 120 / 2 - สูงสุด 12
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (วัตต์) 1400
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 328 x 258 x 661

Scope of supply

  • แปรงขัด
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ถัง
  • ไส้กรองน้ำในตัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2.360
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
อุปกรณ์เสริม
