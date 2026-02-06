เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2.360
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360 เคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีขนาดกะทัดรัด: สะดวกทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทำคราบสะอาดคราบฝั่งแน่นทั่วไป (เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน จักรยาน และพื้นที่เล็กๆ รอบบ้าน)
ด้วยขนาดกะทัดรัด อเนกประสงค์ แข็งแรงทนทาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360 แบบมีล้อ สะดวกทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทำคราบสะอาดคราบฝั่งแน่นทั่วไป เช่น ล้างเฟอร์นิเจอร์ในสวน ล้างจักรยาน ล้างรถยนต์ ทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ รอบบ้าน หรือลานนอกชาน เป็นต้น ตัวถังพลาสติกอย่างหนาทนทานจากวัสดุรีไซเคิล ป้องกันฝุ่นผงไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายให้กับมอเตอร์และปั๊ม วาล์วนิรภัยป้องกันไม่ให้มีแรงดันน้ำที่สูงเกินไป ระบบควบคุมสวิตช์แรงดันจะทำการเปิดและปิดการทำงานของมอเตอร์เมื่อมีการกดหรือปล่อยตัวสั่งงานที่ปืนฉีด เครื่องฉีดน้ำประสิทธิภาพสูงนี้มาพร้อมกับปั๊ม N-Cor คุณภาพสูง ระบบฉีดสารทำความสะอาดทำหน้าที่จ่ายสารทำความสะอาดไปยังบริเวณที่ทำความสะอาด โดยสามารถทำการจ่ายที่แรงดันต่ำได้เช่นกัน สวิตช์เปิด/ปิดขนาดใหญ่ ล้อที่เคลื่อนที่อย่างราบรื่น ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวสำหรับเก็บท่อฉีด และปืนฉีดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ คือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ของ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360
คุณสมบัติและจุดเด่น
จุดติดตั้งที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จุดวางขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บท่อและสายเคเบิลอย่างเป็นระเบียบบนอุปกรณ์โดยตรง
พลังการทำความสะอาดเต็มที่
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ มีกลไกการดูดน้ำยาในตัว
ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ
- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
- สายฉีด และปืนฉีดสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 120 / 2 - สูงสุด 12
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 360
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (วัตต์)
|1400
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|328 x 258 x 661
Scope of supply
- แปรงขัด
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ถัง
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง