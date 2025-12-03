เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic : ที่มาพร้อมด้ามจับแบบยืดหดได้ มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกเบา ๆ รอบบ้าน อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic : การออกแบบที่กะทัดรัดมาพร้อมพลังการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ด้ามจับอะลูมิเนียมแบบยืดหดได้ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายง่ายเบาแรงและจัดเก็บได้ประหยัดพื้นที่ มาพร้อมกับปืนฉีดแบบ Quick Connect สายฉีดแรงดันสูงยาว 6 เมตร หัวฉีด Vario Power Jet ที่สามารถปรับแรงดันได้อย่างเหมาะสม และหัวฉีดโรตารี่ที่ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดาย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวบนคราบสกปรกเบา ๆ บนเฟอร์นิเจอร์ในสวน เครื่องมือทำสวน จักรยาน และพื้นที่อื่น ๆ รอบบ้าน โดยมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ 25 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้าสามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
มือจับแบบยืดหดได้ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
การใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อดูดสำหรับใช้น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ และช่วยปกป้องดูแลพื้นผิวขณะทำความสะอาด
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
- หัวฉีดเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเครื่องได้เมื่อทำความสะอาดเสร็จสิ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 120 / 2 - สูงสุด 12
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|380
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|25
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.6
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.15
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.939
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
- มือจับแบบยืดหดได้
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์