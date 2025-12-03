เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3 Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic : ที่มาพร้อมด้ามจับแบบยืดหดได้ มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกเบา ๆ รอบบ้าน อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic : การออกแบบที่กะทัดรัดมาพร้อมพลังการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ด้ามจับอะลูมิเนียมแบบยืดหดได้ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายง่ายเบาแรงและจัดเก็บได้ประหยัดพื้นที่ มาพร้อมกับปืนฉีดแบบ Quick Connect สายฉีดแรงดันสูงยาว 6 เมตร หัวฉีด Vario Power Jet ที่สามารถปรับแรงดันได้อย่างเหมาะสม และหัวฉีดโรตารี่ที่ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดาย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวบนคราบสกปรกเบา ๆ บนเฟอร์นิเจอร์ในสวน เครื่องมือทำสวน จักรยาน และพื้นที่อื่น ๆ รอบบ้าน โดยมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ 25 ตารางเมตรต่อชั่วโมง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
สามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
มือจับแบบยืดหดได้
มือจับแบบยืดหดได้
ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
การใช้น้ำยาทำความสะอาด
การใช้น้ำยาทำความสะอาด
ท่อดูดสำหรับใช้น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ และช่วยปกป้องดูแลพื้นผิวขณะทำความสะอาด
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
  • หัวฉีดเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเครื่องได้เมื่อทำความสะอาดเสร็จสิ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 120 / 2 - สูงสุด 12
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 380
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 25
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.6
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.939
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
