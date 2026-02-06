เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Horizontal

K 2 Horizontal เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำหนักเบา กะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้าน ในสวนเฟอร์นิเจอร์จักรยาน ฯลฯ

คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบทรงแนวนอนเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายและการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
  • จัดเก็บง่ายในท้ายรถหรือพื้นที่จัดเก็บจำกัด
  • ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
  • อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้โดยตรง
  • สามารถถือได้ด้วยมือเดียว
เชื่อมต่อกับปืนฉีดอย่างรวดเร็ว
ขจัดตะไคร้น้ำในถังเก็บน้ำ หรือบริเวณน้ำพุได้
สายฉีดน้ำแรงดันสูง 6 ม.
  • สายต่อที่ยาวเพื่อใช้งานที่กว้างขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์) สูงสุด 110
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 300 - 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.4
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 6.579
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 500 x 174 x 306

Scope of supply

  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
  • ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • บันได
  • เต็นท์/อุปกรณ์ตั้งแคมป์
  • ทางเดิน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • เรือ
  • เตาปิ้งบาร์บีคิว
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด