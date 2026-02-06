เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 Horizontal
K 2 Horizontal เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำหนักเบา กะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้าน ในสวนเฟอร์นิเจอร์จักรยาน ฯลฯ
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบทรงแนวนอนเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายและการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
- จัดเก็บง่ายในท้ายรถหรือพื้นที่จัดเก็บจำกัด
- ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
- อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้โดยตรง
- สามารถถือได้ด้วยมือเดียว
เชื่อมต่อกับปืนฉีดอย่างรวดเร็ว
ขจัดตะไคร้น้ำในถังเก็บน้ำ หรือบริเวณน้ำพุได้
สายฉีดน้ำแรงดันสูง 6 ม.
- สายต่อที่ยาวเพื่อใช้งานที่กว้างขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|สูงสุด 110
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|300 - 360
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.4
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.7
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|6.579
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|500 x 174 x 306
Scope of supply
- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- บันได
- เต็นท์/อุปกรณ์ตั้งแคมป์
- ทางเดิน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- เรือ
- เตาปิ้งบาร์บีคิว