เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K2 power VPS
Karcher K 2 Power VPS มีขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กรอบๆบ้าน มาพร้อมกับหัวฉีดปรับได้ 360 องศา และสามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
K 2 Power VPS มาพร้อมมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor) สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 7.5 เมตร หัวฉีดแบบ 360 องศา สามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 20 - 100 บาร์ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นภายในสวน ลานหน้าบ้าน หรือว่าจะเป็นยานพาหนะต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก หรือพื้นที่แคบได้ ด้วยขนาดเครื่องที่เล็กกระทัดรัด จึงสามารถจัดเก็บได้ง่ายแม่แต่ในหลังรถยนต์ก็สามารถเก็บได้ ทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวก นอกจากนี้ยังมีเสียงที่เงียบเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ๆที่ต้องการความเงียบได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ดีไซน์กระทัดรัดจัดเก็บง่าย
- ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก
มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำมาพร้อมปั๊มอลูมิเนียม
- แข็งแรง ทนทาน
- เสียงเงียบ
Vario Power Jet Short 360 °พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อแบบหมุนได้
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่แคบและเข้าถึงยาก
ท่อต่อยาว 0.45 เมตร
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่เข้าถึงยาก
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
- สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากัยปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|20 - 100
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|360
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|9.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.415
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|352.1 x 170.4 x 286.5
Scope of supply
- หัวฉีดปรับแรงดัน 360° แบบสั้น (VPS 360°)
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐานการเชื่อมต่อ แบบเร็ว
- สายฉีดแรงดันสูง: 7.5 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: หัวฉีดโฟม
- ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- รั้ว
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
- สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
- Mobile homes