เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K2 power VPS

Karcher K 2 Power VPS มีขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กรอบๆบ้าน มาพร้อมกับหัวฉีดปรับได้ 360 องศา และสามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

K 2 Power VPS มาพร้อมมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor) สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 7.5 เมตร หัวฉีดแบบ 360 องศา สามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 20 - 100 บาร์ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นภายในสวน ลานหน้าบ้าน หรือว่าจะเป็นยานพาหนะต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก หรือพื้นที่แคบได้ ด้วยขนาดเครื่องที่เล็กกระทัดรัด จึงสามารถจัดเก็บได้ง่ายแม่แต่ในหลังรถยนต์ก็สามารถเก็บได้ ทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวก นอกจากนี้ยังมีเสียงที่เงียบเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ๆที่ต้องการความเงียบได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
ดีไซน์กระทัดรัดจัดเก็บง่าย
  • ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก
มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำมาพร้อมปั๊มอลูมิเนียม
  • แข็งแรง ทนทาน
  • เสียงเงียบ
Vario Power Jet Short 360 °พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อแบบหมุนได้
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่แคบและเข้าถึงยาก
ท่อต่อยาว 0.45 เมตร
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่เข้าถึงยาก
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
  • สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากัยปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์) 20 - 100
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 9.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.415
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 352.1 x 170.4 x 286.5

Scope of supply

  • หัวฉีดปรับแรงดัน 360° แบบสั้น (VPS 360°)
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐานการเชื่อมต่อ แบบเร็ว
  • สายฉีดแรงดันสูง: 7.5 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: หัวฉีดโฟม
  • ไส้กรองน้ำในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • รั้ว
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
  • สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
  • Mobile homes
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด