เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Compact สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก จัดเก็บง่าย สำหรับทำความสะอาดทั่วไปรวมถึงด้ามจับแบบยืดได้ และระบบมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำหล่อ เพื่อทำความสะอาดได้บ่อยตามต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 30 ตร.ม./ชม.

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Compact ด้วยขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact ที่สามารถจัดเก็บในรถยนต์ หรือชั้นวางของ ทำให้การใช้งานสะดวก ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เคลื่อนย้ายและจัดเก็บง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ด้ามจับแบบยืดได้ ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ออกแบบให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้ รายละเอียดอุปกรณ์เสริมได้แก่ ด้ามจับทั้งสองด้าน หัวปืนฉีดน้ำ Quick Connect สายฉีดน้ำที่มีความยาวถึง 6 เมตร หัวปืนฉีด Vario Power (VPS) หัวปืนขจัดคราบ รวมทั้งตัวกรองน้ำ โดยตัวสายฉีดน้ำสามารถจัดเก็บได้บนฝาครอบด้านหน้าเครื่อง อีกทั้งเครื่องรุ่นนี้ยังระบายความร้อนด้วยน้ำ และประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 30 ตร.ม./ชม.ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดคราบฝังแน่นปานกลาง (รถยนต์ขนาดเล็ก รั้วบ้าน จักรยาน)

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact: มือจับแบบยืดหดได้
ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact: มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำและประสิทธิภาพที่โดดเด่น
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact: ที่เก็บสายฉีดบนฝาครอบด้านหน้า
สายยางสามารถจัดเก็บบนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
  • การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
ช่องเติมน้ำยาทำความสะอาด
  • อุปกรณ์ประกอบตัวดูดน้ำยาช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์) 20 - สูงสุด 130
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.8
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 11
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 13.949
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
