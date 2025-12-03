เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Compact สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก จัดเก็บง่าย สำหรับทำความสะอาดทั่วไปรวมถึงด้ามจับแบบยืดได้ และระบบมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำหล่อ เพื่อทำความสะอาดได้บ่อยตามต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 30 ตร.ม./ชม.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 Compact ด้วยขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 Compact ที่สามารถจัดเก็บในรถยนต์ หรือชั้นวางของ ทำให้การใช้งานสะดวก ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เคลื่อนย้ายและจัดเก็บง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ด้ามจับแบบยืดได้ ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ออกแบบให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้ รายละเอียดอุปกรณ์เสริมได้แก่ ด้ามจับทั้งสองด้าน หัวปืนฉีดน้ำ Quick Connect สายฉีดน้ำที่มีความยาวถึง 6 เมตร หัวปืนฉีด Vario Power (VPS) หัวปืนขจัดคราบ รวมทั้งตัวกรองน้ำ โดยตัวสายฉีดน้ำสามารถจัดเก็บได้บนฝาครอบด้านหน้าเครื่อง อีกทั้งเครื่องรุ่นนี้ยังระบายความร้อนด้วยน้ำ และประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 30 ตร.ม./ชม.ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดคราบฝังแน่นปานกลาง (รถยนต์ขนาดเล็ก รั้วบ้าน จักรยาน)
คุณสมบัติและจุดเด่น
มือจับแบบยืดหดได้ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำและประสิทธิภาพที่โดดเด่นมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
ที่เก็บสายฉีดบนฝาครอบด้านหน้าสายยางสามารถจัดเก็บบนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
- การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
ช่องเติมน้ำยาทำความสะอาด
- อุปกรณ์ประกอบตัวดูดน้ำยาช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์)
|20 - สูงสุด 130
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|420
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|30
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.8
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|11
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|13.949
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก