เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น K5 Classic มาพร้อมนวัตกรรมการจัดเก็บสายฉีดที่ทันสมัย เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นประจำในการทำความสะอาดคราบสกปรกระดับปานกลาง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น K5 Classic ผสานความสะดวกสบายสูงสุดเข้ากับพลังเต็มประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดการจัดเก็บสายฉีดที่ทันสมัย สายฉีดแรงดันสูงสามารถพันรอบตัวเครื่องด้านหน้าได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยหลังการใช้งาน ด้วยขนาดกะทัดรัด ทำให้อุปกรณ์นี้พกพาสะดวกและจัดเก็บได้ทุกที่ ไม่ว่าจะบนชั้นวางหรือท้ายรถ ด้ามจับแบบยืดหดได้ปรับระดับความสูงได้ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น มาพร้อมปืนฉีด Quick Connect สายยางแรงดันสูงยาว 8 เมตร หัวฉีด Vario Power (VPS) หัวฉีดพ่นน้ำ และตัวกรองน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K5 Classic มาพร้อมมอเตอร์ที่ทนทานและประสิทธิภาพการทำงานครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร/ชั่วโมง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปเพื่อจัดการกับสิ่งสกปรกระดับปานกลาง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้าสามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
มือจับแบบยืดหดได้ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
การใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อดูดสำหรับใช้น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ และช่วยปกป้องดูแลพื้นผิวขณะทำความสะอาด
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
- การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 500
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|40
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.1
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.59
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: การดูด
- มือจับแบบยืดหดได้
- วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ระบบดูดน้ำจากถัง
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
- สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดกลางและรถครอบครัว
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ผนังภายนอกอาคาร