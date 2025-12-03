เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น K5 Classic มาพร้อมนวัตกรรมการจัดเก็บสายฉีดที่ทันสมัย เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นประจำในการทำความสะอาดคราบสกปรกระดับปานกลาง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher รุ่น K5 Classic ผสานความสะดวกสบายสูงสุดเข้ากับพลังเต็มประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดการจัดเก็บสายฉีดที่ทันสมัย สายฉีดแรงดันสูงสามารถพันรอบตัวเครื่องด้านหน้าได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยหลังการใช้งาน ด้วยขนาดกะทัดรัด ทำให้อุปกรณ์นี้พกพาสะดวกและจัดเก็บได้ทุกที่ ไม่ว่าจะบนชั้นวางหรือท้ายรถ ด้ามจับแบบยืดหดได้ปรับระดับความสูงได้ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น มาพร้อมปืนฉีด Quick Connect สายยางแรงดันสูงยาว 8 เมตร หัวฉีด Vario Power (VPS) หัวฉีดพ่นน้ำ และตัวกรองน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K5 Classic มาพร้อมมอเตอร์ที่ทนทานและประสิทธิภาพการทำงานครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร/ชั่วโมง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปเพื่อจัดการกับสิ่งสกปรกระดับปานกลาง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic: ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า
สามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic: มือจับแบบยืดหดได้
มือจับแบบยืดหดได้
ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic: การใช้น้ำยาทำความสะอาด
การใช้น้ำยาทำความสะอาด
ท่อดูดสำหรับใช้น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ และช่วยปกป้องดูแลพื้นผิวขณะทำความสะอาด
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
  • การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 500
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 40
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.1
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.59
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 188 x 252 x 445

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: การดูด
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
  • ไส้กรองน้ำในตัว
  • ระบบดูดน้ำจากถัง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Classic
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
  • สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดกลางและรถครอบครัว
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ผนังภายนอกอาคาร
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด