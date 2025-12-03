เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Compact

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 5 Compact ให้ความสะดวกและเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับทุกโอกาส ช่วยขจัดคราบสกปรกและคราบแน่นฝังลึก ได้ภายใน 1 ชั่วโมงเครื่องสามารถทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 40 ตร.ม./ชม.

K 5 Compact มาพร้อมกับมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ สายยางยาว 8 เมตร และหัวฉีด Vario Power (VPS) รวมทั้งยังมีปืนฉีดพร้อมคอนเนคเตอร์แบบต่อเร็ว ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถขนย้ายได้ง่ายและจัดเก็บได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบนชั้นวางหรือในรถยนต์ เหมาะสำหรับทำความสะอาดรถขนาดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ในสวน ผนังหินและอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 40 ตร.ม./ชม.

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Compact: การจัดเก็บสายยาง
การจัดเก็บสายยาง
สายยางไม่พันกัน ผลิตจากวัสดุที่ยืดและคลายตัวออกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสำหรับงานต่อไป
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Compact: มือจับแบบยืดหดได้
มือจับแบบยืดหดได้
ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Compact: สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
ช่องเติมน้ำยาทำความสะอาด
  • อุปกรณ์ประกอบตัวดูดน้ำยาช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล) 20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) สูงสุด 500
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 40
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.1
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 12
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 15.165
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
  • หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
  • ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

  • ระบบ Quick Connect
  • วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
  • มือจับแบบยืดหดได้
  • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ไส้กรองน้ำในตัว
  • ระบบดูดน้ำจากถัง
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
  • สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดกลางและรถครอบครัว
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • Mobile homes
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด