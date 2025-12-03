เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 5 Compact
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 5 Compact ให้ความสะดวกและเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับทุกโอกาส ช่วยขจัดคราบสกปรกและคราบแน่นฝังลึก ได้ภายใน 1 ชั่วโมงเครื่องสามารถทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 40 ตร.ม./ชม.
K 5 Compact มาพร้อมกับมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ สายยางยาว 8 เมตร และหัวฉีด Vario Power (VPS) รวมทั้งยังมีปืนฉีดพร้อมคอนเนคเตอร์แบบต่อเร็ว ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถขนย้ายได้ง่ายและจัดเก็บได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบนชั้นวางหรือในรถยนต์ เหมาะสำหรับทำความสะอาดรถขนาดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ในสวน ผนังหินและอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 40 ตร.ม./ชม.
คุณสมบัติและจุดเด่น
การจัดเก็บสายยางสายยางไม่พันกัน ผลิตจากวัสดุที่ยืดและคลายตัวออกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสำหรับงานต่อไป
มือจับแบบยืดหดได้ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ
สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัวการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่
ช่องเติมน้ำยาทำความสะอาด
- อุปกรณ์ประกอบตัวดูดน้ำยาช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|แรงดัน (บาร์) (บาร์/เมกะปาสคัล)
|20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|สูงสุด 500
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|40
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|สูงสุด 40
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.1
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|12
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|15.165
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
- หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
- ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว
อุปกรณ์
- ระบบ Quick Connect
- วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด: ท่อดูด
- มือจับแบบยืดหดได้
- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ไส้กรองน้ำในตัว
- ระบบดูดน้ำจากถัง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยาน
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดเล็ก
- สำหรับการทำความสะอาดภายนอก
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ขนาดกลางและรถครอบครัว
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- Mobile homes